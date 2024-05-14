Костадин Костадинов — болгарский политик, основатель и председатель партии «Возрождение» — крупной оппозиционной парламентской силы, которая считается пророссийской и антизападной. У самого Костадинова репутация «крайнего русофила», чему есть подтверждения — в адрес либеральных оппонентов он использовал выражение «русофобский сброд».

kostadin.eu Костадин Костадинов

Константин Тодоров Костадинов (у болгар, как и у русских, есть отчества) родился 1 апреля 1979 года в портовом городе Варна, в рабочей семье — отец был сварщиком на судоверфи, мать — уборщицей. Получил школьное образование в социалистической Болгарии, и высшее — уже после смены строя.

В 2002 году получил степень магистра балканистики, а в 2011-м защитил магистерскую диссертацию по правоведению в Университете св. Кирилла и Мефодия в Велико-Тырново, древней столице Болгарии.

Великотырновский университет считается вторым по значимости вузом Болгарии, после Софийского «универа» св. Климента Охридского.

В 2017-м Костадинов защитил докторскую диссертацию в Болгарской академии наук.

Любопытно, что работа была посвящена истории и нынешнему положению русинов, «европейского народа без государства», чьи представители живут в основном в Закарпатской области Украины, а также в Польше, Словакии и сербской Воеводине. Костадинов в своей диссертации назвал русинов частью русского, а не украинского народа.

Украинская нация, с его точки зрения, формировалась на сугубо политической основе.

Параллельно с научной, развивалась политическая карьера Костадинова. Еще в 1997 он вступил во «Внутреннюю македонскую революционную организацию» (ВМРО).

Вопреки названию, сейчас это легальная и в целом умеренная консервативная партия. Её «бренд» — дань героической памяти: в конце XIX — начале XX века националисты из ВМРО боролась за освобождение македонцев и фракийских болгар от турецкого господства и воссоединение их с Болгарией. Сейчас партии с почти одинаковым названием действуют в Северной Македонии и Болгарии.

Македонская «ВМРО — Демпартия за македонское национальное единство» — сейчас одна из двух основных политических сил в бывшей югославской республики, наряду с экс-коммунистами. Предыдущий президент Северной Македонии Георгий Иванов представлял именно ВМРО-ДПМНЕ.

Болгарская ВМРО, также известная как «Болгарское национальное движение» занимает куда более скромные позиции. В Народном собрании у них сейчас ни одного мандата, но притом эти умеренные евроскептики представлены двумя депутатами в Европарламенте.

Костадин Костадинов к 2011 году «дослужился» до зампредседателя Внутренней македонской революционной организации. В том году он баллотировался в мэры родной Варны. Фоном служили массовые столкновения этнических болгар с цыганской диаспорой.

Костадинов запомнился тем, что предложил «отправить их (цыган) в Индию — туда, откуда они в свое время пришли».

Во время этих событий Костадинов также добавил, что «чем раньше разрешится цыганская проблема, тем больше шансов у болгар для успеха в предстоящих стычках, которых избежать нельзя, поскольку нас, болгар, пока больше».

Через несколько часов после высказываний Костадинов был арестован, но вскоре отпущен. Его арест связывают с антиамериканским публичным высказыванием: «Посол США Джеймс Уорлик ведет себя как генерал-губернатор и ему нет места в нашей стране».

В 2012 году покинул партию ВМРО.

В последующие два года Костадинов был автором и ведущим телепередачи «За българската нация», а с 2013 по 2017 — директором Регионального исторического музея в городе Добрич.

В августе 2014 года на конференции в городе Плиска основал политическую партию «Возрождение» и был избран ее председателем. Место для основания патриотической партии было выбрано не без умысла — рядом с современной Плиской находится руины Плескова, первой столицы средневекового Болгарского царства (к слову, наш Псков в средние века тоже назывался «Плесковом»).

skostadin.eu Костадин Костадинов

Новая партия сразу определила свое отношение к внешней политике, в том числе отношение к послемайданной Украине и Донбассу.

Летом 2014-го Костадинов стал одним из организаторов кампании по сбору помощи для болгар, живущих в Донецке и Луганске. В апреле 2015 года он обвинил украинские власти в том, что собранная помощь не доходит до нуждающихся болгар.

