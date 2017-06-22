Екатеринбург, 22 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялась акция «Свеча памяти». Тысячи жителей города прошли колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Брусницын ИА REGNUM В Екатеринбурге прошла акция «Свеча Памяти»

Артемий Брусницын ИА REGNUM Акция «Свеча Памяти» в Екатеринбурге

На мероприятие, которое состоялось поздно вечером 21 июня, вышло много молодых людей. Дойдя до Площади 1905 года, участники выложили из свечек слово «Помним».

Артемий Брусницын ИА REGNUM Бережные руки и свеча памяти

Также в акции приняли участие спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель губернатора Павел Креков.

Артемий Брусницын ИА REGNUM Екатеринбуржцы выложили свечами надпись «Помним»

Также 21 июня на набережной городского пруда состоялась патриотическая акция «Во имя жизни». Участники мероприятия прикрепили к георгиевским ленточкам 1418 колокольчиков, по количеству дней Великой Отечественной войны, на ветках деревьев в березовой аллее. Звон колокольчиков призван напомнить гражданам о героических и печальных военных днях.

Артемий Брусницын ИА REGNUM «Несём огонь в своей душе»

Отметим, что мероприятия посвящённые Дню памяти и скорби, пройдут и сегодня, 22 июня. Так, на Плотинке городского пруда состоится митинг-реквием, организованный ветеранскими организациями и «Межрегиональным объединением коммунистов».

Артемий Брусницын ИА REGNUM «Это нужно не мёртвым, это нужно живым»

А в «Уральском государственном педагогическом университете» состоится открытие Музея истории поискового движения Свердловской области, где в центре экспозиции будет представлен военный блиндаж в натуральную величину, внутри которого посетители смогут увидеть артефакты времён Великой отечественной войны. Там же в университете начнётся акция «Судьба солдата», где каждый может оставить заявку на установление фронтовых судеб родственников — участников Великой Отечественной войны.

Артемий Брусницын ИА REGNUM Огни памяти

Напомним, что в годы войны из Свердловской области в Рабоче-крестьянскую Красную Армию было направлено более 730 тысяч бойцов и командиров, а 250 земляков за боевые подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.