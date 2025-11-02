Похороны невидимки: зачем хоббидогеры выгуливают несуществующих собак
Над хоббихорсингом все посмеялись еще пару лет назад. Помните, что это такое? Это когда люди изображают поскакушки на коне, держа палку между ног. Палка должна быть с головой лошади, иначе не по правилам. А правила есть, и они строгие. Соревнования по хоббихорсингу проходят в Финляндии с 2017 года, в России — с 2019-го, участвует по 200 наездниц. Почему-то именно женщины увлекаются выездкой, мужчинам, видимо, это кажется недостаточно солидным развлечением.
С хоббихорсерами как-то еще ассоциировались квадроберы. Не очень понятно, кто это, но тоже удостоились обсуждений. Вроде бы они надевали маски животных и скакали на четвереньках по паркам. Думаю, они быстро исчезли, потому что в нашем климате по парку можно скакать только пять месяцев в году и пока дождешься сезона, увлечение уже забудется.
Так вот, сейчас этого уже недостаточно. Пишут, что в Германии зародилось у людей новое увлечение — хоббидогинг. Как можно догадаться, вместо лошади теперь собака. Точнее, вместо отсутствующей лошади — отсутствующая собака. Одна пустота сменяется иной.
Хоббидогинг предполагает занятия с невидимой собакой на полутвердой шлейке, которая одним концом крепится к руке хозяина, а другим висит в воздухе или держит собачий костюмчик. С такими аксессуарами приходят на собачью площадку, где эту невидимую зверушку проводят по препятствиям, имитируя ее подрагивания и лай.
Таких, с позволения сказать, собак выгуливают. Удобно. Ведь за настоящей надо убирать продукты ее жизнедеятельности, а за невидимой — только пустоту.
Во-первых, здесь явно присутствует философский аспект. По Аристотелю, «пустота» невозможна во вселенной, природа ее боится, отсюда возникает понятие horror vacui (лат. «боязнь пустоты»), которое предполагает, что человек так или иначе стремится к тому, чтобы всё заполнить.
Это перекликается с восточным пониманием пустоты как пространства для возможностей. Из чего выходит интересный казус — люди стали заполнять ее отсутствием субъекта. Ведь, как говорил французский философ Жак Лакан, «субъект возникает там, где образуется пустота». Вот и замечательно. Пустота в пустоте.
Во-вторых, безусловно, важен социальный аспект явления. Мы знаем, что Европа, да и весь Западный мир, а говоря шире, весь мир, кроме Африки, постепенно перестал размножаться. Где-то дети еще рождаются, но необходимого для воспроизводства популяции индекса фертильности 2,1 ребенка на женщину уже не достичь. В Германии-то точно.
Почему так происходит? Потому что люди в XX веке пришли к выводу, что ребенок может не быть имманентен природе женщины, семьи, человека вообще. Ребенок — это теперь опция. А опция предполагает стоимость. И ребенок — это дорогая опция. Сначала нужно тратиться на анализы пары, которая решила его «завести», потом на медицинское сопровождение, дальше на подгузники, бутылочки, одежду, кроватку и прочее.
Да что тут говорить? Все представляют себе эти расходы, которые могут продолжаться и 30 лет, и 40, потому что дети в Европе теперь поздно съезжают от родителей и начинают свою семейную жизнь. Им ведь тоже лишние расходы нести не хочется.
Но, помимо расходов, деторождение предполагает ответственность. Ребенок — это же более или менее на всю жизнь. Каждый день ему что-то надо, а родителю за это надо отвечать. Рисков бесконечно много. Сначала чтоб не упал со стула, потом чтоб не выгнали из школы, чтоб не связался с плохой компанией, чтоб не проголосовал за партию «Альтернатива для Германии», в конце концов!
Этой пожизненной ответственности, казалось бы, можно избежать с помощью домашних животных.
Кошка — это, конечно, хорошо, но сама по себе кошка несколько стигматизирована в смысле того, что представляет собой некоторые социальные стереотипы: одинокая женщина с кошкой — это не очень красиво. Не осуждаемо, но и не вызывает интереса.
Собака! Да, собака — это просто отлично. Собака удовлетворяет потребность в заботе о ком-то живом, она может быть настоящим другом, она социально одобряема и, как правило, красива.
Но и собака оказалась для современных людей сложноватой. И вместо настоящих решили заводить собак несуществующей породы. Да и то верно — от собаки шерсть, лай, кормить ее надо, опять же. С невидимой собакой всех этих проблем нет. И отвечать за нее не придется, потому что отвечать не за что. А помрет, так помрет.
Кстати, интересно, как хоббидогеры будут отыгрывать похороны невидимой собаки, которая умрет первой?
В-третьих, перейдем к культурному аспекту. Вот человечество и пришло к наивысшей мере своей ответственности, вот то, за что современный человек согласен отвечать, то, чему он готов посвятить свое время, на что готов потратить свои силы — пустота на поводке.
В советской культуре, надо отметить, это отражено в мультфильме «Варежка» — там девочка так хотела собаку, что в ее фантазиях щенком стал предмет одежды. И пара поколений советский детей давились слезами, глядя по телевизору на то, как ребенок водит варежку по двору, воображая, что она живая.
Это было сильное переживание советского детства, но оно в детстве и осталось. Героиней была маленькая девочка, а на месте собаки была варежка. Это была игра, свойственная ребенку. И, как во всякой игре, предполагалось, что ребенок пройдет путь переживания, получит опыт приобретения и потери, отождествления живого и неживого, повзрослеет и будет готов к тому, чтобы заботиться о других.
Но так сложилось, что теперь даже варежку привязать к поводку — слишком большая ответственность. Вместо варежки — пустота.