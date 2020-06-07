Одним из очень частых мотивов европейского философствования и даже публицистики второй половины прошлого века была критика «проекта просвещения». И в самом деле, несложно задаться правомочным вопросом, мол, как именно высокие идеалы и любовь к культуре приводили к революциям, войнам, концлагерям… Да и геноцид вроде Руанды, «экспорт демократии» и даже постсоветское существование вымирающей России, чьё население стремительно сокращается… С конституциями и без. Как это всё связано с высокими стремлениями дум? Это-то было совсем недавно по историческим меркам. Можно сказать, сегодня. Всё это даёт возможность задать вопрос, а так ли важны высокие идеалы? Если их результат вот таков. Каков уж есть. Не лучше ли и правда сжечь все библиотеки?

Иван Шилов ИА REGNUM

Одним из символов просвещения принято считать книгу. До какой-то степени можно даже сказать, что это именно «энциклопедия», которая в основном ассоциируется с французским просвещением, которое, кстати, состояло с русской «просвещенной монархией» в переписке. Стоит заметить, что в истории энциклопедий было, разумеется, много и до этого, даже Старший Плиний приложил руку к этому благородному занятию. И в китайской культуре фигурировала энциклопедия с 300 миллионами иероглифов!!! Плюс минус парочка. Это удивительно… Наши дни переизбытка информации требуют каких-то своих электронных энциклопедий со своими принципами власти, знания, связи идеологий, цензур, политик, идей, денег… Если раньше «знание» было уделом «жрецов» или аристократии. Или «академий», которые его легитимизировали. То сейчас эрзац знаний, во всяком случае, валяется под ногами никому не нужный. Как мусор. Это простой факт, что любой человек, имеющий выход в интернет, потенциально имеет доступ к подавляющему большинству существующих текстов, достижений культуры, вообще мировых архивов… Часто предпочитая кошечек, порно и новости. Разница между «пропагандой» и «пропагандой с другой стороны» незначительна. Разве это не странно? Другой странной и очевидной особенностью «гипертекста» оказывается, что почти всё может стать точкой для нового поиска, ссылки ведут к другим ссылкам, слова ведут к другим словам, мировая паутина потенциально может впустить в себя всё что угодно. Каждую секунду в неё попадает несказанно больше, чем за эту секунду можно посмотреть, послушать, почитать… Реклама притворяется объективностью.

JoJan Памятник Плинию в Комо. XV век

Но что поделать. Таков уж нынче наш мир. Вопрос только в том, как весь этот хаос концептуализируется. Как расставляются акценты. Как рисуются карты мировых смыслов. Какие ключевые слова как ранжируются. Как пишутся оглавления, то есть определяется главенствование. В пределе энциклопедия — это и есть модель мироздания, мировое дерево. В основании может лежать «Бог», «Благо», «Государство», «Наука», «Разум» и так далее… Пусть и хотя бы алфавит. Или просто логика отбора статей, которые и определяют «важное». Любой автор книги вынужден сложить пазл мироздания в меру своих способностей.

Поговорим о книге, которая перед нами. Бумажной. Это тоже энциклопедия. Поскольку автор француз, то упоминание Дидро и компании выше вполне уместно. Кроме того, высокопарная галльская риторика книжки подчёркивает преемственность. Что мы знаем про автора? Ходят слухи, что он пытался быть вундеркиндом, но очень долго шёл к признанию. Говорят, что отшельник. Любитель муравьёв и научной фантастики. Пишет очень много. Говорит скучновато. Еврей. Проводит публичные сеансы регрессивного гипноза, где знакомит желающих с прошлыми жизнями.

Labirint.ru Бернар Вербер. Энциклопедия абсолютного и относительного знания. Издательство «ЭКСМО». 2020

Конечно, в данном случае это игра в энциклопедию. Помимо удовлетворения общей любознательности читателя, тут есть ещё и почти типичная для современной литературы жажда писать один текст поверх другого. Разумеется, нужно вспомнить и Павича с его «Хазарским словарём», который сделан гораздо более талантливо, на мой вкус. И многочисленные опыты Эко, Борхеса, Кено… Все они дают свои версии «нелинейных повествований», и всё это хорошо известно уже десятилетия. Были и более радикальные опыты игры в энциклопедию, например, «Кодекс Серафини».

В данном случае никакого радикализма перед нами нет. Есть, в сущности, посредственная экспериментальная литература, которая может утолить любовь потенциальных читателей к кроссвордам и викторинам или подростков к познанию Античности. Даже не экспериментальная, а такой околоинтеллектуальный мейнстрим. Конечно, каждый, но вынужденно почерпнёт что-то новое из подобной книги. Зомби, крестовые походы, афоризмы, значение слова «абракадабра». Каждый найдет хоть что-то для себя жизненно важное. Рецепт яичницы. Но можно ли было это сделать в интернете? Пожалуй, что да. Легко представить себе, что такая книжка собирается по вырезкам, архивам, заложенным страницам чужих книг. А откуда ещё брать сведения про Античность? Из собственных прошлых жизней? В этом смысле автор всего лишь компилятор с лёгкой пудрой собственного стиля.

Frantogian Бернар Вербер

Интересно, что в наши «постсовременные времена» запрос на смысл либо растворяется для кого-то в массовой культуре, либо становится более мучительным, чем когда-либо. Поскольку налицо конфликт между перепроизводством отчужденных текстов и идей. И одиноким человеческим сердцем. В книжке есть рецепты блюд и тайны мироздания. Если будете читать, то не перепутайте. Разумеется, выдержать «расколотый мир» не так легко. Поэтому зачастую такой популярностью пользуются простые политические лозунги, религиозные догматы, учебники успеха… По крайней мере там просто и ясно. А тут запутанно. Но ценность подобных книжек в опыте погружения в головокружительный зеркальный колодец мировой культуры. Вопрос только, как в нём не утонуть, когда смотришь на звёзды.