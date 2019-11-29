Рубль завершает последнюю неделю осени вблизи уровней 64. Мы видим, что во второй половине недели набор факторов давления на декабрьский курс российской валюты получил некоторое усиление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Во-первых, новостной фон в плоскости торговых переговоров США и Китая ухудшился — Трампом подписан закон о демократии в Гонконге. В КНР в свою очередь отреагировали на такое «законотворчество» каскадом жестких заявлений об американском вмешательстве во внутренние дела республики. По нашим оценкам, гонконгский вопрос может стать очередным препятствием для подписания «Фазы-1» торговой сделки, на которую в декабре столь рассчитывают рынки. Если в перспективе ближайшей недели стороны не представят инвесторам позитивную конкретику по торговой сделке, рынки могут занять выжидательную позицию, что приведет к коррекции рыночного оптимизма в целом, и рисковых активов в частности.

Палатки протестующих в центре Гонконга

Также мы видим, что внимание рынков привлекает ситуация в латиноамериканском регионе — под «каток» политической нестабильности может попасть Бразилия. 2019 год показал, что в целом геополитический ландшафт лишился части своей прочности — многие прецеденты локальной политической нестабильности быстро переходят в более масштабный региональный формат. С учетом волатильной политической обстановки в латиноамериканском регионе, Бразилия также может стать участником данной геополитической нестабильности.

В данном случае мы отмечаем, что реализация риска в виде активизации протестных настроений в Бразилии может иметь формат воздействия на рынки, аналогичный ситуации в Аргентине в 2018 году. Сразу следует заметить, что текущие возможные бразильские риски и аргентинские «коллизии» 2018 года имеют разный базис (в первом случае — политика, во втором — очередная близость к дефолту). Тем не менее независимо от данного различия в базисах риска, дестабилизация бразильской политики может привести к каскадному спаду сегмента emerging markets в рамках массового оттока капитала. Рублевые активы, как и курс рублевой валюты, также вряд ли останутся в стороне от данного процесса, хотя масштабы их снижения могут быть ниже в сравнении с аналогами с развивающихся рынков.

Также хотим обратить внимание на то, что даже отсутствие фактической реализации бразильского риска может стать для рубля еще одним фактором в пользу умеренного ослабления в декабре. Сокращение рыночного оптимизма в торговой плоскости (гонконгский вопрос) и геополитическая нестабильность в латиноамериканском регионе могут стать для ЦБ основаниями для взятия паузы в снижении ставки. В настоящий момент мы считаем, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании на 25 б. п. снизилась, до уровней 30%. В результате, если рынку не удастся «заложиться» на еще одно (декабрьское) снижение ключевой ставки Банка России, то поддержка рубля со стороны долгового рынка в декабре также не видится масштабной. Более вероятным может быть продолжение консолидации рынка/умеренная коррекция без повышенного спроса на ОФЗ со стороны иностранцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Учитывая вышеизложенное, мы сохраняем наши прогнозы по курсу рубля на декабрь и ожидаем умеренного ослабления российской валюты в диапазоне 64,5−66 рублей за доллар. В случае реализации негативного сценария, предполагающего усиленный отток капитала из ЕМ как за счет обострения геополитической ситуации в Латинской Америке, в частности в Бразилии, так и за счет очередного срыва «Фазы-1» торговой сделки США и Китая, курс рубля может перейти к девальвации в диапазоне 66−68 рублей за доллар.