Санкт-Петербург, 23 июля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CXCIV, где в гостях очаровательная Анастастия Клементьева, с которой мы говорим об авторской песне и судьбе женщины в России. И о том, как пришлось побыть пожарной, чтобы позже стать тем, кем должно.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

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