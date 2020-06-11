Санкт-Петербург, 11 июня, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Передача CLXXXVIII, где в гостях Валентина Лоскутова, которая успешно ведёт частную психологическую практику и рассказывает про то, что же такое когнитивно-поведенческая терапия… Передача будет интересна всем тем, у кого есть душа, мысли и поведение, а ещё больше тем, кому нужно разобраться в том, как их можно понимать… И, разумеется, кондитерам тоже…

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда