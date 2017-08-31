



Иван Шилов ИА REGNUM Николай из «Матильды»

Утром 4 сентября в Екатеринбурге «православный» фанатик въехал на УАЗе, груженом газовыми баллонами и канистрами с бензином, во входную группу кинотеатра «Космос», после чего кинул в машину бутылку с зажигательной смесью. Произошли взрыв и пожар.

Мужчина уже признался, что совершил теракт (который местные СМИ почему-то называют «аварией», «ЧП» или в лучшем случае «поджогом») в знак протеста против фильма «Матильда» Алексея Учителя. В котором, по мнению определенной части православных граждан, называемых царебожниками (то есть поклонниками широко распространенной ереси о «святом царе-искупителе»), «недостаточно благочестиво» изображен император-страстотерпец (то есть царь Николай II).

К счастью, единственным пострадавшим оказался сам поджигатель, 39-летний житель города Ирбита Денис М. Но если бы нападавшему удалось въехать в здание или он задержался бы в Храме-на-крови и осуществил нападение на пару часов позже, когда начинался Уральский фестиваль кино, жертв могли быть десятки.

Официальные комментарии представителей церкви поступили только к позднему вечеру 4 сентября. И эти комментарии не менее показательны, чем сам теракт.

Ekaterinburg-eparhia.ru Епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг)

Начнем с того, что викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) сравнил атаку на кинотеатр с нападением на редакцию французского журнала «Шарли Эбдо».

«Произошедшее по ряду признаков напоминает ситуацию с терактом в редакции парижского журнала «Шарли Эбдо». Постоянные провокации, не находящие достойной реакции со стороны французских компетентных органов, вызвали безумную реакцию, которая привела к трагическому кровопролитию».

То есть террористическое нападение на кинотеатр — это у нас то же самое, что атака против циничных карикатуристов, сделавших имя на оскорблении всяческих чувств верующих. И ведь атакован не «Ельцин-центр», где малолетним показывают шведские фильмы категории 18+ и который хоть как-то можно сравнить с «Шарли Эбдо». Царебожник пытался взорвать кинотеатр «Космос», ни разу не замеченный ни в каких провокациях. Кинотеатр, в который ходят родители с детьми, где проходят никого не оскорбляющие концерты и фестивали. Или все-таки досточтимый викарий имел в виду «историческую» мелодраму «Матильда»? Но атаковали не Алексея Учителя, а большой кинотеатр, куда ходят простые люди. Да если бы и Учителя — заслужил ли этот гражданин дурную славу «Шарли Эбдо»?

И что, атака на «Шарли Эбдо» — это такое «справедливое возмездие» граждан, которые не дождались «достойной реакции со стороны французских компетентных органов»? И это — позиция высокого представителя Русской Православной Церкви?

Официальный релиз Екатеринбургской епархии чуть более сдержан, но в целом — о том же. То есть епархия признает, что совершен «общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных». Но при этом причиной события называется отсутствие в обществе «цивилизованного диалога» в связи с выходом фильма «Матильда», каковое отсутствие заключается в том, что авторы фильма не слышат «верующих людей»:

«Выражаем опасения, что в год столетия трагической гибели Царской семьи демонстрация художественных произведений, разделяющих граждан России, не может быть средством построения мира и взаимного уважения».

Возможно, в переводе на среднеуральско-кульберговский язык это звучит как «нечего снимать всякую «Матильду», а то мы вам еще не такое устроим!». Но при чем здесь кинотеатр «Космос» — опять непонятно. Нам теперь ждать «православных терактов» во всех кинотеатрах страны?

Kosmos-e.ru Фойе 2-го этажа кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге

Тем не менее, спасибо Екатеринбургской епархии, что хотя бы как-то прокомментировали, теперь понятна позиция Церкви. А вот и.о. губернатора (бывший и будущий) Свердловской области Евгений Куйвашев, у которого на минуточку в предстоящее воскресенье выборы, просто промолчал. Никаких комментариев.

Напомню, архитекторов и деятелей культуры, которые устраивают мирные протестные акции в связи со строительством в акватории городского пруда циклопического «храма на воде», Куйвашев называет не иначе как «общественными террористами». А назвать террористом царебожника, устроившего реальный теракт из-за «оскорбительного кино», — видимо, язык не поворачивается.

Ситуация в Екатеринбурге начинает казаться совсем нездоровой. Получается, что если какой-нибудь «либеральный» блогер поиграет в покемонов в Храме-на-крови — он получит срок, как за тяжкое преступление. А если царебожник пытается взорвать кинотеатр — это «просто» «авария». И вообще — надо понимать оскорбленные чувства верующих и не провоцировать.

Ekaterinburg-eparhia.ru Епископ Тихон, митрополит Кирилл и епископ Евгений совершили всенощное бдение в монастыре в честь Царственных страстотерпцев. 2 сентября 2017 года

Интересно, что за день до теракта, 3 сентября, в Екатеринбург на открытие мультимедийного парка «Россия — моя история» приезжал епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), который считается «духовником» президента России Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он очень много сказал по вопросу общественного согласия, о необходимости гражданского диалога. И по вопросу о «Матильде». И по вопросу злополучного «храма на воде», который губернатор, епархия и местные олигархи возводят в акватории городского пруда вопреки желанию горожан…

«В нашем историческом парке («Россия — моя история» — ИА REGNUM ) об этом много рассказывается, что бывает, когда одна идеология начинает превалировать над всем остальным… Есть гражданское общество, люди обсуждают, в конце концов, они придут к какому-то единому решению. Это настолько нормально, что возмущение, которое возникает по этому поводу, довольно странно… Демократия — не демократия, это нормальная человеческая общественная жизнь», — сказал, в частности, отец Тихон.

Безусловно, слова епископа Тихона были услышаны. И многим местным церковным и государственным чиновникам они могли не понравиться. Почему бы не рассмотреть версию, согласно которой теракт 4 сентября в Екатеринбурге мог быть ответом местных поклонников «царя-искупителя» Николая II на этот «призыв к диалогу»?

Но — это же всё конспирология, правда? Нет внутрицерковных конфликтов, нет связей царебожников с РПЦЗ и международными бизнес-структурами. Официально не является никем в Екатеринбургской митрополии «духовный отец» Натальи Поклонской и всех местных царебожников о. Сергий (Романов). Уличных боёвок царебожников, их «потаенных скитов» и схронов в лесах Свердловской области — тоже нет…

Есть только психически неуравновешенный 39-летний житель Свердловской области, который решил «заехать» в кино. Теракта нет. Есть уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Жертв нет. Ну, и слава Богу.