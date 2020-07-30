Антон Покатович

Автор

Родился 25 декабря 1992 года в Москве. Окончил с отличием кредитно-экономический факультет Финансового университета при Правительстве РФ по специальности современное банковское дело и модели управления. Работал в должности главного аналитика Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии ПАО «БИНБанк», также занимал должность ведущего аналитика в банке ФК «Открытие». Долгое время занимался прогнозированием основных макроэкономических показателей РФ, российского банковского сектора, а также динамики цен сырьевых рынков. C 2018 года работает главным аналитиком «БКС Премьер». Специализируется на анализе российской экономики, банковского сектора, денежного, товарного и валютного рынков, а также геополитики.