Партия заручилась голосами правого консервативного электората, недовольного неолиберальной политикой, которую долгие годы проводил премьер Бойко Борисов (протестные голоса слева аккумулировали социалисты, бывшая компартия).

«Возрождение» встало на защиту традиционных ценностей, которые разделяет большинство болгар. В 2018-м, когда по разнарядке из Брюсселя власти развесили по стране билборды с изображением гомосексуальных пар с надписью «Всё в порядке. Это просто любовь», «Возрождение» установила в тех же местах контррекламные щиты. Они изображали семью с тремя детьми с надписью «Всё в порядке. Это нормальная семья».

В январе 2022 года партия «Возрождение» предложила на рассмотрение Народного собрания Болгарии законопроект, предусматривающий закрытие военных баз США на территории страны.

Костадинов объяснил это предложение тем, что усиление военного присутствия Пентагона в Болгарии «превращают Софию в вассала Вашингтона» и отметил: «Мы не получаем за эти базы ни копейки, <…> В указанных районах нет ожидаемого экономического развития. Единственное, что было построено в окрестностях таких баз — публичные дома для американских солдат».

В марте 2022 «Возрождение» собрало митинг в столице Болгарии против оказания военной помощи Украине.

«Мы не хотим, чтобы болгарское оружие убивало с подачи Америки братские народы Украины и России, — заявил глава «Возрождения». — Войны между Украиной и Россией на Украине нет!».

Месяц спустя Костадинов обратился к правительству Болгарии с призывом выдворить из страны представителей украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обращение было скорее риторическим — кабинет на тот момент возглавлял убеждённый либерал и атлантист Кирил Петков, который поддержал все антироссийские санкции ЕС, и привёл страну к отказу от российского газа.

Требование Костадинова к Петкову выдворить «азовцев» не нашло понимания у властей, но пошло на пользу репутации лидера «Возрождения».

В те же дни политик призвал соотечественников выходить на масштабные акции гражданского неповиновения в знак протеста против решения парламента страны оказать Украине военно-техническую помощь.

На следующий день Костадин Костадинов и несколько его соратников при помощи лестницы сорвали государственный флаг Украины с флагштока у мэрии Софиии, который власти вывесили в марте того же года.

25 мая 2022 года партия «Возрождение» инициировала в парламенте рассмотрение вопроса об отставке кабинета Петкова. Костадинов заявил, что правительство «проводит антинародную политику, направленную на лоббирование интересов Запада».

17 июня 2022 года в зале заседаний Народного собрания после выступления Костадинова началась масштабная драка. Власти обвинили оппозиционера в том, что он в грубой форме оскорбил сторонников Петкова и экс-спикера парламента Николая Минчева, а также фактически призвал к свержению действующей власти в стране.

В ноябре 2023 года в соцсетях Костадинов в очередной раз заявил об управлении балканской республикой из-за рубежа, назвав действующее прозападно ориентированное правительство «марионетками, находящимися на ручном управлении у иностранных послов».

Цитаты:

«Иностранцы управляют болгарской армией и распоряжаются болгарской территорией. Я не хочу быть иностранной колонией, а вы?».

«Участились случаи, когда проникающие на нашу территорию украинские националисты угрожают болгарским гражданам».

«И те, и другие являются американскими марионетками низкого уровня» (о властях Болгарии и Украины).

«Болгария является независимым государством, и здесь должны и будут развеваться только болгарские полотнища».

«Правительство лжет, когда говорит, что американский сжиженный газ намного дешевле и качественнее продукции «Газпрома». Кроме того, нас пытаются загнать в очередную кабалу, выдвигая идею вступления Болгарии в зону евро».

Источники:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/1451316

https://regnum.ru/news/1912011

https://regnum.ru/news/3488424

https://regnum.ru/news/3538925

https://regnum.ru/news/3540243

https://regnum.ru/news/3565779

https://regnum.ru/news/3582533

https://regnum.ru/news/3583380

https://regnum.ru/news/3600722

https://regnum.ru/news/3621557

Внешние источники:

https://rg.ru/2023/10/25/lider-bolgarskoj-oppozicii-kostadinov-stranoj-upravliaiut-inostrannye-posolstva.html

https://vazrazhdane.bg/ — сайт партии «Возрождение».