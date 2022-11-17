Постановление Окружного суда в Гааге (Нидерланды) о том, что малайзийский Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines рейса MH-17, потерпевший крушение над Донбассом в 2014 году, был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского, подконтрольного войскам Донецкой Народной Республики, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

«Кеннеди, кстати, лично Путин уконтрапупил. Честно-честно», — издевается Юрий Ф.

Многие пользователи не были удивлены таким решением гаагского суда. Граждане уже заранее начали подозревать неладное, выявляя в ходе слушаний очевидные факты подлога, когда судебный орган принимал к сведению показания анонимных свидетелей, но при этом совершенно игнорировал непосредственных свидетелей крушения самолёта.

«Запад погряз во лжи. Царство сатаны», — поделился своим мнением Геннадий Р.

«Я такое постановление уже восемь лет назад придумал. Зачем так долго думали, могли бы ко мне сразу обратиться? Всё равно из головы взято», — отметил Алексей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что решение Окружного суда в Гааге носит в первую очередь информационный характер для нанесения удара по репутации России, но по факту это постановление ни к чему не обязывает наше государство.

«Насколько я понимаю, суд в Гааге не может требовать от России выполнения своих решений. Россия приняла решение выйти из соглашения по Международному уголовному суду в Гааге, которое не ратифицировала более шестнадцати лет», — указывает Саша Н.

Часть людей не имеет даже тени сомнения в том, что за крушением самолёта MH17 стоят киевские военные, но Запад никогда не признает вину своего марионеточного нацистского режима на территории бывший УССР. Но получается, что и Россия ничего никому не сможет доказать в юридическом поле, т. к. она полностью делегировала расследование русофобским западным организациям.

«Всем давно понятно, что сбил самолёт фашистский киевский режим, но для русофобов главное — обвинить Россию», — пишет Vladimir R.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитный ракетный комплекс ПВО б. УССР 9К37 «Бук»

«Дак сами же виноваты, т. к. воздушное пространство Киев не закрыл над ДНР в то время!» — написал Danil W.

«США изначально не предоставили спутниковые снимки, которые обещали показать, всё засекретили. Расследование на снимках из интернета, комментариях в соцсетях — многолетнее из пустого в порожнее под единственную версию сразу после катастрофы «Россия виновата», — отметил Сергей П.

«Короче, они же не могут сказать, что это сделали бандеровцы и Порошенко», — считает Наталья Ц.

«Они с такой натяжкой признали, что Киев ударил ракетой по польскому трактору, убив двух поляков, но уж на убийстве двухсот человек, большая часть из которых — голландцы, они ничего сделать не могут. Иначе весь их марионеточный киевский режим закрывать придётся», — уверен Антон Ф.

Напомним, 17 ноября Окружной суд в Гааге постановил, что малайзийский Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines рейса MH-17, потерпевший крушение над Донбассом в 2014 году, был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук» со стороны Первомайского, подконтрольного войскам Донецкой Народной Республики. Сообщается, что обвинение предъявлено трём гражданам Российской Федерации — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также жителю бывш. УССР Леониду Харченко, в отношении которых гособвинение запросило пожизненное заключение.