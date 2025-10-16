Варил пельмени, готовился к празднованию Всемирного дня продовольствия, который принято отмечать 16 октября. Я, вероятно, как об этом прочитал, не совсем правильно понял, в чём суть этого праздника. Оказывается, не в том, чтобы есть. А в том, чтобы есть хорошо. Казалось бы, понятия близки, но разница колоссальная.

Иван Шилов ИА Регнум

Всемирный день еды был учрежден в начале 80-х годов XX века Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН для привлечения общественного внимания к проблемам голода и нерационального использования продовольственных ресурсов.

Проблем, связанных с питанием, в современном мире две — голод и ожирение. Поэтому World Food Day привлекает внимание землян не только к неравномерному распределению продовольствия, но и к правильному питанию.

Большую часть своей истории человечество если не голодало, то недоедало массово и почти поголовно. В Библии слово «голод» встречается 69 раз. В конце XIX века египтологи обнаружили обелиск, на котором упоминался тот самый библейский семилетний голод в Египте. Современные климатологи утверждают, что из-за того, что Нил регулярно оказывался обмелевшим, подобный голод как следствие неурожая мог быть повторяющимся сюжетом древнейшей истории.

В 1601 году из-за неурожая начался голод в России, умерло полмиллиона человек, подробности отражены в монологе Бориса Годунова в одноименной трагедии Александра Пушкина.

Картофельный голод в Великобритании XIX века сначала убил каждого восьмого ирландца, а потом заставил более двух миллионов перебраться в США.

Как голодали во время мировых войн и после революции, рассказывали прабабки. После Великой Отечественной снова из-за неурожая от голода умерло до миллиона человек. И так далее.

Но вот, кажется, проблема преодолена — в мире теперь еды больше, чем нужно. Считается, что треть всего продовольствия просто уничтожается. Не в том смысле, что где-то сжигают лишнее, а в том, что, производя достаточно еды, человечество не может грамотно выстроить процесс логистики, хранения, распределения. Что-то пропадает еще на этапе сбора урожая, что-то при транспортировке, что-то приходит в негодность уже на полках супермаркетов. Усушка-утруска. В итоге еды всё равно не хватает.

Не будем сейчас поднимать вопрос о рукотворном голоде в Газе, который вроде бы очевиден. Даже без таких вопиющих случаев сегодня в мире голодает до одного миллиарда человек. Вернее, так — 733 миллиона голодают, а еще 2,3 миллиарда столкнулись с продовольственной небезопасностью. Это когда непонятно, поест сегодня человек или нет.

Вообще-то это огромные цифры, если брать всё население Земли, то, выходит, каждый четвертый человек ест меньше, чем нужно. Остальные питаются хорошо, а некоторые даже избыточно. Поэтому ожирением страдает 890 миллионов человек, два с половиной миллиарда имеют избыточный вес.

Остальные, как можно понять, заняты вопросами здорового питания.

Ситуация, конечно, удивительная. Откройте любую социальную сеть, очень быстро или среди постов или среди коротких видеороликов вы наткнетесь на нутрициолога, который что-то советует.

Не есть огурцы вместе с помидорами, потому что одни — это щёлочь, другие — кислота, а нет ничего хуже защелачивания и окисления организма одновременно.

Не пить кофе совсем или пить его по семь чашек в день. Отказаться от картофеля. В следующем ролике вам расскажут, что ничего полезнее картофеля нет. Дальше нужно будет заменить майонез на оливковое масло, а потом наоборот, потому что майонез всё-таки менее калорийный.

Оказалось, что в бесконечном потоке информационного контента люди потеряли элементарные ориентиры и теперь нуждаются в каких-то очень хитрых советах — буквально «как есть?».

Хотя, казалось бы, чего проще? Как мы незнакомы с людьми, которые не умеют читать, так и незнакомы с людьми, которые не умеют есть. Как-то тысячелетиями человечество с этим справлялось. В те годы, когда еды было достаточно, конечно.

В целом рацион понятен интуитивно — побольше клетчатки и белка, поменьше того, что называется junk food — печенья, чипсы, шоколадки и примкнувшая к ним сладкая газировка. Каждый диетолог, составляющий хитрейшие курсы похудения, которые продаются за страшные тысячи рублей, а то и валюты, по секрету вам скажет — поменьше есть, побольше двигаться. Вот и всё.

Но людям нужен секретный ингредиент успеха, философский камень здорового питания. Семена чиа, спаржа, ягоды годжи, струя бобра, барсучий жир, ягуар в артишоках.

Итак, при общем мнимом благополучии мы имеем четверть недоедающих, четверть избыточно жирных, пятьдесят процентов тех, кто просто питается неправильно и исчезающе малое количество тех, кто действительно понимает, что такое здоровое питание.

Даже не знаю, кого поздравить с Всемирным днем еды, поэтому просто пожелаю всем приятного аппетита!