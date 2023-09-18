Через треснувшее стекло с заметным отверстием от осколка я смотрел на посеченное здание «Донбасс Оперы». В августе 2022 года ВСУ ударили по зданию театра во время прощания с Героем России Ольгой Корсой Качурой. Несколько крупнокалиберных снарядов упало в непосредственной близости, осколками посекло стены. Падало здесь и осенью прошлого года, а последний пока «прилет» был в новогоднюю ночь: около четырех утра снаряды «Града» разорвались на дороге рядом с «Донбасс Оперой».

ИА Регнум

Но если её огромное здание всегда на виду, то притаившийся рядом в переулке художественный музей не так заметен. А ведь здесь, несмотря на рекомендации перейти на удаленку, работа не прекращалась ни на один день.

«Абсолютно всех сотрудников перевести на дистанционный режим невозможно. Особенно когда у нас начались масштабные выставочные проекты, все равно приходилось выезжать. В особенности в ноябре и декабре прошлого года», — вспоминает заведующая сектором информационных технологий и секретарь союза художников ДНР Анаит Агабекян.

Конец 2022 года выдался крайне горячим. ВСУ ежедневно, практически без перерывов, били по центру Донецка. Это был один из наиболее напряженных периодов, когда казалось, что в городе не осталось безопасных мест.

Горожане буквально не знали, вернутся ли домой после очередного рабочего дня. Но в это самое время время Анаит должна была собирать работы местных художников, чтобы отправлять их на выставки в России. Так она однажды решила для себя еще в 2015 году: постоянное чувство колоссально вредит, нужно взять себя в руки и сосредоточиться на работе.

«Нужно исключительно самопреодолением выводить себя из этих состояний. Не скажу, что все стали фаталистами, но жить без страха помогает увлеченность своим делом. Когда ты понимаешь, что нужно делать то, для чего ты здесь находишься, для чего ты предназначен, и не думать о последствиях. Все ходим под Богом, и может произойти всякое», — философски говорит женщина, выезжавшая из родного города только в командировки.

Говорит, что в итоге столько всего приходится делать, столько на себе всего тянешь, что это не позволяет поднять голову, оглянуться и осознать, что же вокруг происходит. Бывает, что где-то рядом «прилетает», а ты не осознал, потому что занят своими мыслями. Не успеваешь осознать, что вокруг тебя война.

На этом настроении Анаит в прошлом году ездила в наиболее обстреливаемый район Макеевки за картиной местного художника, чтобы показать ее на выставочном проекте «Донбасс-Россия. Общая история». Все учреждения, в том числе и художественный музей, были переведены на дистанционный формат работы. Но неутомимая секретарь моталась по городу для сбора работ, ездила в мастерские и домой к художникам, поскольку проект был строго увязан по датам и подвести партнеров было никак нельзя. А вот в Макеевку ехать никто не хотел, искать водителя пришлось долго, но в итоге прорвались.

«Дело в том, что картина, о которой идет речь, принадлежит кисти нашего мэтра Виктора Павловича Уфимцева и называется «Дорогами войны». Для художника она имела отчасти автобиографический характер. На мой взгляд, она наиболее ярко показывает общую страницу нашей истории — начало Великой Отечественной. К тому же Виктор Уфимцев — один из моих любимых художников, к сожалению, он ушел из жизни осенью 2021 года. Показать именно эту работу зрителям Московской области было для меня данью уважения к его памяти», — обыденно рассказывает Анаит о своем, если вдуматься, гражданском подвиге.

ИА Регнум

Для нее и коллег-музейщиков большие выставочные проекты, проходившие в Белгородской и Московской областях, в Питере, Ростове и ряде других городов, это возможность рассказать о Донбассе. С помощью произведений искусства поломать стереотипы, донести до большой России голос отважной, несломленной республики, показать ее быт, традиции, исторические корни и духовные истоки, промышленную мощь и величие природных ландшафтов. А главное — донести образ жителей региона: сильных, мужественных, стойких, настоящих тружеников, отзывчивых и справедливых.

ИА Регнум

Так сам музей инициировал выставку «Донбасс. Индустриальный портрет», которая прошла в академии художеств им. Репина в Санкт-Петербурге и Москве. Работы, посвященные промышленности Донбасса, есть и в фондах ДРХМ, но благодаря постоянной работе с донецкими художниками нашлись и свежие на эту тематику. Как говорит Анаит, сейчас в Донецке остаются и продолжают работать порядка 60 художников, объединенных в союз.

ИА Регнум

Пишут они как на злободневную тему, показывая на полотнах события минувших девяти военных лет, так и лирические мотивы, пейзажи с натюрмортами, в которых нет взрывов и свиста снарядов. Все же творчество главной своей целью имеет созидание прекрасного идеала, вопреки реалиям повседневной жизни. И это по большому счету тоже способ отвлечься от войны, переключив себя на хорошее.

ИА Регнум

Раньше в Донецке была традиция: каждые выходные местные творцы «выгуливали» свои картины на променаде на бульваре Пушкина. На продажу и просто показать себя. Теперь главной возможностью для этого стали выездные выставочные проекты.

«Большой проект у нас был «Донбасс-Россия. Общая история». Придерживались патриотической тематики: события Великой Отечественной войны, наши современные события новейшей истории и все те точки соприкосновения, которые есть у нашей общей истории. В Белгороде мы представляли выставку, которая носила больше жизнеутверждающий характер. Мы показали многообразие творческое, на которое способны наши художники. Выставка получилась светлая, органичная, яркая. А еще одна, «Пишем будущее», была недавно начата в Ростове в центре современного искусства «Степь», — с гордостью делится Анаит и ведет меня по помещениям, которые готовят под будущие выставки. Они обязательно случатся, когда перестанет быть так опасно находиться в центре Донецка.

ИА Регнум

Ежедневная работа и вера в лучшее двигают процесс. Несмотря ни на что, музей получил новое помещение в центре города, которое после ремонта и технического оснащения планируется использовать в большой общей работе республиканского Союза художников с коллегами из других регионов России. О своем желании выставляться в Донецке уже заявили живописцы и скульпторы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. И музей с радостью готов всех принять, как только позволит обстановка. Как и своих собственных современных художников. Да что там говорить, прямо сейчас сотрудники худмузея работают над организацией выставки «Юг России», межрегиональной и объединенной общим делом и общим духом.

ИА Регнум

Дух этот, уверена Анаит, еще пригодится и для другого важного дела. Наполнит собой правильное решение для Украины, которая неизбежно вернется к России, как это уже не раз случалось в прошлом. «Хотелось бы только, чтобы возврат был продиктован искренним раскаянием, осознанием ошибочности своего выбора, а не просто желанием сиюминутной выгоды», — говорит нам на прощание дончанка, в том числе благодаря которой Донбасс выстоял и сохранил свою самобытность. А слова таких людей всегда имеют силу.