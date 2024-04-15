Аркадий Меликов
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10 лет АТО. Украинский карательный «антитеррор» начался со лжи
«На аэродроме четверо погибших, двое раненых. Среди ополченцев», — такая сводка поступила ровно десять лет назад, 15 апреля 2014 года из Краматорска. После полудня бойцы украинских «Альфы» и «Омеги» — спецподразделений СБУ и МВД Украины, высадившись с вертолётов, вступили с перестрелку с...
15 апреля 2024
«Город-герой в оккупации». Второе освобождение Одессы неизбежно
«Восьмидесятилетие своего освобождения город-герой встречает в оккупации», — так написал об Одессе в своём Telegram -канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Как ранее отмечало ИА Регнум, сейчас на полуострове празднуют 80-летие начала Крымской наступательной операции, через считаные дни юбилей...
10 апреля 2024