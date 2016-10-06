Москва, 6 октября, 2016, 09:08 — ИА Регнум.



Государственный секретарь США Джон Керри обратился к гражданам России и призвал их не верить в то, что говорят их руководители. «НАТО — оборонительный союз, — сказал он, — который не имеет целью ослабить, сдержать или разрушить их (россиян) страну». В связи с этим предлагается такое обращение граждан России к Джону Керри, представляющему в международных отношениях США.

Господин Керри,

мы — наш народ — не проиграли, а прекратили холодную войну, которая могла бы продолжаться как угодно долго. Мы и наша страна — Советский Союз — протянули руку Западу. Мы поверили Западу, поверили в «общечеловеческие ценности». Мы ошиблись. Мы потеряли нашу страну. Мы предложили Западу мир и конвергенцию, а получили спесь и наглость колонизаторов-интервентов.

Пока стоял СССР во главе Варшавского договора, НАТО мог называть себя оборонительным союзом или наступательным союзом — но никто не давал вам ни обороняться, ни наступать. В монополярном мире вы превратились в штаб агрессоров. Вы разбомбили Югославию. Вы превратили в развалины Афганистан, Ирак и Ливию. Вы выпустили из вами же изготовленной бутылки джинна международного террора. Вы превратили и нас — миролюбивую и наивную Россию, народ которой верил в то, что говорят руководители США и Запада, больше, чем своим глазам, — в страну, которая верит только себе и надеется только на себя.

Теперь мы твёрдо знаем по собственному опыту, что США и НАТО имели и имеют целью ослабить и разделить нашу страну, что бы вы все нам ни говорили.

Вам мы больше не верим и не поверим никогда.

Ваши руки в крови.

Ваш рот блюёт ложью.

Заткнитесь.