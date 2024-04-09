«Войска 4 Украинского фронта под командованием генерала армии Толбухина перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных на Перекопском перешейке и южном побережье Сиваша. Наши войска прорвали сильно укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке и, продвинувшись вперед до 20 километров, овладели городом и железнодорожной станцией Армянск». В этой оперативной сводке Совинформбюро от 10 апреля 1944 года страна узнала о первых успехах Крымской наступательной операции, начатой двумя днями ранее, 8 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум

По замыслу Адольфа Гитлера, оккупированный Крым должен был стать «вторым Сталинградом». Закрепившаяся на полуострове 17-я армия вермахта, под командованием кавалера Рыцарского железного креста Эрвина Йенеке (недавно произведённого в чин генерал-полковника) должна была сдерживать советское наступление максимально долго.

Напомним, что после неудачно организованной обороны Крыма, и отступления Красной Армии осенью 1941-го, наши войска сделали попытку нанести контрудар. Но Керченско-Феодосийская десантная операция (26 декабря 1941 — 15 мая 1942 гг.) завершилась трагическим отступлением. 13 тысяч красноармейцев бежать не успели и укрылись в шахтах Аджимушкайских каменоломен под Керчью. Героическое сопротивление советских бойцов удалось подавить лишь к октябрю 1942-го.

Несмотря на то, что после поражений нацистов под Сталинградом и на Курской дуге, захватчик явно потерял стратегическую инициативу, зимой и ранней весной 1944-го гитлеровцы были уверены — армия Йенеке, усиленная переброшенными по морю двумя дивизиями сможет втянуть РККА в тяжёлые изматывающие бои.

Противник ожидал, что продвижение наших войск окажется столь же малоудачным, как и в 1943 году — когда по итогам Мелитопольской и Крымско-Эльтигенской десантных операций удалось закрепиться лишь на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове.

Подразделение десантников перед отплытием к берегам Керченского пролива

К апрелю 1944 общая численность вермахта и его румынских союзников составляла 195 тысяч человек, при 3,6 тыс. орудиях и миномётах, а также 215 танках и штурмовых орудиях. Контролируя Крым, гитлеровцы контролировали морские и воздушные коммуникации на Чёрном море, что серьёзно затрудняло продвижение советских войск — которые к тому моменту продвигались в сторону Одессы, а севернее уже вышли на румынскую территорию.

Но противник недооценил численный перевес наших войск — к началу Крымской операции советская группировка составляла более 462 тысяч человек и насчитывала почти 6 тысяч орудий и минометов, а также свыше 1,2 тысяч самолетов. Наши войска повели наступление с двух направлений — с севера, и с востока, с Керченского полуострова.

Уже через сутки после прорыва через Перекоп, 11 апреля 1944 года, захватчики были выбиты из Керчи, 13 апреля были освобождены Феодосия, Симферополь, Евпатория и Саки. 14 апреля советские войска вошли в Судак, на следующий день — в Алушту.

14 апреля 1944 года Гитлер призвал оборонять Севастополь как «последнюю готскую крепость». В нацистской мифологии Крым представал древней страной германцев-готов, после окончательного утверждения «нового порядка» полуостров должен был стать колонией Рейха под названием Готенланд.

16 апреля подразделения 4-го Украинского фронта вышли к Севастополю. Первая попытка взять город оказалась неудачной.

51-я армия и Отдельная приморская армия при поддержке лётчиков 8-й и 4-й воздушных армий и моряков Черноморского флота начали готовиться к штурму — одновременно уничтожая немецкие конвои, которые пытались прорваться к Крыму со стороны Румынии.

Командование вермахта ставило 17-й армии задачу удерживать Севастопольский укрепрайон не менее 250 дней — столько времени, напомним, понадобилось противнику для захвата города в 1941. Но врага из города русской боевой славы удалось выбить менее чем через месяц.

По решению генерала Толбухина, которое утвердил представитель Ставки маршал Александр Василевский, нашим войскам была поставлена задача: из района Балаклавы прорвать оборону немцев на участке у Сапун-горы, одновременно был намечен прорыв юго-восточнее Бельбека — так, чтобы выйти к восточному берегу Северной бухты, прижать группировку врага к морю и уничтожить её.

