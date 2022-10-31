Дмитрий Буянов
Автор
Родился в Москве. Выпускник факультета прикладной математики МИЭМ. Основные темы: теория и практика низовой самоорганизации, материалистическая диалектика, социология революции, марксизм и коммунизм.
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Почему развитие коммуникаций делает информацию всё менее правдивой
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Почему успехи капитализма не обеспечат нам достойную жизнь
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Как уровень доверия в обществе становится главным фактором производства
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Сохранятся ли критическое мышление и сочувствие в век интернета?
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Как капитализм превратил долголетие в нерешаемую проблему
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Почему рыночная экономика недооценивает высшее образование
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Городские проектировщики в поисках лекарства от безразличия и обезличивания
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Сможет ли экономический расчёт заменить этику?
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Капитализм на защите нравственности: как разжигается моральная паника
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Создать проблему и заработать на её решении: парадоксы социальной политики
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21 августа 2022
Как вера в справедливость и чувство вины спасают капиталистический рынок
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18 августа 2022