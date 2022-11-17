Артур Савин
Автор
06.11.1992. Родился и живёт в Екатеринбурге. Начал свою журналистскую работу в 2018 в ИА Красная Весна. Пришёл в ИА REGNUM в сентябре 2020 года.
Последние публикации
Сеть: «Евроцирк» — Киев допустили к расследованию падения ракеты в Польше
Заявление главы польского Бюро международной политики канцелярии президента Якуба Кумоха о том, что киевским экспертам разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты в Польше, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября...
17 ноября 2022
Сеть: «Царство лжи» — суд в Гааге назначил виновных в крушении лайнера MH17
Постановление Окружного суда в Гааге (Нидерланды) о том, что малайзийский Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines рейса MH-17, потерпевший крушение над Донбассом в 2014 году, был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского, подконтрольного войскам Донецкой...
17 ноября 2022
Сеть: «Православию объявлена война» — ЕС запретил въезд патриарху Кириллу
Заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III о том, что его не пускают на территорию Европейского союза, что является беспрецедентным решением, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане...
17 ноября 2022
Сеть: «Киев не отвертится» — ООН признала факты пыток со стороны Киева
Заявление заместителя представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Фархана Хака о том, что ООН получила достоверные сведения о применении киевским неонацистским режимом пыток и казней в отношении пленных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета...
17 ноября 2022
Сеть: «Воры» — Запад ищет основания для кражи российских активов
Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) о возмещении Москвой ущерба Киеву о том, что страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно...
16 ноября 2022
Глава минфина Британии назвал виновника всех бед
Заявление главы британского министерства финансов Джереми Ханта о том, что ответственность за тяжёлое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несёт Российская Федерация, которая начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди...
14 ноября 2022
Сеть: «Это сатанисты» — Киев передал тело бойца ЛНР со следами пыток
Заявление уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Виктории Сердюковой о том, что киевская сторона передала в Россию тело военнослужащего Народной милиции ЛНР с прижизненными следами пыток, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё...
14 ноября 2022
Сеть: «Америка идёт к чёрту!» — Индия вдвое увеличит объём торговли с РФ
Материал издания The Indian Express, согласно которому Индия рассчитывает увеличить вдвое объёмы торговли с Российской Федерацией, в том числе путём расчётов в национальных валютах, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 ноября в...
14 ноября 2022
«Немцы в шоке» — соцсети о демонстрации против поставок оружия в Берлине
Демонстрация в Берлине представителей левого объединения Umverteilen («Распределение»), которые выступают против поставок оружия киевскому неонацистскому режиму и роста цен на энергоносители, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября...
13 ноября 2022
Сеть: «Заставят» — Швеция не хочет размещать ядерное оружие НАТО
Заявление шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрема о том, что Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после присоединения к НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной сети...
13 ноября 2022
Сеть: «Кто бы сомневался» — Зеленский имитирует готовность к переговорам
Заявление бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Российской...
12 ноября 2022
Сеть: «Доллар, пока-пока» — Пакистан хочет торговать в национальных валютах
Заявление главы торгового представительства Пакистана Мухаммада Шауката Хайята о том, что пакистанское ведомство предложило Министерству промышленности и торговли Российской Федерации заключить пакт о валютном свопе, который позволит обеим странам торговать в национальных валютах, стало поводом для...
12 ноября 2022
Сеть: «Не по карману» — Италия не будет поставлять оружие нацистам
Заявление итальянского министра обороны Гуидо Крозетто о том, что Италия не готовит новых поставок вооружений для киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Я не...
10 ноября 2022
Сеть: «Грызёмся за каждого» — бойцы ЛНР вернулись домой из киевского плена
Заявление временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о том, что в Луганск вернулись бойцы ЛНР, освобождённые из киевского плена, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети...
10 ноября 2022
«Единственная надежда Зеленского — бегство»: соцсети о переговорах
Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко о том, что Россия не выдвигала никаких требований для начала переговоров с представителями киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё...
10 ноября 2022
Сеть: «Давно пора!» — в школы России вернётся начальная военная подготовка
Заявление министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова о том, что с 2023 года в школах появится курс начальной военной подготовки (НВП), стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас он...
10 ноября 2022
Сеть: «Давно пора!» — в школы России вернётся начальная военная подготовка
Заявление министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова о том, что с 2023 года в школах появится курс по начальной военной подготовке (НВП), стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас...
9 ноября 2022
«Это просто космос!» — соцсети о зарплатах мобилизованных
Заявление представителя финансового блока Министерства обороны Российской Федерации Сергея Микищенко о том, что минимальная зарплата призванного по частичной мобилизации составит 195 тысяч рублей, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8...
8 ноября 2022
«Летать над Россией — привилегия» — авиакомпании США и ЕС несут убытки
Информация, согласно которой закрытие воздушного пространства Российской Федерации для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада привело к значительному росту расходов на топливо при перелетах в Азию, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета...
30 октября 2022
Сеть: «НАТО вступает в войну» — МО РФ: «Северные потоки» взорвали британцы
Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что представители военно-морских сил Великобритании участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября...
30 октября 2022