Двести шестьдесят лет назад, весной 1764 года братья Панины, генерал-аншеф Пётр Иванович и действительный тайный советник Никита Иванович, подали Екатерине II проект обустройства провинции Новая Сербия. Эту часть бывшего Дикого поля между Днепром и рекой Синюхой, недавно отбитую у османов и крымских татар, активно заселяли выходцы с Балкан.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё не графы, но видные сановники Панины предложили назвать новую губернию (с включением не только сербских колоний, но и казачьих земель Причерноморья) — Екатерининской. Государыня лести не оценила и начертала на проекте резолюцию: «Губернию именовать Новороссийскою».

Со 2 апреля 1764 года в официальный обиход вошло слово «Новороссия», почти забытое, но вновь ожившее после 2014-го.

К концу правления Екатерины стараниями Петра Румянцева-Задунайского и Григория Потёмкина-Таврического Новороссийская губерния простиралась от Славяносербска (сейчас райцентр в ЛНР) и Бахмута (ныне Артёмовска), до Крыма, Приднестровья и Одессы.

Некогда дикая степь и источник угроз для Малороссии превратилась в край, «удобный к народному населению», который включал в себя на севере Елисаветградскую провинцию (ныне это Кировоградская область Украины), а на юге — провинцию Херсонскую.

Губернской столицей был город, который сначала носил имя Новороссийск, затем — Екатеринослав, Днепропетровск, а сейчас под украинской властью называется Днепром.

О том, как Россия вышла к Чёрному морю и осваивала Новороссию и Тавриду, рассказывает общедоступная выставка, которая 15 апреля открылась в центре Москвы на Страстном бульваре, рядом с Домом Лосева и у Библиотеки искусств имени Боголюбова.

На выставке «История Новороссии и Крыма в датах и документах» представлены портреты и жизнеописания более двух десятков исторических деятелей — от всё того же князя Потёмкина и адмирала Фёдора Ушакова до последних дореволюционных генерал-губернаторов Новороссии и Бессарабии.

Здесь представлены копии исторических документов, гербы городов, карты юго-западных губерний и другие свидетельства освоения Россией тех территорий, которые сейчас принято называть новыми. А также тех земель Новороссии, которые сейчас находятся под киевской властью.

«Российское историческое общество»

«Пешеходная экспозиция», подготовленная Российским историческим обществом (РИО) при поддержке Мосгордумы, будет работать до 30 апреля. Это одна из семи выставок, которые запланировано провести с января по июнь, здесь же, на Страстном, в рамках проекта «Едины с Россией: историко-культурный взгляд на развитие новых территорий на «Бульваре искусств».

В открытии экспозиции принял участие постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Он напомнил, что в начале этого года — вообще богатого на юбилейные даты — Крым и Россия в целом отмечали две важные годовщины, относящиеся к разным историческим периодам, но логически связанные. В феврале — 240 лет указу Екатерины Великой, по которому была создана Таврическая область, а в марте страна отмечала десятилетие возвращения Крыма в родную гавань.

«Речь идёт об исторической России, которая была разделена в 1991–1992 годах, и о собирании вновь нашего Русского мира, — подчеркнул Мурадов. — Приведу любопытный факт. Недавно прапрапрапраправнук первого губернатора Таврической области — князя Григория Потёмкина, гражданин США Андрей Львович Калагеорги получил гражданство России. Кстати, Андрей Львович также прапраправнук одного из екатеринославских губернаторов, сейчас это город Днепропетровск».

Россия восстанавливает историческую преемственность, и в новых политических условиях перед страной стоят задачи, схожие с теми, что ей приходилось решать в конце XVIII века.

«Начала меняться Россия, а Россия — это такая сущность современного мира, которая меняет и весь мир, — отметил Мурадов. — Встал вопрос о новом справедливом равноправном мире, о безопасности России вновь, как и 240 лет назад. И вхождение бывшего Крымского ханства в состав Российской империи, и бескровное возвращение Крыма в состав России радикально укрепило безопасность страны».

Очень важно, что благодаря «кропотливому сложному труду научных работников, экспертов» у гостей выставки будет возможность познакомиться с документами и провести исторические параллели. Мурадов добавил, что недавно схожая экспозиция, посвящённая 240-летию создания Таврической области, прошла в Совете Федерации. В ближайшее время выставка об истории продвижения России на Юг к Чёрному морю откроется в Госдуме.

«Российское историческое общество»

То, что исторические выставки уже стали частью московского городского пространства, очень важно, такой формат популяризации знаний гарантирует наибольшую посещаемость, в свою очередь отметил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов, руководитель столичного отделения Российского исторического общества.

«Можете заметить, что останавливаются самые разные люди. И в том числе и молодёжь, молодые пары. Часто нет времени на поход в музей, а на прогулке по бульвару или в сквере можно остановиться у фотографий, что-то почитать. И это повод дальше поглубже познакомиться с историей Крыма и Новороссии», — заметил Орлов в разговоре с ИА Регнум.

«Мы уделяем большое внимание истории Крыма и Новороссии, это сейчас наша приоритетная тема», — подчеркнул глава московского отделения РИО, выступая на открытии выставки. Орлов напомнил, что в 2017 году при поддержке Исторического общества специалисты из Российской академии наук подготовили двухтомник по истории Крыма. «В 2021 году увидел свет трехтомник по истории Севастополя, также при нашей поддержке», — добавил Орлов.

Добавим, что 12 марта в Государственном центральном музее современной истории России (бывшем Музее революции на Тверской, 21), руководители РИО открыли выставку «Крым: путь на Родину», посвящённую двум событиям — 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и десятилетию воссоединения полуострова с Россией.

Причины, по котором исторически принадлежащий России Крым после 1956 года оказался в составе Украинской ССР, а затем и «незалежной» Украины, — также предмет пристального изучения современных историков, заметил в беседе с ИА Регнум Владимир Коптев-Дворников, научный руководитель проекта «История Новороссии и Крыма в датах и документах», профессор Высшей школы экономики.

«Есть документы, свидетельствующие о том, что согласование Верховным Советом СССР решения Никиты Хрущёва о передаче Крыма Украине было нелегитимным — так как на соответствующем заседании Президиума Верховного совета не было кворума», — заметил Коптев-Дворников.

Решения партийных руководителей, отделивших Новороссию и Крым от России, не смогли нарушить преемственность русской истории. «Поэтому мирное объединение Крыма с Россией показывает, что решение 1956 года было неправильным и что жители региона в абсолютно подавляющем большинстве хотели именно быть с Россией», — заметил Коптев-Дворников. 96,5% голосов крымчан за воссоединение с Родиной на мартовском референдуме 2014 года говорили сами за себя.

Добавим, что о том же свидетельствовали плебисциты в регионах исторической Новороссии — в мае 2014-го в ДНР и ЛНР, и прошедшие через восемь лет референдумы в Херсонской и Запорожской областях, ставшие возможными благодаря СВО.

Нынешняя выставка, посвящённая историческому пути Новороссии и Крыма, представит людям, которые не относятся к профессиональным историкам, документальные доказательства того, что изначальной целью России было мирное освоение причерноморских земель, заметил Коптев-Дворников, выступая на открытии экспозиции. Все последние столетия власти России «никогда не угнетали мирное население и действовали исключительно в целях обеспечения безопасности государства», добавил учёный.