Тысячи жителей вышли на акцию «Свеча памяти» в Екатеринбурге
Екатеринбург, 22 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялась акция «Свеча памяти». Тысячи жителей города прошли колонной от дома Севастьянова до площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На мероприятие, которое состоялось поздно вечером 21 июня, вышло много молодых людей. Дойдя до Площади 1905 года, участники выложили из свечек слово «Помним».
Также в акции приняли участие спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель губернатора Павел Креков.
Также 21 июня на набережной городского пруда состоялась патриотическая акция «Во имя жизни». Участники мероприятия прикрепили к георгиевским ленточкам 1418 колокольчиков, по количеству дней Великой Отечественной войны, на ветках деревьев в березовой аллее. Звон колокольчиков призван напомнить гражданам о героических и печальных военных днях.
Отметим, что мероприятия посвящённые Дню памяти и скорби, пройдут и сегодня, 22 июня. Так, на Плотинке городского пруда состоится митинг-реквием, организованный ветеранскими организациями и «Межрегиональным объединением коммунистов».
А в «Уральском государственном педагогическом университете» состоится открытие Музея истории поискового движения Свердловской области, где в центре экспозиции будет представлен военный блиндаж в натуральную величину, внутри которого посетители смогут увидеть артефакты времён Великой отечественной войны. Там же в университете начнётся акция «Судьба солдата», где каждый может оставить заявку на установление фронтовых судеб родственников — участников Великой Отечественной войны.
Напомним, что в годы войны из Свердловской области в Рабоче-крестьянскую Красную Армию было направлено более 730 тысяч бойцов и командиров, а 250 земляков за боевые подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.