Артем Брусницын
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«Город бесов» снова скачет. Ночь музыки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге, с лёгкой руки телеведущего Владимира Соловьёва уже прозванном «городом бесов», состоялась очередная вакханалия — с 28 на 29 июня жители самого разнузданного города России устроили «ночь музыки». Массовые пляски начались в том самом сквере у Октябрьской площади, откуда ранее...
30 июня 2019
Большая приватизация Ельцина: каждому по «кусочку Родины»
Создание системы приватизационных чеков (ваучеров) должно было сделать всех граждан бывшей советской России собственниками продаваемых в частные руки заводов, магазинов, пароходов и прочего государственного имущества. За символические 25 рублей «дорогой россиянин» получал на руки заветную бумажку...
14 августа 2018
«Теракт в Екатеринбурге — это «Шарли Эбдо», но по-нашему, по-православному»
Утром 4 сентября в Екатеринбурге «православный» фанатик въехал на УАЗе, груженом газовыми баллонами и канистрами с бензином, во входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в машину бутылку с зажигательной смесью. Произошли взрыв и пожар. Мужчина уже признался, что совершил теракт (который...
5 сентября 2017
Тысячи жителей вышли на акцию «Свеча памяти» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялась акция «Свеча памяти». Тысячи жителей города прошли колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На мероприятие, которое состоялось поздно вечером 21 июня, вышло много молодых людей. Дойдя до Площади 1905 года, участники выложили из...
22 июня 2017
Екатеринбург: Девушки, которые дарят праздник
Для кого-то 8 марта — время дарить или принимать подарки. А для кого-то — главный рабочий день в году. В полуторамиллионном Екатеринбурге несколько сотен точек продажи цветов, от уличных лотков до гипермаркетов. Страшно представить, что было бы, откажись все эти отважные женщины выйти на работу в...
8 марта 2017