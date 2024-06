20 апреля курс рубля умеренно ослабляется, формируясь в районе 74,4 за доллар. Основное давление на рубль продолжает исходить от подавленной ценовой конъюнктуры в нефти — стоимость Urals находится вблизи 15$, реализуются попытки выхода котировок российского сорта и ниже данной отметки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Следствием сохранения столь низких нефтяных цен является возобновление увеличения покупок валюты ЦБ РФ — ежедневные объемы возвращаются на уровни $200 млн и на этой неделе могут превысить данные отметки. Заметим, что покупки валюты в данных объемах не являются основными драйверами формирования рублевого курса, однако оказывают как на курс, так и на настроения участников рынка стабилизирующее воздействие.

Также мы считаем, что сценарий снижений ключевой ставки по итогам апрельского заседания ЦБ РФ сейчас воспринимается рынком как базовый. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б. п. до уровня 5,5%. Полагаем, что сам факт того, что рынок «закладывается» на снижение ключевой ставки, сейчас формирует определённое давление на рублёвый курс, так как в рынке присутствуют мнения о том, что монетарной регулятор может пойти на агрессивные шаги снижения ставки, например сразу на 100−150 б. п.

Именно эти ожидания агрессивного снижения ставки сейчас выступают в пользу усиления давления на курс рублёвой валюты. По нашим оценкам, если ЦБ РФ пойдет на более «спокойное» снижение на 50 б. п., то это решение не окажет на рубль существенного давления. В то же время реализация и агрессивного снижения ставки (на 100−150 б. п.) вряд ли станет для рубля критической — на наш взгляд, ослабление рублевой валюты в этом случае вряд ли превысит отметки в 76−77 рублей за доллар.

Заметим, что если по итогам апрельского задания ЦБ РФ снизит ставку на 50 б. п., а также подаст рынкам сигнал о сохранении возможностей дальнейшего снижения ставки (например, на заседаниях в начале лета), курс рубля в перспективе может получить определенную поддержку со стороны долгового рынка. При таком векторе движения ключевой ставки иностранный спрос на ОФЗ может ускорить восстановление — нерезиденты будут покупать российские долговые бумаги на ожиданиях их ценового роста в условиях продолжения снижения ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что тревожность участников рынков остается на повышенных уровнях. Вирусная эпидемия все еще не прошла активную фазу распространения — выход на более устойчивую траекторию подавления экспансии вируса видится вероятным в конце мая —начале июня. Также рынкам все еще не удается в полной мере оценить масштабы давления вирусного фактора на мировые экономики — перспективы восстановления мирового роста во втором полугодии все еще остаются туманными.

В этих условиях мы можем наблюдать возвращение рынков к спадам, в целях минимизации рисков инвесторы могут использовать традиционные «сезонные» стратегии, например, такие как «sell in may and go away». При таких вводных население, как и инвесторы, могут наращивать склонность к покупкам защитных активов, в том числе в виде устойчивой долларовой валюты.

По нашим ожиданиям, в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 74−75,5 рублей за доллар. В случае дальнейшего снижения нефтяных цен, а также возвращения инвесторов к наращиванию своего присутствия в защитных активах, потенциал рублёвого ослабления в весенней перспективе оценивается нами на уровнях 77−78 рублей за доллар. Не исключаем, что при новых «волнах» рыночного пессимизма рублевая валюта временно может ослабляться к уровням 80 рублей за доллар и ниже.