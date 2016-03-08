



openrussia.org Шествие «Бессмертного Полка». Санкт-Петербург, 9 мая 2014 года

У нашей общественной мысли — причём давно уже — дыхание Чейн — Стокса: примерно год ничего не слышно, а потом, где-то с февраля — Уф! Уф! Уф! — и всё сильнее, с присвистом, и так до мая, а потом опять фффууух — и можно ждать следующего года.

Но в этом году задышало с какой-то особенной силой. Сначала подвергли обструкции Марию Захарову из МИДа — она сказала, что Сталин в два раза хуже Гитлера! (или в два раза ярче Гитлера? Так это ж лучше? Всё равно руки прочь!) Потом — скопом — разоблачили ещё каких-то несогласных с тем, что товарищ Сталин был святым православным сокрушителем клерикализма, другом детей и врагом ГУЛАГа, хотя ГУЛАГа не было, а дети были, а детей врагов народа не было, а враги народа были.

В общем, обычное весеннее обострение. Но время необычное. И когда общественную мысль в такое необычное — прямо скажем, военное — время охватывает вдруг Чейн — Стокс… Хочется как-то шандарахнуть. Электрошокером, что ли. Ну или просто чем-нибудь многотомным про историю страны в XX веке (главное, чтобы правдивое, а не лживое было) шандарахнуть в лоб…

Пакетное мышление — это первый шаг в сторону зомби. У зомби не остаётся ни одной мысли, кроме «Жрать!». А у пакетного мыслителя много мыслей, но все они в пакете, и порознь не применяются. «Сталин — великий вождь всего народа и самый эффективный менеджер, всё враньё, никого не убил, все, кого убил — враги народа, при нём СССР был крутой, после него предатели его развалили, кто против Сталина — тот против России, против Путина, против Бога — да, кстати, вот освящённая старцами икона «Товарищ Сталин молится на Бутовском полигоне»… Ну или: «Сталин — кровавый диктатор, параноик, убил 100 миллионов человек, гениальная посредственность, ничего не понимал ни в войне, ни в политике, всё, что получилось, вопреки ему, уничтожил лучших, теперь в России все — генетические рабы». И понеслась…

Все участники нынешних «сталиносрачей» — выжигают, как напалмом, историческую память России. Превращают её в обезумевшее от фантомных и реальных болей слепо-глухое чудовище, бегущее сразу во все стороны и раздирающее себя на кровавый куски. Вместо того, чтобы взять с собой память и оставить в прошлом давно решённые проблемы.

Вот Сталин. Вурдалак и злодей? Или гений всех времён и народов? Проблема? — да какая там проблема, она давно решена.

Сталин — человек уникальных дарований (выдающийся политик, организатор, интриган, пиарщик, мыслитель), со знанием дела руководивший фронтами, кинопроизводством, организацией промышленности и составлением образцового учебника истории. Сталин — человек, обладавший редким даром влиять на людей, чувствовать их и начисто лишённый сострадания, относившийся к людям как к инструменту (и исходя из этого заботившийся о них и уничтожавший их). Это — установленный факт, подтверждённый множеством объективных свидетельств и результатами его работы.

Сталин — аморальный злодей, мнительный и жестокий, на его руках — кровь миллионов (вариант — сталинисты настаивают — всего 800.000, ладно, пусть, всего-навсего, хотя это только расстрелянные, без умерших в лагерях и жертв голода 30-х), создатель злодейской репрессивной системы, автор жестокого тоталитарного стиля управления людьми, лидер команды руководителей, воспитанных им в том же стиле, жестоких, решительных, часто — талантливых и увлечённых.

Сталин руководил страной в период подготовки к войне, в период войны и после войны, в полной мере опираясь на потенциал быстро развивающегося народа, обладающего колоссальным запасом таланта, трудолюбия и смелости. Этому народу довелось воевать против Германии во главе с Гитлером, создавшим откровенный человеконенавистнический расистский режим с открыто провозглашёнными целями «расширения жизненного пространства» за счёт других народов. В отличие от нацистской идеологии, идеология советского режима провозглашала «гуманистические» цели и ценности. Народ СССР подвергся нападению зоологического врага, он защищал своё право на существование, он был лоялен Сталину и сталинскому руководству, поскольку Сталин руководил сопротивлением и организовывал его.

Подавляющее большинство граждан СССР, в том числе и те, кто пострадал от сталинских репрессий, чьи родственники пострадали или были уничтожены, те, кто считал Сталина тираном и лично ненавидел его, без сомнений и колебаний выступили против Гитлера, поскольку почувствовали в нём «Чужого». Те, кто считал Сталина «Хищником», предпочёл своего — «Чужому».

Народ СССР одержал победу в Великой войне с Германией. Сталин одержал победу как Верховный Главнокомандующий. Сталин — лидер нашей страны, под руководством которого она добилась невероятных результатов. Главный из них — Великая Победа народа и армии, от которой не отделить имя Сталина.

Сталин — один из самых страшных и жестоких лидеров нашей страны. Сталинская эпоха — один из самых трагических и кровавых периодов в истории нашей страны. Страшная трагедия, затронувшая миллионы невинных граждан страны, затормозила её развитие, лишила сил и талантов, истощила человеческий потенциал, предопределила будущий распад. От этой трагедии не отделить имя Сталина.

