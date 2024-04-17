Даниил Пономарёв
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Последние публикации
«Второй сталинский удар»: 80 лет завершению Днепровско-Карпатской операции
Восемьдесят лет назад советские войска с боями дошли до Луцка на Волыни и Тирасполя в Приднестровье, на нескольких участках вышли на довоенную границу СССР, а ещё на нескольких — углубились на территорию оккупированной нацистами Польши и пока ещё союзницы Гитлера Румынии. 17 апреля 1944 года...
17 апреля 2024
В Москве открылась выставка, рассказывающая об истории освоения Новороссии
Двести шестьдесят лет назад, весной 1764 года братья Панины, генерал-аншеф Пётр Иванович и действительный тайный советник Никита Иванович, подали Екатерине II проект обустройства провинции Новая Сербия. Эту часть бывшего Дикого поля между Днепром и рекой Синюхой, недавно отбитую у османов и...
16 апреля 2024
Крах «Готенланда». 80 лет назад началось освобождение Крыма от нацистов
«Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Толбухина перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных на Перекопском перешейке и южном побережье Сиваша. Наши войска прорвали сильно укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке и, продвинувшись...
9 апреля 2024