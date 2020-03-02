Рынки начинают неделю отскоком — поводом для оптимизма стало формирование на рынках консенсус-ожиданий о готовности к поддержке экономики и рынков со стороны мировых центробанков, в том числе со стороны Федрезерва. В настоящий момент инвесторы «заложились» на снижение ставки в США на 50 б. п. уже в марте, а к концу года часть участников рынка ждет снижения ставки на 100 б. п.

Андрей Грук ИА Красная Весна Эмблема ФРС

На наш взгляд, в последних заявлениях ФРС присутствует достаточно ясный сигнал о том, что регулятор готов к новым раундам монетарной поддержки экономического роста — усилившиеся вирусные риски, по всей видимости, делают необходимость данной поддержки своевременной. В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что усилия монетарных регуляторов на этот раз могут характеризоваться значительно меньшей эффективностью в поддержке как рыночной конъюнктуры, так и темпов роста основных мировых экономик.

Андрей Грук ИА Красная Весна Эмблема ФРС

Основной фактор негативного давления в виде распространения вирусной угрозы, на наш взгляд, вряд ли удастся нейтрализовать традиционными инструментами в виде «заливки» рынков и экономики деньгами. Возвращаясь к текущим реалиям рынка, мы видим, что «отскочить» удалось как нефти до уровней выше 51$, так и рублю — до уровней 66,5 рубля за доллар. В свою очередь, мы сохраняем весьма сдержанное отношение к такому восстановительному росту рынков — фундаментальных поводов для устойчивого восстановления котировок пока что не появилось.

Перспектива ближайшей недели для российских рынков может оказаться условно позитивной. Итоги грядущего заседания ОПЕК+, если экспортёры примут решение о реализации мер дополнительного сокращения нефтедобычи (по нашим оценкам, на 0,5−0,6 млн барр. /сутки), могут поддержать ценовую конъюнктуру нефтяного рынка — нефтяные цены продолжат формироваться в диапазоне 50−55$. Курс российского рубля, вероятно, также будет оставаться в широком диапазоне 65,5−68 рублей за доллар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Тем временем от пока что ничем не подкрепленного оптимизма рынки могут весьма быстро развернуться к полноценному пессимизму и панике. По нашим оценкам, переоценка вирусных рисков всё еще не завершена, панические настроения всё еще не затронули некоторые группы инвесторов. С учетом этого «вирусный спад» в краткосрочной перспективе может не только возобновиться, но и усилиться. Риски продолжения спада рынков на дополнительные 15−20%, а также движения курса рубля к уровням, близким к 70, оцениваются нами как достаточно существенные в мартовской перспективе.