В Екатеринбурге, с лёгкой руки телеведущего Владимира Соловьёва уже прозванном «городом бесов», состоялась очередная вакханалия — с 28 на 29 июня жители самого разнузданного города России устроили «ночь музыки».

Галина Брусницына ИА REGNUM Драм энд бэйс — плотина городского пруда, Екатеринбург, UMN 2019

Галина Брусницына ИА REGNUM Драм энд бэйс — плотина городского пруда, Екатеринбург, UMN 2019

Артем Брусницын ИА REGNUM Публика — площадка у Рубина, Екатеринбург, UMN 2019

Артем Брусницын ИА REGNUM Иллюминация — Оперный театр, Екатеринбург, UMN 2019

Галина Брусницына ИА REGNUM Nabihah Iqbal — Дом печати, Екатеринбург, UMN 2019

Массовые пляски начались в том самом сквере у Октябрьской площади, откуда ранее безбожниками был изгнан храм Святой Екатерины — в семь вечера 28 июня толпы школьников скакали здесь под Littlebig, здесь же под утро 29 июня около 15 тысяч человек собрались на латвийскую рок-группу Brainstorm.

Впрочем, на этот раз уральские варвары не ограничились сквером — площадки для бешеных плясок были разбросаны по всему центру Екатеринбурга.

Артем Брусницын ИА REGNUM Колхозный рейв — Тургенева 22, Екатеринбург, UMN 2019

Во дворе старой типографии на улице Тургенева молодые хулиганы прыгали под колхозный рэйв, у набережной — под английский джангл, на плотине городского пруда — под лютый драм-энд-бэйс. Кроме официальных 80 площадок, одобренных организаторами бесчинства, многие танцплощадки возникали стихийно.

Так, большую скачущую толпу собрали молодые бездельники во главе с диджеем Максимом Курнулли у ничем не примечательного магазина «Уральский сувенир» на улице Первомайской. Другие многочисленные «тусовки» собирали вокруг себя уличные музыканты и танцоры.

Артем Брусницын ИА REGNUM Уличные музыканты — ул. Пушкина, Екатеринбург, UMN 2019

Артем Брусницын ИА REGNUM Концерт симфонической музыки — площадь 1905 года, Екатеринбург, UMN 2019

Весь вечер и всю ночь, при полном попустительстве сил правопорядка, на каждом углу в центре Екатеринбурга гремели, плясали и пели многотысячные толпы жителей города.

Галина Брусницына ИА REGNUM La Cris — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019

Впрочем, только ли жителей города? Значительная часть участников «ночи музыки» прибыла в Екатеринбург со всей Свердловской области на переполненных электричках и автобусах. Группы лиц и отдельные граждане приехали из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны.

Галина Брусницына ИА REGNUM Группа Nuggers — площадка у Рубина, Екатеринбург, UMN 2019

Кроме того, в фестивале Ural Music Night, даже названном организаторами не по-русски, прослеживалось явное иностранное участие. Так, кроме уже упомянутых иностранных агентов из Латвии, хедлайнером фестиваля являлась украинская певица Maruv, выступление которой собрало тысячи зрителей в Историческом сквере Екатеринбурга.

Одной из главных группировок, «захвативших» некогда спокойный город, стала немецкая группа Dschinghis Khan. Выступление диско-группы собрало орду поклонников на пешеходной улице Вайнера. С явным расчетом на школьников на фестиваль был приглашен японский диджей Sunamori, автор музыки для анимэ.

Артем Брусницын ИА REGNUM Brainstorm — Октябрьская площадь, Екатеринбург, UMN 2019

Другими зарубежными агентами на Ural Music Night стали Grupo Fantasma (США), The Blind Suns (Франция), Disco Dicks (Германия), Shalosh (Израиль), La Cris (Испания), британские артисты Iglooghost, Actress и Nabihah Iqbal.

Также в «ночи музыки» участвовали известные российские «подрывные» коллективы — анархо-коммунистические «Запрещенные барабанщики», группа «Ромарио» (с песней «Давайте пропьём федеральный бюджет»), остросоциальные рэперы из омской группы ГРОТ.

Местным властям удалось отменить выступление одиозных рэперов Хаски и ЛСП. Их концерт был прекращен через десять минут из-за давки. К счастью, никто сильно не пострадал.

На мероприятии произошли также и другие неприятные инциденты. В давке на концерте Littlebig женщине сломали ногу. В многотысячных толпах регулярно терялись дети и родители, их приходилось звать к сцене выступающим артистам. Однако, на удивление, ночь прошла без массовых драк, ограблений прочих серьёзных нарушений общественного порядка.

Отметим, впрочем, что не все площадки «ночи музыки» в Екатеринбурге были посвящены безумным пляскам. Так, тысячи людей собрались на центральной площади на концерт симфонической музыки, а также на концерт народной музыки у Дворца молодежи.

Галина Брусницына ИА REGNUM Публика — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019

Вклад в сохранение культурного и морального облика Екатеринбурга внесли в ночь с 28 на 29 июня оперные артисты, прямо с балкона Оперного театра исполнявшие арии из классических произведений. А на крыше Музея истории Екатеринбурга исполнял духовную музыку хор «Доместик».

Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года и в настоящий момент является одним из крупнейших городских музыкальных фестивалей России и мира. По информации организаторов, в 2019 году «ночь музыки» в Екатеринбурге посетили около 300 тысяч человек.

Галина Брусницына ИА REGNUM Публика — Главпочтамт, Екатеринбург, UMN 2019

Читайте также: Ни дня без царя. Уральская ночь музыки может не обойтись без «цареубийства»

Также смотрите галерею.