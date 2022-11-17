Заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III о том, что его не пускают на территорию Европейского союза, что является беспрецедентным решением, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Бельский Иван Иванович. Архиерей во время служения литургии. 1760е.

«Принято беспрецедентное решение: не пускать патриарха на территорию Евросоюза. Такого даже во время Холодной войны не было. Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит», — заявил патриарх Кирилл.

Многие пользователи восприняли персональные санкции в отношении патриарха Кирилла войной Запада против Русской православной церкви и против православия как такового.

«Это борьба с верой православной уже», — считает Евгений К.

«Боятся веры православной. Боятся, что их народ будет слушать нас», — поделился своим мнением Антон Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что православная церковь неразрывно связана с тысячелетней историей русской государственности. Наши западные противники прекрасно знают, что они делают, когда наносят удары по РПЦ.

«Этого следовало ожидать. Тысячелетие они шли против русского государства. Они воюют и против Русской православной церкви тоже», — указывает Виктор Б.

«Европа воюет не только с Россией, а вообще со всем, что противостоит сатанизму США. Европа защищает Америку, потому что та её соблазнила», — пишет Мария В.

Часть людей полагает, что это бесперспективное занятие — искать наших православных на территории Евросоюза, который вобрал в себя всё самое извращённое, поразив этой скверной всё общество.

«Каждый имеет право не пускать к себе домой, но у них дом осквернён. Нечего там делать человеку православному», — указывает Олег Ф.

«Ну что тут скажешь? Молиться надо. Там демоны сплошные, нет у них веры в Бога», — пишет Олег С.

«Откуда вера в этих сатанинских отребьях, у власти Запада? Пропаганда ЛГБТ, сплошная ложь, разжигание войн, ненависти. Их только могила исправит», — уверена Liliya F.

Ряд пользователей указывает на то, что Европу сейчас окучивают те, кому нужна война с Россией, а присутствие на их территории главы миролюбивой Русской православной церкви может спутать планы ярых русофобов.

«У них там папа Римский — живой бог Запада и западной католической церкви. Они уже осквернили всё, что только можно», — написал Батыр Ш.

(сс) Xonn Папа Римский Франциск

«Наши все сейчас в России. Те, что остались под властью сатанистов пусть ждут, когда придёт освобождение. Не до них сейчас», — написал Олег Е.

Нашлись и те, кто считает, что патриарху Кириллу сейчас нужно быть с православными в России, потому что в этот трудный для всей страны час нам нужно единение.

«А зачем нашему патриарху в Евросоюз? В России тяжелое военное время, спецоперация идёт, значит, надо быть со своим народом каждую минуту. Что делать в такое время в ЕС?» — задаётся вопросом Ольга В.

«Нам сейчас все наши нужны внутри России. Мы должны быть едины перед натиском врагов. Путин на G20 не поехал, остался с народом», — отметил Максим Н.

Напомним, 15 ноября на сайте Русской православной церкви был опубликован материал, согласно которому патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III заявил о том, что его не пускают на территорию Европейского союза, что является беспрецедентным решением.