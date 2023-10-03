Спасатели, люди не менее героические, чем солдаты на передовой, обычно остаются в тени. Был свидетелем их работы неоднократно. Пока вокруг мест очередных прилетов сновали журналисты, облаченные во все возможные средства защиты сотрудники МЧС ДНР без бронежилетов тушили пожары и доставали людей из-под завалов. Это не бравирование и не фатализм, «броня» банально сковывает движения и мешает работать. Хотя опасность повторного удара очень велика, ребята первыми оказываются в местах трагедий.

Денис Григорюк ИА Регнум

Они буквально на плечах военных заходят в освобожденные населенные пункты и первыми оказывают помощь местному населению. Видят все то же, что и солдаты, но находятся в зоне боевых действий без оружия в руках. А противник точно так же открывает огонь и по спасателям, они регулярно становятся целями для украинских артиллеристов.

Если когда-то саперы МЧС выезжали только на ликвидацию боеприпасов времен Великой Отечественной, то теперь ситуация, скорее, как сама Великая Отечественная. Минные поля, выезды под огнем противника, куча разнообразных взрывоопасных предметов, которыми сейчас ВСУ забрасывают город, со всем этим 25-летний сапер Константин Короткоручко из Донецка регулярно имеет дело. Говорит, что интересно.

Свой путь

Несмотря на довольно молодой возраст, опыт у Константина уже большой. Войну он встретил еще в техникуме. Там же принял решение, что хочет связать свою жизнь со спасением людей. В МЧС оказался в 2019 году, после академии.

«У нас тогда саперов не учили. Нас тогда учили на специалистов по гражданской обороне, по пожарной безопасности. Когда заканчивал учиться, мне один из начальников факультета предложил пойти на работу. Он преподавал дисциплину «первичная пиротехническая подготовка». Цель была обучить нас как идентификаторов взрывоопасных предметов. Показал себя очень хорошо. Мне с детства нравилось оружие, боеприпасы, компьютерные игры на это очень повлияли», — рассказывает Костя.

Занимался понемногу разминированием, выезжал на заявки об обнаружении снарядов: забирали или уничтожали на месте. Такого в нынешнем Донбассе предостаточно. Но в 2022 году все кардинально изменилось. Наиболее сложным был период начала СВО, он сильно отличался от всех предыдущих лет конфликта в Донбассе.

«Начало марта 2022 года, тогда наши товарищи, к сожалению, погибли и получали ранения. Далее — работа на реальных минных полях. В таком понимании, которое есть сейчас, у нас не было, мы с ними не работали. Самое тяжелое было — эти минные поля. По-настоящему боевая работа», — делится Константин и вспоминает, как пришлось мчаться на помощь к своим, получившим ранения.

Буквально первый месяц спецоперации, первые освобожденные поселки, в которых нужно обеспечить безопасность для бригад электриков — пройти линию электропередачи, очистить её от всего опасного. Людям нужно восстановить свет, и желательно поскорее. Поэтому три группы саперов два дня работали в поле: дождь, сильный ветер, промозглая погода. Во время проведения работ двое ребят подорвались на противопехотной мине. Один скончался. Второго, Дмитрия Пятковского — коллегу Константина, удалось спасти.

Денис Григорюк ИА Регнум

«Тогда мне дозвонился один из бойцов расчета, который был в тот злополучный день с ребятами, которые пострадали. Непонятно как он сумел, потому что мобильной связи на тот момент не было, а радиосвязь у нас тогда толком не была налажена. Мы с водителем поехали забирать ребят», — вспоминает сапер.

Говорит, ему показалось, что «буханка» преодолела несколько километров за секунды. Скорые подъехать к месту не могли из-за минных полей. Прибыли, сделали проход к пострадавшим ребятам, очистили местность вокруг и начали транспортировку к медикам. Костя этого не рассказывает, скромничает, но коллеги рассказали, что он сам тащил носилки, идти пришлось порядка семи километров до кареты скорой.

Повезло. Как повезло и в тот раз, когда накрыло его самого.

Свой выбор

По внешнему виду подтянутого старлея сложно сказать, что совсем недавно парню пришлось буквально заново учиться ходить. В сентябре 2022 года по их месту дислокации в Краснолиманском районе украинские артиллеристы открыли огонь из тяжелого вооружения. Константин выжил, но оказался под завалами. Уцелела только левая рука, которой он сам себя и вытаскивал из-под обломков.

Денис Григорюк ИА Регнум

Тогда сработала случайность, удача, без которой на войне делать нечего. Сколько было случаев, когда человек приезжает в зону боевых действий и напарывается на противотанковую мину на своем джипе или наступает на что-то взрывоопасное. А то и получит осколок буквально сразу же, не успев даже толком осмотреться по сторонам. И не всегда подобное связано с незнанием как себя вести в экстремальных обстоятельствах.

Случай.

Есть масса историй от военных и гражданских, из личного опыта, когда что-то неизвестное отводило от неминуемой смерти. Автомобиль примет на себя осколки, бытовые проблемы заставят выйти из дома позже, проскочишь мост на минуту раньше до прилета, поражающий элемент влетит в мешок в сантиметре над головой и так далее. С сапером произошло примерно это же.

Денис Григорюк ИА Регнум

Удивляется, что всегда спал на одном и том же месте. Но в тот раз позже всех зашел в дом и увидел, что место занято. «Я кинул вещи на свободное. Так получилось, что это место оказалось для меня счастливым, — говорит материалист Костя и тут же поясняет. — Я человек не суеверный. Считаю, что суеверно быть суеверным. Я к этому никак не отношусь. Понимаю, что в большинстве случаев все зависит от меня и от моего выбора, больше ни от кого другого».

Денис Григорюк ИА Регнум

Ребята спали, когда в дом прилетело. Три взрыва, пыль, тяжесть. Когда понял, что завален, начал разбирать себя оставшейся рукой и выбрался. Говорит, легко отделался — другие провели под завалами несколько часов. Хотя на самом деле Костю крепко переломало: сломано несколько ребер, перелом правой шейки бедра, левой голени, правой руки, сотрясение мозга, черепно-мозговая сопутствующая. Реабилитация заняла полтора месяца в больнице.

Денис Григорюк ИА Регнум

Но через восемь месяцев сапер Короткоручко снова был на службе. Тут и родные поддержали, и ведомство не осталось в стороне. Брошенным себя не чувствовал, и работу на время реабилитации нашли не такую напряженную. Все же с болтами в бедре выезжать не очень удобно. Но когда снимут — Костя планирует полноценно включиться в привычный ритм. Нередки случаи, когда такие события заставляют пересмотреть приоритеты в жизни. Люди отказываются возвращаться к своей прежней деятельности, предпочитают более спокойный образ жизни.

Но это не про него. Хотя близкие и пытались убедить его заняться чем-то «спокойным». Самое главное, считает сапер, в случившемся нет его ошибки. Значит, сожалеть не о чем. Есть дело, его нужно делать. Опять же, кому-то срочно нужен свет. А как его можно дать людям, если саперы не доложили простое и знакомое еще с Великой Отечественной: «Проверено. Мин нет».