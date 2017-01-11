Антон Лызин
Последние публикации
Перу: как живется «настоящему индейцу»
Согласно сто шестьдесят девятому постановлению Международной Организации Труда (МОТ), ратифицированному в Перу в 1993 году, представители индейского населения определяются, как потомки жителей индейских племен, проживавших в стране или отдельном регионе во времена колонизации, которые имеют полное...
11 января 2017
Кейко Фухимори: управление из-за ширмы
Кейко Фухимори, проигравшая президентские выборы в Перу, не намерена сходить с политической арены. Напомним, что правый политик Педро Пабло Кучински в тяжелой предвыборной схватке буквально вырвал президентский пост у своей соперницы, тоже правого политика, Кейко Фухимори. Разрыв между кандидатами...
30 ноября 2016
Перу, в случае осложнений с США, будет опираться на Китай
Каких политических шагов ждать от Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки, в целом? И в отношении Перу, в частности. И как скажется приход Трампа на экономическом развитии Перу и на перспективах американо-перуанского диалога? Эти темы сегодня находятся в топе перуанской прессы...
10 ноября 2016
«Новый президент Перу не сможет проводить народную политику»
Педро Пабло Кучински вступил в должность президента Перу 28 июля с.г. Срок небольшой. Однако, уже сейчас очевидны некоторые тенденции в правлении Кучински. Как ранее сообщало ИА REGNUM, немалую роль в победе Кучински сыграли голоса левых сил. Практически, сразу после второго тура получившая по...
8 ноября 2016