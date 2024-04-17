Восемьдесят лет назад советские войска с боями дошли до Луцка на Волыни и Тирасполя в Приднестровье, на нескольких участках вышли на довоенную границу СССР, а ещё на нескольких — углубились на территорию оккупированной нацистами Польши и пока ещё союзницы Гитлера Румынии.

Иван Шилов ИА Регнум

17 апреля 1944 года считается датой завершения Днепровско-Карпатской наступательной операции, также известной как битва за Правобережную Украину.

Специалисты единодушно признают это сражение одной из самых крупных операций за всю историю Великой Отечественной (и, пожалуй, в целом — за всю историю Второй мировой).

Нацистам эта битва стоила десяти наголову разгромленных дивизий и двух «убранных с поля» фельдмаршалов. Знаменитые полководцы, теоретик и практик блицкрига Эрих фон Манштейн и покоритель Польши и Франции Эвальд фон Клейст лишились постов, после чего фюрер уволил их в отставку за проигрыш.

Зато в битве в полной мере проявился талант наших маршалов — Георгия Жукова, Ивана Конева, Александра Василевского и генерала армии Николая Ватутина, геройски погибшего на передовой.

Что предшествовало операции

К началу осени 1943 года была в целом освобождена Левобережная Украина. Позади был мартовский неудачный штурм Харькова (когда тактика «подвижной обороны» Манштейна оправдала себя, затормозив наше продвижение) и августовская операция «Румянцев» — последний этап Курской битвы, по итогам которого и Белгород, и Харьков были освобождены.

Осень ознаменовалась наступлениями в Донбассе и Северной Таврии, а также битвой за Днепр — частью которой стала Киевская операция.

Тогда войскам под командованием Ватутина, Конева, танкистам Павла Рыбалко в ходе кровопролитных боёв удалось выбить из города войска Манштейна, которых поддерживала 4-я танковая армия Германа Гота, и выйти на Правобережье.

Расклад сил и планы Ставки

Как уже говорилось выше, историки делают акцент на масштабе операции.

Сталинградская битва была более ожесточённой, а Курская дуга считается крупнейшим танковым сражением в мировой истории, но именно в освобождении Правобережья Днепра принимали участие все шесть танковых армий РККА, бойцы пяти фронтов — четырёх Украинских и 2-го Белорусского.

С нашей стороны к наступлению готовились около двух миллионов бойцов, им противостояли примерно столько же немцев из групп армий «Центр» и «Юг», плюс венгерские и румынские союзники Рейха.

С нашей стороны был перевес по артиллерийским орудиям и миномётам (31,5 тыс. против 21,8 тыс. у врага) и самолётам — 2370 против 1560. Противник превосходил советские войска по количеству танков — 2200 против 1908.

Основным противником здесь была группа армий «Юг» (Heeresgruppe Süd) под началом Эриха Манштейна.

По плану Ставки, 1-й Украинский фронт должен был нанести удар от Киева до Могилева-Подольского. 2-му Украинскому фронту, согласно плану, требовалось наступать на Кировоград, Первомайск. 3-му и 4-му Украинским фронтам была отведена важная роль в освобождении побережья Черного моря.

Как развивалась операция

Наступление началось в декабре 1943 года и уже в первые дни шло при ожесточённых боях успешно. Одна из главных ударных сил гитлеровцев — 4-я танковая армия — вынуждена была отходить.

31 декабря был освобожден Житомир, 3 января 1944 года — Новоград-Волынский.

5 января к операции присоединился 2-й Украинский фронт, наступая на Первомайск. Через два дня сопротивление немцев было смято, войска вышли к Кировограду, пройдя порядка 20 километров. 8 января Кировоград был взят.

Красноармейцы входят в Кировоград

К 11 января советские уже войска продвигались в Винницкой области (где были освобождены и сама Винница, и Жмеринка) и Черкасской области, где немцев выбили из Умани и Жашкова.

Но, как и предполагали в Ставке, лёгким продвижение не было.

Гитлеровцы всё ещё твердо держали правый берег Днепра в районе Канева в той же Черкасской области.

Генерал-фельдмаршал Манштейн вынужден был принять срочные меры для сдерживания Первого Украинского фронта, отправив дополнительные силы на винницкое и уманское направления.

Здесь нашим войскам пришлось отступить на 35–50 километров из-за контрударов немцев.