5 мая бойцы 2-й гвардейской армии вступили в бои в черте города. Через два дня наступила кульминация — при массированной поддержки авиации начался штурм севастопольского укреплённого района. Через четыре дня город был полностью освобождён. Незадолго до этого объединённое немецко-румынское командование распорядилось вывезти остатки группировки на транспортах, носивших имена последних остготских королей — «Тотила» и «Тейя», под охраной румынских эсминцев. Но благодаря действиям советской авиации оба транспорта отправились на дно.

12 мая оставшиеся в Крыму солдаты и офицеры 17-й армии вермахта и румынских войск — в общей сложности более 21 тысяч человек — сдались на мысе Херсонес.

Кавалер Железного креста генерал-полковник Йенике, успевший бежать, был разжалован и отдан под трибунал — суд, впрочем, так и не успел состояться по причине падения Рейха. Несостоявшийся «герой обороны Готенланда» был арестован в советской зоне оккупации. На Севастопольском процессе 1947 года Йенике был осуждён как военный преступник.

Освобождение Крыма в апреле–мае 1944 года стало важной вехой на пути к уже близкой Победе. Черноморский флот вернул свою главную военно-морскую базу.

Вслед за освобождением Крыма и северного Причерноморья (в том числе, Одессы) последовала победоносная Ясско-Кишинёвская операция — которая «выбила» Румынию из числа союзников Гитлера, и дала начало освобождению Балкан и Восточной Европы.

За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Сивашских, Симферопольских, Феодосийских и Ялтинских. 56 соединений, частей и кораблей награждены орденами. 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями.

Подвиг тех, кто защищал Крым в 1941-м и освобождал его в 1944-м, не был забыт и в постсоветские времена, когда русский полуостров в силу политических перипетий оказался за границей. О том, что Россия помнит о подвигах героев Крымской и Великой Отечественной войн, говорил президент Владимир Путин в историческом обращении по случаю воссоединения Крыма с Россией.

«Крым — это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной доблести», — говорил глава государства.

Освобождение Крыма Советской армией, и события 2014 года — это по сути события одного порядка: и 80 лет назад, и 10 лет назад соотечественники на полуострове были спасены от нацизма, подчёркивает в комментарии ИА Регнум член Общественной палаты Москвы, доцент Финансового университета при правительстве России Павел Данилин.

Освобожденный Севастополь.

«Крым независимой Украине никогда не был нужен, их история не связывает, и украинские политики никогда его не ценили, и не собирались этим регионом всерьез заниматься, — отмечает Данилин. — Украина с самого начала относилась к нему по принципу поговорки «Чужа хата гірше ката» — «чужая хата худе палача».

Но после переворота февраля 2014 года русскоязычному, и абсолютно русскому по истории и культуре Крыму угрожала явная опасность. Достаточно вспомнить «поезда дружбы» из боевиков «Правого сектора» (запрещён в РФ), чей приезд анонсировал — Игорь Мосийчук — вышедший из СИЗО фигурант дела о терроризме, а в скором времени — замкомандира запрещённого в РФ подразделения «Азов».

В Крыму помнят, что первый такой «поезд дружбы» с необандеровцами из УНА-УНСО прорвался в Севастополь в 1992 году. Тогда стараниями «сепаратистских» властей полуострова и бойцов с базы ЧФ удалось избежать кровопролития. Но именно тогда прозвучал лозунг «патриотов Украины» — «Крым будет либо украинским, либо безлюдным!».

Под этим же лозунгом прошла попытка высадки диверсантов ВСУ в Крыму в октябре 2023 года.

«Незадолго до начала СВО в феврале 2022-го были перехвачены сообщения нацгвардии Украины и Сил специальных операций ВСУ о подготовке полномасштабного наступления на Донбасс, поэтому если бы Владимир Владимирович не объявил о начале Специальной военной операции, мы бы просто упустили инициативу и тогда действительно линия фронта была бы гораздо ближе к российским границам», — отмечает Данилин.

Учитывая неоднократно анонсированные Владимиром Зеленским и другими киевскими руководителями планов «возвращения» Крыма, полуостров бы не мог не стать одной из целей ВСУ, указывает собеседник. Можно было бы ожидать не только атак Крымского моста (подобных той, что имела место в июне 2023-го) но и попыток прорыва со стороны Херсонской области. Таким образом, с началом СВО крымчане были уже в третий раз спасены от нацистской угрозы.