Герберт Кикль — лидер самой популярной в Австрии правой оппозиционной силы — Австрийской партии свободы (АПС). Партия лидирует в общенациональных опросах и имеющей все шансы на победу в предстоящих выборах. Главные предложения политика: приостановка активной помощи Украине и нейтралитет Австрии в конфликте, антиамериканизм, ужесточение миграционной политики.

C.StadlerBwag Герберт Кикль

Западные издания не так давно прочили Киклю кресло канцлера, и одновременно — перспективу стать «головной болью» для евробюрократов.

Герберт Кикль родился 19 октября 1968 года в городе Филлах в Каринтии, близ тогдашней границы Югославии. У Филлаха есть и словенское название — Беляк. У будущего правоконсервативного политика вполне пролетарское происхождение — он из семьи рабочих. Окончил «народную», т.е. среднюю общеобразовательную, школу в маленьком городке Радентхайн, и колледж в чуть более крупном городке Шпитталь-ан-дер-Драу. Как отмечают биографы, будущий лидер правых учился вместе с одной из будущих руководительниц австрийских «зелёных» Евой Главишниг.

По окончании высшей школы, и до поступления в Венский университет Герберт Кикль отслужил год вольноопределяющимся в австрийской армии — точнее, в альпийской пехоте.

Заметим, что и сейчас 56-летний политик поддерживает форму, и даёт себе нагрузки, сопоставимые с армейскими. Например, он принял участие в двух международных триатлонах Celtman Xtreme в горной Шотландии, которые предполагают трёхкилометровый заплыв, 200-километровый велосипедный заезд по горам и покорение двух вершин.

В 1988 году начал изучать журналистику и политологию в Венском университете, а год спустя философию и историю, но оба курса не завершил.

С середины 90-х биография Кикля связана с Австрийской партией свободы, которую к тому моменту уже десять лет возглавлял его земляк — выходец из Каринтии Йорг Хайдер, харизматичный политик, но «не рукоподаваемый» с точки зрения венской либеральной элиты.

Multimedia-Blog Brundespraesident.in Герберт Кикль. 2010 год

АПС, существовавшая с начала 1950-х годов, при Хайдере преодолела долгие внутренние разногласия, консолидировалась, и начала привлекать на свою сторону не только правых и консерваторов, но и либеральный электорат, недовольный застоем в австрийской политике. Долгое время тон политической жизни задавали две партии — социал-демократы и либералы из Австрийской народной партии (АНП), которые делили посты в рамках больших коалиций.

АПС под руководством Йорга Хайдера начала активно выступать против завоза мигрантов, и против вступления Австрии в формирующийся Евросоюз. Благодаря такой повестке «свободникам» в союзе с АНП удалось нарушить партийную монополию социалистов в Каринтии — и после дележа портфелей Хайдеру достался пост губернатора своей «малой родины».

Справедливости ради, репутация Йорга Хайдера как политика с ультраправой «подкладкой» была не беспочвенной. Он договорился до того, что «в Третьем рейхе была достойная политика трудоустройства» — мол, не то, что сейчас. Это стоило политику разрыва коалиции с АНП и в 1991-м — потери губернаторского поста.

Но ко второй половине девяностых реноме Хайдера явно выправилось, и вполне вероятно,

благодаря речам, которые писал спичрайтер лидера АПС, молодой сотрудник партийной Академии Герберт Кикль.

В 1999-м Хайдер вновь побеждает на выборах губернатора Каринтии, АПС получает на федеральных выборах 27%, входит в правительственную коалицию с Народной партией — и на короткое время Австрия превращается в европейскую «страну-изгоя». 14 стран Евросоюза объявляют о сворачивании сотрудничества с Веной. После семимесячного бойкота Хайдер формально уходит с руководящего поста в АПС — но остаётся теневым лидером партии.

В 2004 году Кикль — уже управляющий директор Академии партии свободы, отвечал за избирательную кампанию Хайдера, в ходе которой губернатор Каринтии успешно переизбрался. Правда, партия к тому моменту уже два года как находилась в кризисе. В 2002-м внутренняя оппозиция добилась ухода главы АПС Сюзанны Рисс-Пассер, которая после этого потеряла пост вице-канцлера в коалиционном правительстве. В отставку ушли глава парламентской фракции «свободников» Петер Вестенхалер и Карл-Хайнц Грассер, у которого был портфель министра финансов в коалиционном кабинете.

FPÖ Герберт Кикль

Разразился парламентский кризис, потребовались внеочередные выборы — на которых Народная партия переманила большую часть бывшего электората Хайдера, и «свободники» получили 10% вместо прежних 27%. На этом фоне каринтийский губернатор пытался вернуть руководство в «своей» партии, но ему это не удалось.

В итоге в 2005-м Хайдер и его ближайшее окружение (в том числе старшая сестра лидера Урсула Хаубнер и вице-канцлер Губерт Горбах) ушли из АПС и создали новую партию — «Альянс за будущее Австрии». Впрочем, «Альянсу» не удалось добиться успехов, а после гибели Хайдера в ДТП значение партии и вовсе сошло на нет.

В том же 2005-м карьера Герберта Кикля пошла в гору. При новом лидере АПС Хайнце-Кристиане Штрахе (человеке с бурным прошлым, но ставшим куда более умеренным политиком, чем Йорг Хайдер), Кикль стал генеральным секретарем АПС.

