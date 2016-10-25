Согласно сто шестьдесят девятому постановлению Международной Организации Труда (МОТ), ратифицированному в Перу в 1993 году, представители индейского населения определяются, как потомки жителей индейских племен, проживавших в стране или отдельном регионе во времена колонизации, которые имеют полное право на экономические, социальные, культурные и политические внутренние образования.

McKay Savage Шаман племени Кечуа вызывает горных духов

На самом деле, власти Республики Перу недостаточно занимаются развитием индейских общин. В том числе и потому, что чаще всего индейские поселения базируются в горной зоне и джунглях, которые являются труднодоступными. Этот факт порождает неравномерное развитие регионов страны. Как в социально-экономической, так и в культурной сферах. Отметим, что, согласно статистике за 2015 год, около 20% индейского населения является необразованным.

В современном Перу, индейское население, представлено четырьмя основными крупными племенами: Аймара, Кечуа, Хакару, Уро. Разговаривают индейцы как на испанском языке, так и на одноименных языках (кечуа, аймара, хакару и уро). Помимо испанского, официально признаны еще языки кечуа и аймара. Итого, в Перу три государственных языка.

Народ Аймара — самый многочисленный — в ходе истории был разделен между четырьмя странами: Перу, Боливией, Аргентиной и Чили. Местные индейские власти выступают за территориальное воссоединение своего народа. Естественно, что принцип нерушимости границ не дает возможности реализовать это требование.

Подавляющее большинство современного перуанского населения имеет индейские черты — смуглая кожа, немного раскосые глаза и т.д. И, соответственно, индейские корни. 45% населения Перу — это индейцы кечуа и аймара, 37% — метисы, 15% — выходцы из Европы и около 3% — из Азии. В Сьерре и Сельве проживают индейские племена, принадлежащие к различным языковым группам (аравакской, пано, тупи-гуарани и т. д.), насчитывается более 700 племен и больших родовых групп, точная численность которых неизвестна.

Однако парадоксально то, что все телеканалы, а тем более рекламные билборды демонстрируют исключительно белых перуанцев (пришлое население). Курьезно, но во многих местах в столице Перу — Лиме висят таблички «Aquí no se descrimina» — «Здесь нет дискриминации». Эти надписи висят около банков, магазинов и т.д.

Такая же картина в политике, где, по-прежнему, превалирует слой белых перуанцев, за редким исключением. Издание RPP Noticias опубликовало статью, в которой указана статистика фактов дискриминации. Так, 39% перуанцев чувствуют себя дискриминированными по расовому признаку.

Кроме того, ряд международных организаций, среди них Экономическая Комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, предупреждают, что процесс развития крупномасштабных проектов в регионе ставит под угрозу индейские поселения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2016 года индейцы высокогорных районов Перу заблокировали дорогу к крупнейшей медной шахте страны в Лас-Бамбас в ответ на насилие со стороны полицейских — в ходе столкновений протестующих со стражами порядка был убит местный житель. Также индейцы протестуют против правительственных указов, которые позволяют иностранным корпорациям добывать нефть в землях индейцев, а также вести добычу полезных ископаемых и делать лесозаготовки.