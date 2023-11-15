Денис Григорюк
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Последние публикации
«Истинный патриот знает свои корни». Жизнь донецкого учителя на войне
Утро в Донецке, как и многие предыдущие, началось с мощных взрывов. Клубы черного дыма тянулись ввысь в Калининском районе, а Дарья Ющенко ехала на работу в автомобиле мимо стадиона «Донбасс Арена» и смотрела через окно, как по небу тянулись белые полосы. Работала ПВО, уничтожая ракеты, летящие в...
15 ноября 2023
«Суеверно быть суеверным». О донецком сапере Косте Короткоручко
Спасатели, люди не менее героические, чем солдаты на передовой, обычно остаются в тени. Был свидетелем их работы неоднократно. Пока вокруг мест очередных прилетов сновали журналисты, облаченные во все возможные средства защиты сотрудники МЧС ДНР без бронежилетов тушили пожары и доставали людей...
3 октября 2023
Картины, закрывающие от войны. Маленький подвиг художественного музея
Через треснувшее стекло с заметным отверстием от осколка я смотрел на посеченное здание «Донбасс Оперы». В августе 2022 года ВСУ ударили по зданию театра во время прощания с Героем России Ольгой Корсой Качурой. Несколько крупнокалиберных снарядов упало в непосредственной близости, осколками посекло...
18 сентября 2023
Позывной «Батюшка»: «Мое оружие — слово, крест и Евангелие»
С бригадным священником и замкомандира подразделения «Ветераны» по работе с верующими военнослужащими Николаем Смиркиным мы встретились рядом с небольшой постройкой, сбитой из листов ДСП. То, что это полевой храм, выдавал лишь крест на двери. В остальном ничто не указывало на то, что здесь проводят...
16 августа 2023