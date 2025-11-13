Дональд Трамп
Дмитрий Самойлов
Публицист, литературный критик
Бесправие педагога: когда в наших школах не останется учителей
Я учился в школе в 90-е годы, а потому разговоров о том, что сейчас молодежь пошла распущенная, не принимаю. Если помните — конечно, помните, — еще Сократ жаловался на молодежь, он был недоволен тем, что новое поколение поголовно осваивает письменность, а это неправильно, надо всё запоминать...
13 ноября 2025
Похороны невидимки: зачем хоббидогеры выгуливают несуществующих собак
Над хоббихорсингом все посмеялись еще пару лет назад. Помните, что это такое? Это когда люди изображают поскакушки на коне, держа палку между ног. Палка должна быть с головой лошади, иначе не по правилам. А правила есть, и они строгие. Соревнования по хоббихорсингу проходят в Финляндии с 2017 года...
2 ноября 2025
Всемирный день еды: почему человечество до сих пор голодает
Варил пельмени, готовился к празднованию Всемирного дня продовольствия, который принято отмечать 16 октября. Я, вероятно, как об этом прочитал, не совсем правильно понял, в чём суть этого праздника. Оказывается, не в том, чтобы есть. А в том, чтобы есть хорошо. Казалось бы, понятия близки, но...
16 октября 2025