2-й Украинский фронт в эти дни продолжал наступление на северо-западе, чтобы соединиться с 1-м и отсечь группировку немецких войск на Каневском выступе. Однако из-за высоких потерь на этом направлении серьезных успехов достигнуто не было, наступление было приостановлено внушительными танковыми силами противника, и 15 января войска 2-го Украинского перешли к обороне.

К середине января 1-й и 2-й Украинские фронты исчерпали свой наступательный ресурс, и для продолжения наступления им были переданы значительные пополнения в виде людей, вооружения и военной техники.

Танковый десант в Корсунь-Шевченковском районе

24 января два фронта Красной армии перешли в наступление и направились друг к другу, окружая немцев. 28 января крылья 1-го и 2-го Украинского встретились в районе Звенигородки. Корсунь-Шевченковская группировка в виде 11 и 42 армейских корпусов оказалась в окружении, образовавшийся котел был назван «малым Сталинградом» (в историографии — Корсунь-Шевченковская операция).

17 февраля сражение завершилось, враг потерял 19 тысяч убитыми, 17 тысяч фашистов были взяты в плен.

В дальнейшем войска 1-го Украинского фронта блокировали ряд направлений группы армий «А», начав повсеместно выбивать их с позиций правобережной Украины. Еще ранее, 27 января, провели успешную операцию по освобождению городов Ровно и Луцк.

C 30 января по 29 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов ликвидировали никопольский плацдарм немцев в Запорожской области и выдавили противника в районе Запорожья за реку Ингулец.

В марте 1944 года советские войска уже вышли к Карпатам, 26 марта силы 2-го Украинского фронта достигли границы СССР и вошли в Румынию.

К 14 апреля 1944 года силы 3-го Украинского фронта нанесли поражение 6-й армии вермахта и 3-й румынской армии, освободили юг Правобережной Украины и достигли Днестра в его нижнем течении, заняв затем несколько плацдармов на правом берегу этой реки.

Быстрота и согласованность действий советских войск не могли не впечатлить союзников, что нашло отображение в тогдашней прессе. Так, New York Gerald Tribune, описывая зимний этап операции, отмечала: «Поразительным является быстрое проникновение Красной армии вглубь укрепленных германских позиций в неблагоприятных условиях, которые сейчас существуют на Украине, ибо военные эксперты считали, что почти невозможно вести механизированную войну при такой распутице».

Эффект от операции

«За время операции войска фронта продвинулись вперед до трехсот пятидесяти километров, — оценивал работу 1-го Украинского фронта маршал Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления». — Фронт обороны противника был разбит до основания. От Тернополя до Черновиц образовалась громаднейшая брешь. Чтобы закрыть ее, немецкому командованию пришлось спешно перебросить значительные силы с других фронтов — из Югославии, Франции, Дании и из Германии…».

Только благодаря действиям 1-го Украинского фронта были освобождены 57 городов, 11 железнодорожных узлов, многие сотни населенных пунктов, областные центры — Винница, Проскуров, Каменец‐Подольск, Тернополь, Черновцы. Войска вышли к предгорьям Карпат, разрезав на две части весь стратегический фронт южной группировки войск противника.

Днепровско-Карпатскую операцию назовут вторым из «десяти сталинских ударов» по противнику, переломивших ход всей Великой Отечественной войны.

Первым ударом, напомним, считается полное снятие блокады Ленинграда, завершившееся к январю 1944-го.

Сразу после Днепровско-Карпатской операции 3-й и 4-й Украинские фронты во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом и Черноморским флотом были направлены на реализацию «третьего удара», начавшегося с освобождения Крыма, Одесской операции и освобождением Николаева и Одессы. С 8 апреля по 12 мая проводилась Крымская операция, 13 апреля был освобождён Симферополь, 9 мая — Севастополь.

Далее последовали ещё семь ударов: Выборгско-Петрозаводская операция, полное освобождение Белоруссии (которое также стало возможным благодаря продвижению на Правобережье Днепра), Львовско-Сандомирская операция, Ясско-Кишинёвская и Румынская операции, освобождение почти всей Прибалтики с выходом к рубежам Восточной Пруссии, Восточно-Карпатская и Белградская операции и на Крайнем Севере — Петсамо-Киркенесская операция.

После этого начался финальный этап войны, агония гитлеровского режима, завершившаяся 9 мая 1945-го.