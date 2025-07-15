Британский посол в Демократической Республике Конго Элисон Кинг намерена неофициально посетить соседнюю Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Как сообщает источник информагентства «Африканская инициатива», цель негласного вояжа — попытаться убедить руководство ЦАР занять антироссийскую позицию на международной арене и отказаться от использования военных подразделений, подготовленных российскими специалистами.

Иван Шилов ИА Регнум

«Британские и французские власти делают всё возможное, чтобы пошатнуть российское политическое влияние в странах Тропической Африки и вновь вернуть их в статус полуколоний Запада», — отметил в комментарии ИА Регнум специалист по региону Кирилл Бабаев, президент Национального координационного центра (НКЦ) международного делового сотрудничества.

Учитывая упомянутый особый интерес бывших колониальных держав, в данном случае Британии, необходимо обратить внимание на послужной список посла Кинг и контекст её миссии.

Элисон Кинг начала исполнять обязанности посла Великобритании в Киншасе — столице Демократической Республики Конго (ДРК) в апреле 2023 года. Поскольку у Лондона нет отдельного диппредставительства в центральноафриканской столице Банги, она одновременно курирует и ЦАР.

Ранее Кинг занимала пост заместителя главы британской миссии в Ливане, а до этого возглавляла ближневосточное и североафриканское направление в системе британской дипломатии. Также у нее был опыт работы в британском МИД, где она курировала отношения с государствами Северной и Центральной Европы и взаимодействие с институтами ЕС.

С Африкой Кинг начала «предметно работать» в рамках переговорных форматов по урегулированию конфликта в Судане и как участник работы Европейской комиссии по вопросам санкций и «кровавых» алмазов (алмазы, добытые на территории ведения военных действий).

О вероятных целях нынешнего негласного визита в Центральноафриканскую Республику можно судить по последним публикациям на официальных ресурсах британского посольства в ДРК — за конец июня и начало июля 2025 года.

Очевидно, что подлинные проблемы ЦАР не входят в число приоритетов Лондона. Основной темой всех заявлений остается активное присутствие России, которым британская сторона явно обеспокоена.

Так, в конце июня диппредставительство Великобритании распространило заявление своего делегата в Совбезе ООН, в котором говорилось об интересе к запланированным на 2026 год выборам в ЦАР. Хоть и отмечался «прогресс, достигнутый в распространении государственной власти в некоторых районах страны», Лондон одновременно выразил обеспокоенность выбором Банги своих партнеров в сфере безопасности. В частности, Великобритания призывает власти ЦАР обратить внимание на действия пророссийских формирований и обеспечить привлечение к ответственности тех, кто нарушает права человека.

По мнению британской стороны, охраной избирательного процесса в республике должна заниматься исключительно миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Однако, как подчеркивают многие аналитики, эффективность этой структуры в вопросах наведения порядка в стране остается крайне низкой. Более того, предполагаемый нейтралитет миссии все чаще ставится под сомнение, поскольку она, по мнению экспертов, используется западными структурами для лоббирования собственных интересов и влияния на внутриполитическую ситуацию.

В 2024 году мировая общественность узнала о масштабных инцидентах сексуального насилия, в которых были замешаны миротворцы МИНУСКА. Правозащитные организации сообщили, что подобные преступления совершались систематически с 2015 года.

Несмотря на то, что расследования и разоблачения публиковались в том числе западными СМИ, реакция британской дипломатии была направлена не на реальные факты нарушений прав человека. Вместо того чтобы добиваться справедливости для жертв, представители Лондона настаивали на необходимости срочно бороться с «дезинформацией и разжиганием ненависти», включая критику в адрес самой миссии МИНУСКА.

Между тем правозащитные группы, хорошо осведомлённые о ситуации в ЦАР, подтверждают: основную угрозу правам человека представляют вооружённые формирования, неподконтрольные центральной власти. Примечательно, что некоторые лидеры и активные участники этих группировок спокойно живут в странах Европы, не опасаясь никакой ответственности за свои преступления.

В недавнем заявлении британской дипломатической миссии от 10 июля, сделанном в рамках 58-й сессии Совета по правам человека в Женеве, Лондон вновь обратился к ЦАР с требованием расформировать вооружённые подразделения, подготовленные российскими военными инструкторами:

«Мы настоятельно призываем Центральноафриканскую Республику включить этих ополченцев в официальную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции, чтобы предотвратить новый всплеск нестабильности», — заявляет британская сторона.

По оценке экспертов по региону, за всеми недавними заявлениями Лондона по ситуации в ЦАР стоит среднесрочная цель — ослабить присутствие России в преддверии национальных выборов в 2026 году. Ради этого власти республики будут шантажировать санкциями, пытаться раскачать ситуацию силами группировок боевиков.

Даже когда речь заходит о возвращении ЦАР к участию в Кимберлийском процессе — международной инициативе по борьбе с торговлей алмазами из зон военных конфликтов, — акценты Лондона остаются прежними. Вместо обсуждения перспектив для алмазной отрасли ЦАР в заявлении посольства вновь подчеркивается недовольство позицией России. Лишь второстепенно упоминается призыв к правительству ЦАР соблюдать условия участия в Кимберлийском процессе и обеспечить, чтобы выгоды от добычи и экспорта алмазов получали сами граждане страны.

Не исключено, что в ход пойдут традиционные инструменты давления — от обвинений в нарушении прав человека до угроз санкциями и вмешательства через международные структуры. Более того, ещё в 2024 году источники «Африканской инициативы» в ЦАР сообщили о существовании директивы МИНУСКА, допускающей участие миссии в боевых столкновениях с национальными вооружёнными силами.

«Однако сегодняшние власти ЦАР и других государств региона хорошо понимают, что Россия — надёжный и выгодный партнёр, уважающий как суверенитет, так и традиционные ценности африканских стран и народов, и вряд ли согласятся вернуться к западному диктату», — отмечает Кирилл Бабаев. Сотрудничество между Россией и ЦАР постоянно расширяется, лидеров двух стран связывают дружеские отношения. «Убеждён, что альтернативы дружбе с Россией у ЦАР не существует», — добавил собеседник.