Этот новый фильм, безусловно, можно счесть «интересным» и достойным обсуждения во всех кафе и творческих мастерских этого сезона. Интересным, вероятно, не значит хорошим. Наверняка, можно навскидку легко назвать несколько его недостатков. Запутанность. Очередная попытка усидеть на двух шатких стульях массового и авторского кино. Довольно плоский и предсказуемый юмор. Не слишком оправданное и оригинальное использование сниженной лексики. Можно подумать, что без неё никак нельзя было. Вторичность и отсутствие подлинно глубокой авторской режиссуры. Фильм легко спутать с любым другим по фрагментам…

Иван Шилов ИА REGNUM

Но любой фильм, который пытается попробовать что-то новое, уже похвален, даже если эта попытка проваливается. Как правило, новое нынче пробуют в сценарном ремесле. На какие только ухищрения не идут сценаристы, чтобы удивить и завлечь аудиторию. Этот фильм явно не отличается большим (по меркам блокбастеров) бюджетом. Самое интересное здесь — история, а ещё больше то, как именно она рассказана. Это нелинейное повествование. Ещё и с нарушенными правилами причинности, игрой в «машину времени». Сюжетно это оправдывается тем, что почти с первых минут в картине фигурирует некоторый «таинственный наркотик», который обладает волшебными, хотя и не очень ясными свойствами: предвидение будущего, телепортация, изменение хода времени и даже путешествие в нём… Для ценителей «психоделического» кино тема наркотиков и множество визуальных эффектов, которые имитируют «трип», может, вероятно, быть самой важной. Как использовать визуальные эффекты для передачи подобных переживаний и состояний? Насколько это похоже? Я противник наркотиков и алкоголя, поэтому мне сложно сравнивать. Но, возможно, у вас появятся новые идеи для своих «инстаграмов» и «фотошопов» благодаря изобретательным специальным эффектам, которых в фильме очень много. Однако мне кажется, что это история главным образом вовсе про другое. Про человеческие отношения, осознание себя в мире, ценность момента и вообще жизни… Умение «видеть суть вещей». Постижение «мирового замысла». Стоит сказать, что прошлый век был особенно насыщен «психоделическими революциями», где люди пытались найти спасение от своего бедственного положения и утраты смысла в химическом «расширении сознания». В основном не слишком удачно.

Цитата из к/ф «Ловушка разума». Реж. Гилле Клабин. 2019. США

Фильм построен с чётким ритмом, захватывающим вроде бы действием и вообще по всем канонам и лекалам американского зрительского кино. Включая обязательного небелого второстепенного персонажа, и так далее… В центре фильма история клерка, страхового агента, который внезапно, благодаря зелью из притона, отправляется в метафизическое путешествие по своей жизни, в попытках найти себя, настоящую любовь и т. п… Это тоже довольно типично, когда фильм начинается с «относительной гармонии героя», которая чем-то нарушается, а потом весь фильм герои пытаются к ней вернуться, идеально, если обретя что-то новое. Именно такова типовая схема большинства картин.

В фильме много обертонов дешёвой эзотерики и книг «об устройстве мира» в мягких обложках. Скажем, Карлоса Кастанеды. С его идеями о «знаках», «внимании», «точке сборки» (в данном фильме, действительно, реальность словно бы пересобирается) и прочем. Ценность в том, что это даётся практически на грани пародии, что придаёт объём этой трагикомедии. Финал фильма с самоубийством главного героя, который тем самым добивается многомиллионной страховки для бросившей его чуть ранее жены, довольно примечателен. Вообще, фильм рассказывает про «мировую гармонию» и «карму». И с этой точки зрения тоже интересно про него поговорить. Есть ли в этой картине баланс? Как и где он нарушается? Кто здесь хороший, а кто плохой? Гармонична ли она сделана с точки зрения разных составляющих кинематографии? Мне кажется, что, например, с визуальными эффектами местами всё-таки перебор… Чувство вкуса тут отказало создателям.

Цитата из к/ф «Ловушка разума». Реж. Гилле Клабин. 2019. США

Фильм состоит из коротких кусков, «флешбеков», фрагментов сна практически, в этом легко потеряться, но для любителей «спутанности» это самое то. Хотя в отличие от «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» фильм всё-таки не обретает целостности и выглядит не особо удачным киношным экспериментом, пусть с пронзительными и грустными моментами. Поэтому никакой культовый статус фильму не грозит. На цитаты его тоже никто разбирать не будет. Пересматривать его, как «Уитнэйл и я», тоже не будут. Это мне кажется очевидным. В этом смысле картина никуда не взлетела. Она осталась попыткой говорить о важных вещах, но особо никому не нужной. И лишенной подлинной оригинальности. Причины этого интересно обсудить. Да и замысловатости других интересных экспериментальных картин, вроде «Синекдоха, Нью-Йорк», здесь тоже нет. Хотя актёрская работа главного героя не менее интересна. Здесь вся палитра «униженного и оскорбленного офисного планктона». Тем не менее фильм можно смело порекомендовать к просмотру тем, кто любит «кино не для всех», где не очень ясно, что нужно делать: смеяться или плакать. Повторюсь, главной ценностью для меня в этом фильме оказывается желание всё-таки чуть-чуть выходить за рамки жанрового кино. И хотя бы попытка ухватить ускользающую грусть человеческого существования. Особенно невыносимую, если смотреть на вещи совершенно трезво.