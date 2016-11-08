Кейко Фухимори, проигравшая президентские выборы в Перу, не намерена сходить с политической арены. Напомним, что правый политик Педро Пабло Кучински в тяжелой предвыборной схватке буквально вырвал президентский пост у своей соперницы, тоже правого политика, Кейко Фухимори. Разрыв между кандидатами минимален и составлял 0,24 процента голосов.

Congreso de la República del Perú Кейко Фухимори

Как ранее сообщало ИА REGNUM, над Кейко Фухимори висит тень ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. Альберто Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет: с 28 июля 1990 года по 17 ноября 2000 года. Это первый японец, который смог стать главой государства, не считая императоров Японии. В среде левых политиков Альберто Фухимори заслужил прозвище «кровавый хорек».

Тем не менее Кейко Фухимори неоднократно заявляла, что не осуждает своего отца и намерена добиваться его освобождения. Угроза возвращения «фухиморизма» и стала фактором, объединившим сторонников Педро Пабло Кучински и левых сил в ходе второго тура президентских выборов. Однако, несмотря на это, Кейко Фухимори продолжает оставаться влиятельной политической фигурой.

Так, после проигранных выборов Кейко Фухимори заявила: «Мы будем вести избранный нами политический курс посредством полученного большинства в Конгрессе». Резюмируя, можно сказать, что лидер партии «Народная сила» собирается «подвинуть» политический курс Педро Пабло Кучински и дальше вести свою политику, несмотря на все большее разочарование ее действиями со стороны рядовых перуанцев.

Также известно, что Кейко Фухимори активно использует ресурс однопартийцев, заседающих в Конгрессе, для продвижения своих политических интересов. Несмотря на ее официальную «отстраненность» от политики. Как заявил председатель перуанского Конгресса Лус Сальгадо: «Если Кейко вернется, то народ будет критиковать ее за каждое произнесенное слово. Сейчас никто не ждет ее заявлений, чтобы поддержать. Скорее, наоборот, обвинить. Поэтому ей приходится воздерживаться от открытой политической активности», комментирует La Republica.

Аналитики отмечают и то, что активизировалась борьба за влияние в партии «Народная сила» между Кейко и ее младшим братом Кенхи Фухимори. Многие перуанские аналитики уверены, что как только Кейко ослабит свое влияние и контроль, в партии случится раскол. И она уже не сможет «де-факто» контролировать Конгресс, как было до настоящего времени.

А пока Кейко Фухимори раздает нелестные эпитеты в адрес действующего президента. Но, ради справедливости надо сказать, что он и сам часто подает повод для этого. Эксперты рекомендуют Кучински не прибегать к методам конфронтации, так как в перуанском парламенте 73 места занимают «фухимористы». Напомним также, что левые получили в парламенте 20 мест, но пока должного диалога с их лидером Вероникой Мендоса у Кучински не получается. Как следствие, Мендоса также делает «громкие высказывания» в адрес Кучински, пишет La Republica.

Открыто декларируемый Кейко Фухимори авторитаризм, продолжающий политический курс ее отца, раздражает не только политиков, но и рядовых граждан. Как говорилось в эпоху Бурбонов: «Они ничего не забыли, но ничему и не научились». И эта фраза отражает суть политики клана Фухимори. Во всяком случае, поражение на выборах, похоже, не заставило Фухимори «поступиться принципами».

Антон Лызин — эксперт по странам Латинской Америки, слушатель Дипломатической академии МИД России