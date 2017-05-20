Андрей Кадомцев
Последние публикации
Обнадежить союзников, устрашить врагов
Президент США посещает Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Бельгию и Италию, а также примет участие на Сицилии в саммите лидеров G7. Выбор маршрута недвусмысленно показывает намерение главы Белого дома задать тон отношениям Соединенных Штатов с ключевыми союзниками на Ближнем Востоке и в Европе...
20 мая 2017
Изменит ли политику Сеула новый президент?
Избранный 9 мая новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) приступает к исполнению обязанностей в условиях всё более накаляющейся обстановки вокруг Корейского полуострова. Сменивший отстраненную от должности в результате импичмента и находящуюся в настоящее время под следствием Пак Кын...
15 мая 2017
Америка может потерять свое влияние в мире из-за политики Трампа
В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обличал тогдашнего президента Обаму в «нерешительности» и неспособности защитить американские интересы на международной арене. Схожие обвинения звучали из уст многих других видных представителей Республиканской партии. Теперь, по мнению критиков...
9 мая 2017
Дружба США и Китая: пугающая реальность или сиюминутная конъюнктура?
Одним из важнейших итогов первых 100 дней Дональда Трампа в качестве президента США является, по мнению комментаторов, установление неожиданно хороших отношений с руководством Китая. Вместе с тем, у многих в Азии «дружба» Си и Трампа вызывает растущую настороженность. При всей дружественности...
30 апреля 2017
Кризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
23 апреля 2017 года газета «Нодон симбун» опубликовала заявление руководства КНДР о готовности потопить американский авианосец «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Растущая напряженность вокруг Корейского полуострова может, по оценкам наблюдателей, сыграть ключевую и...
24 апреля 2017