Должность «генсека» техническая, но важная — Кикль нес основную ответственность за стратегию партии и координировал все избирательные кампании АПС на федеральном уровне, начиная с избирательной кампании в Nationalrat (Национальный совет, нижнюю палату парламента) 2006 года.

За этим последовали столь же успешные избирательные кампании в 2008, 2013 и 2017 годах.

Оставил свой след в предвыборной кампании АПС, прежде всего, своими лозунгами: «Daham statt Islam» (что с венского диалекта немецкого можно перевести примерно так: «Быть у себя дома — а не ислам») и «Pummerin statt Muezzin» (Пуммерин, а не муэдзин; Пуммерин — это знаменитый колокол венского собора Святого Стефана).

В 2006-м и сам Кикль впервые был избран в Национальный совет — и сохранял депутатский мандат без перерыва до 2017 года. По итогам очередной победы коалиции «народников» и «свободников» был приведен к присяге в качестве министра внутренних дел Австрии. Кикль стал первым главой федерального МВД от Партии свободы.

На этом посту он стремился реализовать партийные установки по части миграции. МВД добилось введения чёткого различия между убежищем и иммиграцией, «выбило» из федерального правительства согласие расширить и обновить парк полицейской техники, было создано новое подразделения по охране границы.

За время руководства Герберта Кикля оказалось возможным сократить количество заявлений о предоставлении убежища и увеличить количество законно разрешенных высылок иммигрантов из страны.

(сс) C. StadlerBwag Кикл на демонстрации мер по борьбе с короной 11 декабря 2021 года в Вене

Успешная министерская карьера оборвалась в 2019 году, накануне выборов в Европарламент, из-за «Ибицагейта» — потрясшего Австрию скандала с «русским следом». В произошедшем Кикль, впрочем, был не главным фигурантом.

Главными «антигероями» были объявлены лидер Партии свободы, вице-канцлер в правительстве АНП-АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и его зам по партии Йоханн Гуденус.

В мае 2019 была обнародована видеозапись встречи на вилле на испанском курортном острове Ибица, датированная 2017 годом. Утверждалось, что на видео запечатлены Штрахе, Гуденус и некая дама, представлявшаяся «племянницей русского олигарха» (точнее, она выдавала себя за племянницу бизнесмена Игоря Макарова).

В разговоре, который-де организовал Гуденус, и который велся на немецком, русском и английском языках, шла речь о предоставлении Партии свободы позитивного освещения в прессе, в обмен на правительственные контракты по линии «партийных» министров.

Из-за скандала Штрахе покинул вице-канцлерский пост и завершил политическую карьеру. Косвенный удар пришёлся по Герберту Киклю — главу МВД обвинили в желании «замести под ковёр» расследование дела своих однопартийцев, которое он курировал.

Канцлер от АНП, самый молодой глава правительства в мире на тот момент — 33-летний Себастьян Курц отправил Кикля в отставку. В ответ на это все члены правительства от АПС в знак протеста подали в отставку.

Вскоре парламент вынес вотум недоверия самому Курцу — и впервые в послевоенной истории сместил канцлера. После этого коллапса были назначены досрочные выборы, на которых победила АНП, и Курц вернул себе канцлерский пост. А Герберт Кикль по итогам тех же выборов стал главой парламентской фракции АПС — благодаря тому, что получил лично за себя голосов в два раза больше, чем тогдашний лидер АПС Норберт Хофер.

Michael Lucan Кикль во время визита в отряд верховой езды полицейского участка ED 4 15 февраля 2018 года в Мюнхене

В партии установилось двоевластие: Кикль представлял себя как «настоящего партийного лидера», занимавшего твердые позиции по ряду вопросов, в то время как Хофер напротив пытался быть более нейтральным политиком.

В мае 2021 года Кикль заявил о своем желании баллотироваться в качестве ведущего кандидата от АПС на следующих федеральных выборах. 1 июня Хофер объявил об отставке с поста председателя партии. Кикль был единогласно назначен председателем исполнительного комитета 7 июня и утвержден 19 июня при поддержке 88% избирателей.

Во время COVID-эпидемии активно участвовал в протестных акциях, где выражал несогласие с введенными в Австрии противопандемийными мерами.

Также в апреле 2021 политик отказался носить маску в Национальном совете после введения мандата, сказав, что он «не из тех лицемеров, которые надевают маску, а затем выбрасывают за борт все меры безопасности».

После начала СВО в России призывает к «нейтралитету» со стороны Австрии, выступая против планов правительства принимать украинских беженцев. В марте 2023 года члены партии АПС и сам Герберт Кикль во время выступления в парламенте Владимир Зеленского покинули зал заседания, обосновывая тем, что это «противоречит позиции нейтралитета Австрии».

«Правительство… потратило 3,51 миллиарда евро налоговых денег на Украину, и около 70 000 украинцев были приняты за счет населения, а в благодарность этому режим Зеленского хочет перекрыть подачу газа австрийцам», — заявлял лидер Партии свободы.

По опросу, проведённому в феврале 2023 года, если бы тогда состоялись выборы в Национальный совет, Партия свободы во главе с Киклем заняла бы первое место с 29%, одолев АНП и социал-демократов.

К весне 2024 года рейтинги партии Кикля колеблются в районе 27%, у социал-демократов 22%, у правящей Народной партии (её лидер Курт Нехаммер занимает канцлерское кресло) — 20%, а у партнёров по правящей коалиции, «зелёных», около 10%.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/2334516

https://regnum.ru/news/2248915

Другие источники:

https://vz.ru/politics/2015/8/6/759865.html — интервью деловой газете «Взгляд».