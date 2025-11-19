Как мы представляем себе Международный женский день? Кругом плакаты с поздравлениями и очереди в цветочные магазины. Как мы себе представляем Международный мужской день? Да мы вообще не знаем, что он есть.

Иван Шилов ИА Регнум

Мы празднуем только День защитника отечества, который совпадает, кажется, с датой публикации воззвания Николая Крыленко «Социалистическое отечество в опасности» от 23 февраля, но он не распространяется на всех мужчин.

Но Международный мужской день есть, его отмечают 19 ноября более чем в 59 странах мира — ЕС, Китае, Индии, Австралии и Африке.

И если за 23 февраля стоит история социалистического отечества, явно недостаточная для международного праздника, то за 19 ноября не стоит вовсе ничего, кроме даты рождения отца профессора Университета Вест-Индии Джерома Тилуксингха, который и предложил эту дату.

За неимением лучшего в 1999 году идею поддержали ООН и ЮНЕСКО. Там говорят, что такой день необходим, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации мужчин в области охраны здоровья.

Звучит, как и любая казенная формулировка, сухо и скучно. Возможно, поэтому о так называемом празднике люди по большей части не осведомлены.

О чем же в действительности идет речь?

Во всем мире мужчины в среднем живут меньше женщин. В России этот разрыв еще 15 лет назад составлял 12 лет, сейчас он сократился до 10. Все понимают, что проблема в образе жизни: тут роль играют как физиологические, так и поведенческие факторы.

Вопрос, почему мужчины живут меньше женщин, превратился в международный мем, эту фразу принято писать под смешными видео, где мужчина, переодетый в костюм супергероя, прыгает с обрыва на каменистый пляж, или мужчина же пытается съехать на детском велосипеде по крутой каменной лестнице, или — снова мужчина! — чинит электрощиток с завязанными глазами.

Причин погибнуть от собственной глупости у мужчин действительно много. Еще говорят, что мужчины — это случайно выжившие мальчики.

Кроме того, считается, что мужчины чаще склонны прибегать к силовым вариантам решения проблем. Помню, еще когда учился в школе с углубленным изучением немецкого языка, читал текст о волне насилия на немецких автобанах — в многокилометровых пробках водители не только били друг другу машины и лица, но и кусались.

Надо отметить, что Германия тогда, 25 лет назад, казалась страной исключительно цивилизованной. И представить себе, что и там люди ведут себя подобным образом, было сложно. И тем не менее не могли же врать в немецких газетах, да?

Но и эти эксцессивные бытовые практики не исчерпывают причины преждевременной смертности мужчин. Есть еще алкоголь и курение. Да, отец мой умер от опухоли на печени, а отчим — от рака лёгких. Вот такая у меня семейная статистика.

Есть, однако, факторы объективные, не зависящие от поведения, например накопление жира.

Да, можно сказать, что каждый сам себе наедает брюхо, но дело в том, что в мужском организме жир скапливается вокруг внутренних органов, тогда как в женском — в основном просто под кожей.

Как следствие, мужчины даже с небольшим лишним весом в большей степени подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. А гипертония — главный убийца. В год от осложнений, связанных с гипертонией, то есть повышенным артериальным давлением, умирает 7,5 миллиона человек, а страдают от нее более миллиарды, из которых 600 миллионов об этом даже не знают.

Оглядитесь по сторонам, посмотрите на мужчин среднего возраста — на ваших родственников, друзей и коллег, — спросите, когда кто-то из них последний раз измерял давление? А если измерял и увидел, что оно повышенное, то какие меры предпринял?

Вероятно, хлопнул рюмку коньяку и закурил сигареткой. Потому что алкоголь сосуды расширяет, а табак сужает, вот так и достигается баланс, который позволяет дожить лет до 65–67.

С детства мужчинам говорят — не плачь, не ной, терпи, ты же мальчик, ты же мужик. Постепенно формируется паттерн поведения, который проецируется и на жизнь взрослого человека. Если нельзя ныть, когда ужалился крапивой, то можно ли идти к врачу, если заныло в правом боку? И что сказать?

А там в поликлинике очередь, а в очереди бабки, а врач пропишет гастроскопию или того хуже — колоноскопию или урологическое исследование. Позор!

Все не всегда и не буквально так. Но постепенно из этих страхов, из этой неуверенности в своём праве на слабость формируется статистика избыточной смертности от рака простаты или прямой кишки. Не проверился вовремя, потому что чего я, не мужик что ли, по врачам ходить? Лучше в телефоне посижу.

А в телефоне рилсы и шортсы, где косметически и хирургически модифицированные женщины на фоне дорогих ресторанов рассказывают, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. И речь почему-то всегда идет о семизначных суммах.

При этом вокруг себя мужчина, как правило, возможностей для заработка подобных денег не видит.

Да и внутри себя он не видит таких возможностей. От этого возникает диссонанс — как вообще взаимодействовать с миром, где на тебя по факту рождения возлагается такая чудовищная ответственность?

Нет, мужчина не против: так положено, хорошо, пусть так. Но как? Мозг ищет пути выхода, находит путь в депрессию и даже суицид. Статистика такова — в России 48 мужчин из 100 000 кончают жизнь самоубийством. Почему? Потому что слабаки, наверное!

Социальные, финансовые, физиологические факторы тут, разумеется, ни при чем. Мужик должен терпеть.

Предлагаю забыть об этой максиме хотя бы в Международный мужской день. Что нужно сделать?

Не нужно пить. Алкоголь — это депрессант. Отказ от алкоголя является не лишением или ограничением, а только преимуществом, и вам это станет ясно через месяц трезвой жизни.

Курение — это вообще какой-то исторический курьез. Если в употреблении алкоголя есть гастрономический, социальный, культурный факторы, то в курении нет этого ничего. От этого можно отказаться в первую очередь.

Вместо рилсов и шортсов перед сном можно почитать книжку. Любую. Главное — с чего-то начать, потом выработаются и привычка, и вкус.

На неделе записаться к врачу. Сейчас это сделать легко, особенно в столице. Сначала терапевт, потом гастроэнтеролог, потом уж и до уролога можно дойти.

Международный мужской день — это начало работы над увеличением продолжительности жизни.

С праздником, мужики!