Каких политических шагов ждать от Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки, в целом? И в отношении Перу, в частности. И как скажется приход Трампа на экономическом развитии Перу и на перспективах американо-перуанского диалога? Эти темы сегодня находятся в топе перуанской прессы, обсуждаются на экспертных встречах и интересуют общественность страны.

Mark Rowland Перуанец играет на чаранго

Один из самых животрепещущих вопросов, волнующих перуанцев, — действительно ли Дональд Трамп займется строительством стены на границе с Мексикой, как обещал в ходе предвыборной компании. Напомним, что Кучински подвергал критике Трампа за идею со «стеной» еще во время избирательной гонки в США. Эти заявления Дональда Трампа вызывали и резко негативную реакцию у перуанцев.

«Мы против того, что происходит на границе США с Мексикой, где господин Трамп хочет возвести стену. Мы считаем это преступлением… Не должно быть никакой стены, Берлинская стена была разрушена в 1989», неоднократно заявлял Педро Пабло Кучински. Однако, сразу после оглашения результатов, как того требует протокол, Кучински направил Трампу поздравительное письмо.

Если идею возведения стены между США и Мексикой многие в Перу воспринимают как эффектный предвыборный лозунг, то дальнейшая судьба Транс-Тихоокеанского партнерства всерьез беспокоит перуанцев. Так, бывший глава кабинета министров Педро Катериано уверен: «Дональд Трамп имеет схожие позиции с нашим левым сектором. В частности, Дональд выступает против договоров о свободной торговле, а также Транс-Тихоокеанского партнерства».

Педро Катериано также полагает, что главным стимулом для развития перуанской экономики явилась свободная торговля. Но если США вернется к стратегии протекционизма, то это может повредить мировой экономике, а также отношениям США — Перу, пишет El Comercio.

Однако, другие эксперты уверены, что проблем с соглашением о свободной торговле между Перу и США быть не должно. «Договор о свободной торговле между США и Перу вне опасности. Этот документ, который разрабатывался при правлении Алехандро Толедо и был подписан при Алане Гарсии Пересе является достижением для обеих сторон. И Дональд Трамп не в силах прекратить это сотрудничество. Ибо договор очень важен, как для Перу, так и для США». заявил эксперт-международник Анхель Макай в интервью изданию Correo.

В целом, перуанцы довольно спокойно отнеслись к избранию Трампа президентом США. И кроме обозначенных нами острых тем их, пожалуй, более ничего не интересует. Сегодня же президент США Барак Обама проинформировал избранного на эту должность Дональда Трампа о своей предстоящей поездке в Перу, сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Отметим, что уходящий со своего поста Барак Обама выбрал три страны для прощального визита. И Перу — одна из них.

Важно и то, что перуанский министр экономики и финансов Альфредо Торне заявил что его страна обладает всеми механизмами для сглаживания высокой волатильности на рынках в связи с победой Трампа. Торне также отметил что кроме США Перу имеет и других не менее сильных партнеров. Например Китай.

Антон Лызин — эксперт по странам Латинской Америки, слушатель Дипломатической Академии МИД России.