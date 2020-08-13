Дмитрий Тёткин
Автор
Родился в 1981 году. Литератор. Область интересов - культурная журналистика и критика, эссеистика.
Последние публикации
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Игорь Лосев
Передача CXCVII и последняя, где мы выясняем, что всё проходит как сон, и наша передача тоже. Будем надеяться, что он не был для вас слишком скучным кошмаром. А в гостях у нас эзотерик и просто интересный рассказчик Игорь Лосев
13 августа 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Лариса Боднар
Передача CXCVI, где в гостях Лариса Боднар, которая рассказывает о жизни низкой и высокой. И о моде своей и чужой
6 августа 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Светлана Потехина
Передача CXCV, где в гостях Светлана Потехина, которая знает толк в своём и чужом имидже
30 июля 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Анастастия Клементьева
Передача CXCIV, где в гостях очаровательная Анастастия Клементьева, с которой мы говорим об авторской песне и судьбе женщины в России. И о том, как пришлось побыть пожарной, чтобы позже стать тем, кем должно. P.S. Это разговорный эфир. Чтобы получить полноценное представление о творчестве...
23 июля 2020
Интервью с человеком, которого пытались убить мантрами и не только
Примерно полгода назад, проездом в Хельсинки мне удалось договориться об интервью с одним из крупных атеистических публицистов, автором многих книг (в том числе по истории религий). Я не могу сказать, что восторгаюсь исключительно рациональной мыслью. Мне может быть не менее интересен иногда и...
18 июля 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Игорь Савкин
Передача CXCIII, где в гостях Игорь Савкин, человек мало того, что умный и дипломатичный, так ещё и со своим прекрасно известным интеллектуалам издательством
16 июля 2020
Кто кому на Руси-матушке главный продюсер?
Продолжая цикл интервью с людьми творческих профессий, сегодня мы поговорим с Ириной Разумовской — о её взгляде на жизнь, творчество, продюсирование и Россию. Мы незнакомы, мое первое ощущение о творчестве, возможно, глубоко ошибочное. Сразу признаюсь, что мне лично не очень симпатично «белое...
11 июля 2020
Век просвещения опять закончился ничем…
Одним из очень частых мотивов европейского философствования и даже публицистики второй половины прошлого века была критика «проекта просвещения». И в самом деле, несложно задаться правомочным вопросом, мол, как именно высокие идеалы и любовь к культуре приводили к революциям, войнам, концлагерям…...
9 июля 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Упырь Лихой
Передача CXCII, где мы узнаём как Упырь стал Лихим. И вообще, что такое литература о «меньшинствах» и «субкультурах» и почему она так популярна в некоторых кругах
9 июля 2020
Квир-литература для детей и юношества?
Первая в России книжка от лица ребёнка, который рос с папой номер один и номер два. Не хочется про это писать особо, но стоит, поскольку избегать столь важных тем, которые даже входят в «поправки к конституции», тоже странно. Наконец-то, стало быть, стали выходить почти антиконституционные книги...
7 июля 2020
Виртуальные победы России
Очень давно я шёл по улице с другом и увидел вывеску, предположим, «Игровой клуб. Виртуальная реальность». Или что-то вроде. Почему бы и не зайти? Я никогда кроме этого и пары других ещё более мелких случаев не пытался воспользоваться «служебным положением» журналиста. А тут сказал, что был бы рад...
5 июля 2020
Страх и ненависть в наркотическом офисе
Этот новый фильм, безусловно, можно счесть «интересным» и достойным обсуждения во всех кафе и творческих мастерских этого сезона. Интересным, вероятно, не значит хорошим. Наверняка, можно навскидку легко назвать несколько его недостатков. Запутанность. Очередная попытка усидеть на двух шатких...
3 июля 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Юлия Силина
Передача CXCI, где в гостях Юлия Силина, которая рассказывает о том, как сделать клуб для всех национальностей и культур
2 июля 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Ольга Сорокина
Передача CXC, где в гостях Ольга Сорокина, которая придумала свой фестиваль «Слово и тело», который стал своим для многих. Об истории фестиваля и жизни странных творческих людей
25 июня 2020
Музей восковых фигур Роя Андерссона
Очень интересная картина выходит на большие экраны. Если пошутить незамысловатым каламбуром, то можно заметить, что Рой роет, и правда, глубоко… И докапывается до золота и алмазов. Поклонники режиссёра узнают его стиль. Не столь часто есть кинохудожники, которых можно распознать по нескольким...
20 июня 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Татьяна Огарева
Передача CLXXXIX про домик на границе судеб, где Татьяна Николаевна Огарева рассказывает про сету и эстов… Немного истории и много разговоров про столь непростую жизнь. P. S. Все оценки и мнения, высказанные в передаче, являются исключительно частными
18 июня 2020
Тот, кто поссорился с Тарантино…
Ненавижу такое кино. Хотя кино как кино. Что уж так его ненавидеть-то… Скажем чуть точнее. Подобный фильм легко можно назначить на роль посредственного криминального чтива. Это ярчайший типовой пример «тарантинизации», которая стала стандартом. Весёлая музыка, клиповый монтаж. И главное, ирония и...
17 июня 2020
Убийства по открыткам. Новый плохой детектив
Много лет назад я приятельствовал по переписке с одним любителем детективов, хотя его можно было бы счесть уже профессионалом. Будучи, если я не ошибаюсь, врачом по профессии, всё свободное время он посвящал изучению детективов, которыми увлекался почти с детства. Собирал их, печатал про них статьи...
15 июня 2020
Опус Магнуса. Или модный деревенский винил
Это интервью очередное из цикла про людей разных творческих профессий. В этот раз мы переместимся в небольшую шведскую деревушку, где катаются на коньках зимой по озеру, ходят в лес всем селом на местный праздник урожая и охотничьих трофеев, а также, как оказалось, производят и модную музыку почти...
13 июня 2020
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Валентина Лоскутова
Передача CLXXXVIII, где в гостях Валентина Лоскутова, которая успешно ведёт частную психологическую практику и рассказывает про то, что же такое когнитивно-поведенческая терапия… Передача будет интересна всем тем, у кого есть душа, мысли и поведение, а ещё больше тем, кому нужно разобраться в том...
11 июня 2020