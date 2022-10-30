Информация, согласно которой закрытие воздушного пространства Российской Федерации для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада привело к значительному росту расходов на топливо при перелетах в Азию, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Летать над Россией — привилегия», — пишет Maho G.

Многие пользователи отметили, что санкционная политика Запада ударила не только по нефтегазовому рынку, ставшему причиной энергетического кризиса, и привела к нарушению продовольственных цепочек, грозящему миру голодом, но в значительной степени затруднила работу западных авиаперевозчиков, которые теперь не могут пользоваться воздушным пространством Российской Федерации — государства с самой большой территорией на планете.

«Многими своими действиями Запад насолил себе же. Теперь у них кризис и убытки по всем фронтам», — отметила Марьяна К.

Некоторые комментаторы отмечают, что не Россия виновата в таком положении дел, а значит, не нам нести ответственность за печальное положение, в котором оказались западные авиаперевозчики.

«Пускай в обход летают. Мы же для всех стали врагами, так флаг им в руки. Насильно мил не будешь, так они сами заставили себя страдать. Вот теперь и пускай летают, как хотят», — написал Alexei B.

Квентин Массейс. Аллегория глупости. XVI

Часть людей полагает, что Запад прекрасно знал, на что идёт, когда закрывал своё воздушное пространство для российских судов. На той стороне понимали, что со стороны России последует аналогичное решение, и это ударит по гражданам и бизнесу Соединённых Штатов Америки и Европейского союза.

«Кто бы сомневался. Чем они вообще думали, когда нам такое сделали? Они будто бы не понимали, что это приведёт к катастрофическим последствиям. Теперь ведь ещё и топливо дороже стало. Вообще, они там скоро разорятся на перелётах», — считает Лейсан К.

«А как дела у российских авиакомпаний? Всё прекрасно?» — интересуется Александр И.

Нашлись и те, кто ради справедливости решил напомнить, что и у российских авиаперевозчиков из-за санкций Запада дела идут не самым лучшим образом.

«Не всем на Западе есть нужда лететь через Россию. Между прочим, внутри Евросоюза очень дешёвые перелёты. Как в Советском Союзе — каждый себе билет на самолёт мог позволить в другой конец страны, так и у них сейчас. А в России между тем с воздушным флотом полный швах. Сервис снижает качество. Цены за билеты заоблачные. И вообще смутные перспективы», — поделился своим мнением Павел И.

«Российскому руководству пора уже задуматься не о том, как там плохо, а почему здесь до сих пор всё нехорошо. Наш народ, мне кажется, заслужил куда более доступной авиации, чем есть сейчас. Не находите?» — спрашивает Василиса П.

Напомним, 29 октября агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому закрытие воздушного пространства Российской Федерации для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада привело к значительному росту расходов на топливо при перелетах в Азию.