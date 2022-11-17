Заявление главы польского Бюро международной политики канцелярии президента Якуба Кумоха о том, что киевским экспертам разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты в Польше, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Хьюго Эмихен. Бродячий цирк, перед выступлением. До 1932 года

«Сейчас они там фломастером на обломках подпишут: «На Варшаву!» — шутит Александр А.

Многие пользователи видят, что ситуация с падением на территории Польши самым очевидным образом киевской ракеты начинает обретать уже сюрреалистический формат. Киевский режим до последнего пытается показывать хорошую мину при плохой игре, тогда, когда уже даже Соединённые Штаты Америки сказали: «Ракету запустил Киев».

«Евроцирк, новые серии», — пишет Владимир А.

«Пусть только не забудут, зачем приехали. От них требуется найти на месте происшествия сухпай армии РФ, портрет Путина и балалайку!» — указывает Наташа О.

Некоторые комментаторы отмечают, что на место падения выехали далеко не эксперты, а просто люди, в обязанности которых входит ловко имитировать бурную активность, с которыми, судя по всему, они успешно справляются.

«Киевские эксперты — это то же самое, что британские учёные», — отметила Алекса К.

«Круто. Сейчас выяснится, что именно из этой ракеты русские в 2014 году сбили малазийский «Боинг». Эксперты из Киева никогда ничего не придумывают и рассказывают исключительно только правду, всегда!» — издевается Василий Н.

«И зачем они там? Уже все причастные убедились в том, что это киевская ракета. Даже по фото определить это легко можно», — отметила Наталья Г.

«Ну и смысл, что они приехали? Зеленский же уже сказал, что сам сомневается в том, что это русская ракета. Байден и вовсе уверен, что она киевская», — указывает Иван Ч.

Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши» Воронка на месте взрыва

Часть людей полагает, что своей целью киевские эксперты ставят выкрутить всё таким образом, чтобы всё-таки оставить в информационном поле идею, согласно которой киевская ракета никакая не киевская, а самая настоящая русская.

«И что они новое-то там найдут? Если только подкинут. Большинство стран уже сказали, что это были ракеты, запущенные ВСУ», — пишет Валентина З.

«Так они поехали этот цирк устраивать? Выгораживать Зеленского? Опозорились по полной программе», — подметил Геннадий О.

Нашлись и те, кто удивляется, что несмотря даже на откровенную ложь, которую не перестают нести представители киевского неонацистского режима относительно этого инцидента, тем не менее западные страны уже заранее простили всё своим любимчикам. Поляков даже не покоробил тот факт, что в результате удара по польской территории киевской ракетой погибли двое граждан Польши.

«Причём никто к Киеву претензии не предъявляет. Ну, убили пару поляков, ничего страшного. Польские женщины ещё нарожают…», — написал Михаил П.

Напомним, 17 ноября глава польского Бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох написал в Twitter о том, что киевским экспертам разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты в Польше.