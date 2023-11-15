Утро в Донецке, как и многие предыдущие, началось с мощных взрывов. Клубы черного дыма тянулись ввысь в Калининском районе, а Дарья Ющенко ехала на работу в автомобиле мимо стадиона «Донбасс Арена» и смотрела через окно, как по небу тянулись белые полосы. Работала ПВО, уничтожая ракеты, летящие в сторону жилых районов города. Раньше они регулярно долетали до центра, где находится донецкий лицей №1, в котором Дарья работает учителем истории.

ИА Регнум

«Смотри, посеченные осколками», — показывает она на перила, в которых заметны были дыры от пронзивших их металлических фрагментов украинских снарядов.

К постоянной опасности уже привыкла, говорит, что нет ни одной точки по пути из дому на работу, куда бы не «прилетало». Но, как и большинство дончан, молодая женщина старается лишний раз не думать о том, что может быть. Если уж и случится — то даже испугаться не успеешь. Поэтому нужно жить и работать, ведь работа у нее ответственная: объяснять детям причины происходящего, закладывать правильное понимание настоящего через прошлое.

«Я не учитель математики, физики, каких-то фундаментальных наук, где можно быть беспристрастным. Математика остается такой где угодно. Учителя гуманитарных предметов — история, обществознание, литература — это те, кто во многом определяют личность человека», — говорит она о главном содержании своих уроков.

Мы заходим вовнутрь, через холл поднимаемся на второй этаж, в учительскую. Здесь коллеги Дарьи, которая трудится уже девять лет (и два года выполняет функции заместителя директора) о чем-то оживленно беседуют, поэтому она предлагает переместиться в свою классную комнату.

Помещение залито лучами октябрьского солнца, окна совершенно новенькие — недавно в очередной раз заменены после того, как здание администрации главы ДНР было второй раз обстреляно из американских Himars. Лицей от нее всего в нескольких сотнях метров.

На парковке все еще остались послания от дончан к ОБСЕ с призывами заметить, наконец, военные преступления ВСУ. А у двери в класс как напоминание о реальности за окном — плакат, на котором изображены всевозможные взрывоопасные предметы, вроде снарядов и мин-лепестков. В памятке информация о том, что нужно делать при их обнаружении.

ИА Регнум

Прозвенел звонок. Звук разнесся по коридорам, но в них не слышно беготни и шума детских голосов. Последние три года в Донецке дети учатся в дистанционном формате. С сентября 2023 года было решено проводить очные занятия, но только по желанию учеников. Поэтому кабинет Дарьи пустует: ее классы приняли решение не рисковать и учиться заочно, по видео.

Но начались такие трудности, конечно, не сейчас и даже не во время коронавирусной инфекции. В 2014 году донецкие школьники сели за парты не 1 сентября, как обычно, а лишь месяц спустя. Но даже в этот день украинские боевики нанесли удар по одной из школ в Киевском районе города. Погибли один из преподавателей и сотрудник учебного заведения. Как раз в этот период Дарья и приняла решение устроиться в лицей №1. Тогда ей было всего 20 лет, она еще училась на втором курсе, но, учитывая ситуацию, когда учителей стало остро не хватать, девушке пошли навстречу. Поставили читать историю в 10-х и 11-х классах. А в 2015 году был первый выпуск.

ИА Регнум

«У меня в классе была девочка, которая жила на Спартаке. К ним в дом прилетело, ее родителей убило, и девочка так испугалась, что добежала оттуда пешком в центр Донецка, к тете с дядей. Она была самая испуганная во всем классе, практически не разговаривала, очень стеснялась», — вспоминает Дарья.

Она говорит, что донецкие дети очень отличаются от сверстников в других регионах России. «Глаза у наших детей другие, взрослее, что ли». Но при этом они более радостные и уважительные.

Для них взрослые — это авторитет, от правильных действий учителей зависит не только получение каких-то знаний, но и жизнь. Умение слушать и делать то, что говорят, помогает выжить, и все знают, что нужно спуститься в убежище без шуток и игр. Тревоги здесь не учебные.

«Мы проще относимся ко всему. Война показывает, что настоящая ценность — это не пятерка, настоящая ценность, чтобы ребенок был здоров и жив. Сколько было случаев, когда погибали учителя на работе, погибали дети, когда прилетало в школы. Тогда невыученные стихотворение или параграф уже ничего не значат. У нас учителя по-другому расставляют приоритеты, — объясняет она. — Когда говорят, что школа — это второй дом, а учителя — это вторые родители, то обычно это воспринимается как что-то напускное. А у нас же это иначе, у нас это все действительно так».

ИА Регнум

Когда погиб в СВО выпускник лицея, окончивший школу лет шесть назад, к нему на похороны пошел не только его классный руководитель, но и все остальные преподаватели.

Но самым ценным Дарья называет признание своего ученика, который отправился добровольцем на войну сразу, отпраздновав 18-летие, воевал в Мариуполе. Рассказывает, что поддерживала с ним связь, звонила ему, но он был недоступен. А когда поймал связь, то поблагодарил своего учителя. Сказал, что знает, за что воюет.

«Я надеюсь, что себя не обманываю, когда думаю, что повлияла на их мироощущение. Я всегда очень внимательно относилась к вопросу патриотического воспитания, потому что считаю, что это одна из самых важных вещей, которой можно научить в школе. Возможно, я где-то была и неправа в том, что заставляла их смотреть фильмы типа «Иди и смотри». Мы с ними детально разбирали не только Великую Отечественную войну, но и те зверства, которые делали нацисты на территории города Донецка», — говорит девушка.

ИА Регнум

Из окна кабинета истории видно гостиницу, на территории которой раньше был кирпичный завод. Там в годы войны, ещё той, был лагерь для советских военнопленных. И когда школьники ходили возлагать цветы к камню в День партизанской славы, в День освобождения узников концлагерей, это было не просто прийти и положить цветок, их наставница очень не хотела, чтобы они это делали равнодушно. Чтобы они забыли о том, что было. И сейчас, делится своими мыслями Дарья, дончане живут относительно спокойной и мирной жизнью только потому, что наши солдаты не дали им зайти в город. Хоть и под обстрелами, но все равно лучше, чем в годы нацистской оккупации.

Дарья Ющенко — одна из тех, кто остается в городе не из-за безвыходности ситуации, а по убежденности. Свои взгляды она невольно передает своим ученикам. «У меня глубокое убеждение в том, что если я уеду, то значит, они победили. Это же наша земля, наш город, наша Республика, наша Российская Федерация. Я этого никому не отдам. Даже если нас здесь похоронят, как сказала моя подруга, то я отсюда уже никуда не денусь. Когда говорят, что не нужно отдавать жизнь «за какой-то клочок земли», для кого-то клочок земли, а для кого-то это Родина», — эмоционально объясняет она. Лучше умереть в Российской Федерации, чем жить на Украине.

Красной нитью через весь курс истории, который читает Дарья, проходит мысль о том, что события, происходившие в мире и в России, определяют дальнейшее существование нас в целом — русских. Она называет русскими всех, кто поддерживает ценности, которые являются традиционными для нашего народа, для России. Можно быть татарином, бурятом, украинцем, но при этом быть русским.

Русский — это наследник того воина, который освободил Европу от нацизма. Неважно, какого вероисповедания. Если он борется за Россию, за правду, за людей, которых ущемляют, то он русский. Нельзя стать патриотом своей Родины, не зная ее истории. Иначе это будет квасной патриотизм, уверена молодая учительница. Истинный патриот знает свои корни, знает, что если Родина зовет, то он поднимется и пойдет за нее.