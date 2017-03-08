Екатеринбург, 8 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Для кого-то 8 марта — время дарить или принимать подарки. А для кого-то — главный рабочий день в году. В полуторамиллионном Екатеринбурге несколько сотен точек продажи цветов, от уличных лотков до гипермаркетов. Страшно представить, что было бы, откажись все эти отважные женщины выйти на работу в праздник.

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон в ТЦ «Аида», Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Советская, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Советская, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Советская, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Блюхера, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон в ТЦ «Аида», Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Уральская, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон в подземном переходе на пересечении улиц Ленина и Восточной, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон в подземном переходе на пересечении улиц Ленина и Восточной, Екатеринбург

Артем Брусницын ИА REGNUM Цветочный павильон на ул. Луначарского, Екатеринбург