Вот так — всё это вместе и врозь.

Началось всё давно — более ста лет назад. Тогда «передовая российская интеллигенция» в самых широких пределах — от террористов-эсеров до кадетов и октябристов, от писателей и художников до врачей и учителей — возненавидела режим. Она с назойливостью мелкого беса из романа Фёдора Сологуба прилипла к «ненавистному режиму» и принялась его травить. Травля развивалась по «порнографической спирали», как сказала бы Сьюзен Зонтаг. По её теории, «порнографическая спираль» получается потому, что порнография интересна только если постоянно повышать уровень непристойности, то есть снимать всё новые и новые ограничения. Остановиться невозможно — последний этап: желание, обращённое на самого себя в виде трупа.

По той же порнографической логике развивался и русский революционный процесс: нагнетая ненависть к режиму, интеллигенция ненавидела его всё сильнее и безудержнее, расширяя свою ненависть за счёт всех тех вокруг, кто, как выяснялось, притормозил и отстал в своей ненависти от ненависти высшего, нового типа.

Что происходило в интеллигентской среде на протяжении последних лет существования империи? Всё подвергалось поруганию и дискредитации. И одновременно — сакрализации и обожествлению. Мы привыкли к тому, что «вождь» — это Сталин (и Ленин). Но первым вождём во френче, перед которым с воплями битломанок бежала исступлённая толпа почитателей, был Керенский! А свернулась «порнографическая спираль» русской интеллигентской ненависти, привыкшей отвергать святыни и обожествлять истериков, интриганов и авантюристов, — в Сталина, в то самое низменное и злобное, хтоническое, не связанное никакими рамками, готовое в любой момент уничтожить и превратить в компост всю ту «человеческую почву», на котором произросло.

Прошли годы и десятилетия. Поздно гадать, что было бы, если бы «лучшие люди России» не напитали своей ненавистью наступившее уже без них «светлое будущее». Но — ценой страданий целых поколений, ценой подвига народа, ценой побед и поражений, в том числе личных, — страна этот этап прошла. Прошла и — пусть не в полной мере, пусть ценой полуправды Двадцатых и Двадцать вторых съездов, пусть в рамках доступного идеологически ограниченной советской историографии, — преодолела.

Возник официальный консенсус (от которого пытались в разное время отклониться в разные стороны), признающий реальность преступлений сталинского режима при сохранении в целом общего представления об истории и победах народа в XX веке. Была задана точка опоры, которая позволяла не раскачивать историческое самосознание. Но вот прошло 60 лет — и опять завертелось. Какой-то сталиноворот в российской истории!

Кто же его крутит? Да те же самые.

Уже после перестроечных разоблачений, после «полочных» фильмов и рассекреченных книг, а также после ряженых у Исторического музея, издевательств Сорокина, стёба Гайдая и не массовых, но глубоких отечественных и зарубежных исторических исследований Сталин, казалось, остался там, где ему самое место — в истории. Где он и должен был оставаться, инвариантный для любого внешнего преобразования, со всеми своими зверствами, преступлениями, шутками, победами и поражениями. Но мелкие бесы снова завели свой хоровод.

Сначала они попытались сталинизировать Путина — не получилось, Путин — не Сталин. Но потом занялись любимым делом — идеологической порнографией. Опять завертелась спираль ненависти, опять в первую очередь оказался выброшен за борт дискурс нормального общения, рассчитанного на обмен мнениями и взаимоубеждение. И опять оказались распечатанными совершенно неожиданные бутылки с непредсказуемыми джиннами.

Как тогда, в 1917 г., когда ждали Керенского — такого прекрасного, во френче, говорливого и своего. А получили — с совершенно неожиданной стороны — сначала грубияна Ленина, давшего свою дефиницию мозгу нации, и робеспьерствующего Троцкого, готового и умеющего вести за собой на бой совсем уже неинтеллигентный элемент. А из-за их спины уже выходил, вынимая из-за голенища изящную финку, совершенно непонятный, совершенно чужой, совсем (как скоро выяснилось) страшный Сталин.

Так и сейчас френч примеряют кто ни попадя — и Явлинский «Путина победит», и Ходорковский вот-вот «примет участие в трансформациях», и Навальный… И Яшин… И Гудковы с Ксюшей Собчак… И либеральные интернет-зомби, бредущие по безжизненным страницам фэйсбука, капая воображаемой кровью с виртуальных зубов… Но раздражение, бесцельная злоба, отвращение и ненависть сгущаются в реальной атмосфере страны. В умах и душах миллионов оскорблённых и выведенных из себя российских граждан. Сгущаются по самым неожиданным направлениям. И — вдруг — концентрируются в давно, казалось бы, похороненном Сталине. Вы его разбудили, «не мозг нации»! Вы! И куда, в какую сторону теперь рванёт снова выпущенная вами на волю хтоническая энергия, если её не сумеют перенаправить на что-нибудь безобидное «тиран» Путин и его «кровавый режим»?