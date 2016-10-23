Педро Пабло Кучински вступил в должность президента Перу 28 июля с.г. Срок небольшой. Однако, уже сейчас очевидны некоторые тенденции в правлении Кучински.

Presidencia de Perú Педро Пабло Кучински

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немалую роль в победе Кучински сыграли голоса левых сил. Практически, сразу после второго тура получившая по итогам третье место кандидат от левых сил Вероника Мендоса призвала своих сторонников отдать голоса Педро Пабло Кучински, чтобы не допустить возвращения во власть семьи Фухимори. Педро Пабло Кучински, в конце-концов, поддержал идею альянса с левыми силами на выборах, пообещав им представительство в новом правительстве, которое он назвал «правительством большой базы».

На данный момент уже выдвинуто множество обвинений Кучински со стороны левых партий, ожидавших от него более активного диалога и допуска к управлению страной. Перуанская пресса все больше акцентирует внимание на «неких обязательствах», которые взял на себя президент, еще будучи кандидатом. Кои, по мнению экспертов, не выполнены. Либо выполнены не до конца. Однако, их оппоненты заявляют, что ожидания левых были явно завышены.

Известный перуанский социолог Нельсон Манрике. в интервью газете Diario Uno заявил: «Левые не вправе требовать от Кучински чего-то сверхъестественного. Потому, что «де юре» не существует никакого договора между Кучински и левыми. Кому новоизбранный президент и давал обещания во время второго тура выборов, так это синдикатам, а также фермерским сообществам и подобным социальным секторам. Причем, вот эти договоренности были оформлены на бумаге. Проконтролировать выполнение обязательств перед левыми и социальные обещания должна партия Вероники Мендосы. Сейчас Кучински находится перед выбором: улучшать отношения с социальными секторами, или поддерживать крупные фирмы. Хотя, мне лично понятно, что он сформировал правительство, неравнодушное к судьбе населения. Президент делает многое для выполнения обещаний, а также договоренностей, заявленных во втором туре выборов».

Председатель Андского парламента Алан Фэрли, напротив, уверен, что президент должен выполнять все обещания, как данные в первом, так и во втором туре выборной компании. Однако, для Кучински это превратилось в дилемму. «На данный момент четко прослеживается курс, заявленный в первом туре выборов. А именно, углубляются контакты с соответствующими политическими альянсами. Среди рисков правления Кучински можно отметить углубление социальных конфликтов, что затрудняет управление страной», заявил Алан Фэрли. Он полагает, что если Кучински выполнит взятые обязательства, то его президентство увенчается успехом.

Среди основных обязательств предвыборной компании Кучински: соблюдение трудового права, экологического права, поддержка отечественных производителей. Кроме этого, он в своих предвыборных декларациях обещал решать спорные вопросы, возникающие между иностранными компаниями и местным населением путем диалога. Подчеркивал значимость реализации гуманитарных и социальных программ.

Эксперты рекомендуют Кучински не прибегать к методам конфронтации. так как в перуанском парламенте 73 места занимают «фухимористы». Напомним также, что левые получили в парламенте 20 мест, но пока должного диалога с их лидером Вероникой Мендоса у Кучински не получается. Как следствие, Мендоса делает «громкие высказывания» в адрес Кучински, пишет La Republica.

Вероника Мендоса, в частности, вновь заявила, что граждане Перу не позволят фухимористам вернутся к власти. И потребовала, чтобы Кучински предпринял следующие шаги: оставил экс-диктатора Альберто Фухимори в тюрьме и не допустил его помилования, не сотрудничал с фухимористами, в частности, с партией «Народная сила», которую возглавляет Кейко Фухимори — дочь диктатора. Мендоса требует извинений от Кучински за высказывание: «Люди, живущие в Андах, проголосовали за Мендосу по причине того. что в горах очень разряженный воздух», комментирует Diario Uno. Только после выполнения этих требований, Мендоса готова начать сотрудничать с Кучински.

В целом, многие перуанцы уверены, что как и предыдущие президенты PPK — так зовут в Перу Педро Пабло Кучински — не сможет проводит настоящую народную политику. А некоторые его заявления просто вызывают раздражение населения. «Президент республики получает половину заработной платы министра. Вот здесь сейчас присутствуют два министра, вместе они зарабатывают в четыре раза больше, чем я. Разве это справедливо?», — посетовал недавно в публичном выступлении Педро Пабло Кучински, сообщает El Universo. Избиратели напомнили, что в ходе предвыборной компании Кучински обещал «служить Перу», а не самому себе. Сейчас заработная плата президента Перу составляет 4 588 долларов США. Минимальная зарплата в стране — 250 долларов США, комментирует Correo.

Антон Лызин — эксперт по странам Латинской Америки, слушатель Дипломатической академии МИД России