Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обличал тогдашнего президента Обаму в «нерешительности» и неспособности защитить американские интересы на международной арене. Схожие обвинения звучали из уст многих других видных представителей Республиканской партии. Теперь, по мнению критиков, уже сам Трамп проводит политику, ведущую Америку к стремительной утрате влияния в мире. Не все так просто, парируют реалисты. Непредсказуемость Трампа пока опаснее для врагов и соперников Америки, а не для ее друзей.

Трамп ведет Америку в отступление

Трудно себе представить, какой шквал критики обрушили бы республиканцы на Обаму, пишет Джошуа Китинг в статье на Slate.com, если бы в течение всего одной недели стало бы известно, что президент США (точнее — Пентагон) отверг предложение продемонстрировать военно-морскую мощь Китаю в районе спорных островов в Южно-Китайском море, а также провел переговоры с президентом России по поводу плана размещения российских и иранских наземных войск в Сирии (и при этом не попенял бы Путину за «вмешательство на Украине» и «репрессии в отношении протестующих» в России).

К этому стоит добавить «почти комическое» небрежение защитой прав человека и демократии, которое продемонстрировал Белый дом, направив приглашение посетить США президенту Филиппин Родриго Дутерте. Вызвавшее гнев руководства Южной Кореи требование Трампа оплатить размещение американской системы ПРО THAAD. И обозначившийся в ходе последнего саммита АСЕАН дрейф таких стран, как Таиланд и Малайзия, в сторону Китая. И скажите после всего этого, что Трамп не есть лишь более кричащее воплощение того карикатурного образа, в котором Республиканская партия пыталась выставить Обаму под конец его президентского срока, иронизирует Китинг.

Да, по правде говоря, Трамп и сам заявлял в ходе предвыборной кампании, что Соединенные Штаты взвалили на себя слишком большое бремя глобальной ответственности. Однако, убежден Китинг, вряд ли сторонники Трампа понимали его слова так, что Америка должна плестись в хвосте у России и Китая. И уж если Обаму часто обвиняли в том, что он готов примириться с падающим глобальным влиянием США, то Трамп, похоже, избрал эту идею в качестве руководства к действию.

Michael Vadon Дональд Трамп

Вашингтон уступает Москве влияние в арабском мире

Показательным примером снижения влияния Америки при новом президенте, полагает британская The Financial Times [в доступном источнике текста автор не указан — ИА REGNUM ], является падение авторитета США в арабском мире. По данным издания, последний масштабный социологический опрос среди молодых жителей арабских стран рисует печальную картину для Вашингтона. Во-первых, Россия, похоже, выигрывает битву за умы и сердца молодых жителей арабских государств. Ежегодный социологический обзор умонастроений арабской молодежи (The annual Arab Youth Survey) демонстрирует, что число респондентов, считающих Россию самым надежным союзником арабского мира, выросло на 12%. Так полагает 21% опрошенных — по сравнению с 9% в 2016 году.

Напротив, доверие к США упало до 17% (по сравнению с 25% годом ранее). Цифры, по мнению The Financial Times, отражают рост пессимизма относительно способности Трампа сохранить ведущую роль Соединенных Штатов. Почти две трети опрошенных — порядка 64% — оценивают перспективы президентства Трампа с тревогой, гневом и страхом. Позитивно настроены лишь 19% респондентов.

Растет и уровень антиамериканских настроений. Число молодых жителей арабских государств, считающих Америку врагом, увеличилось на 17%. А число стран, жители которых придерживаются такой точки зрения, удвоилось.

Непредсказуемость — неплохое средство против врагов

Непредсказуемость внешней политики Трампа, указывает The Economist в своем комментарии в рубрике Lexington, держит в напряжении не только союзников Америки — что плохо, но и ее противников — что хорошо.

Такие враждебные или бросающие вызов США страны, как Китай, Россия и Иран, все больше убеждаются в том, что реальная политика Трампа не сильно отличается от курса его предшественников. В частности, помощники Трампа больше не ведут речь о большой сделке с Россией, которая бы «развязала Владимиру Путину руки на Украине» в обмен на решительную военную поддержку в борьбе с исламским терроризмом.

Кроме того, сталкиваясь с суровой реальностью международных отношений, Трамп начинает с большим вниманием прислушиваться к традиционным союзникам своей страны. При всем при том его несклонность к дипломатическим реверансам, так раздражающая западное общественное мнение, становится дополнительной помехой на пути реализации многих объективно необходимых Западу решений. Наконец, у многих в Европе по-прежнему остаются сомнения в том, разделяет ли Америка «общие ценности Запада».

С другой стороны, тот факт, что Трамп не поучает весь мир с позиций американской исключительности, смешивает карты и традиционным оппонентам США из числа левых политических кругов Европы.

Таким образом, переменчивая натура Трампа может оказаться полезной в тех случаях, когда необходимо преподнести сюрприз враждебно настроенным силам. Да, друзьям нелегко принять непредсказуемость. Тем не менее, с удовлетворением констатирует The Economist, союзники уже успели убедиться в том, что Трамп намерен оставаться верен себе при любых обстоятельствах.

Политика Трампа — ничего нового

Внешняя политика Трампа вполне предсказуема, убеждена Ксения Викетт (Xenia Wickett), опубликовавшая свой комментарий на сайте британского Королевского института международных отношений Chatham House.

Внешнеполитическую доктрину Трампа, как и у всех предыдущих президентов, будут определять интересы Америки и пределы ее возможностей. Между тем со времен Обамы американские интересы не изменились. Возросло лишь число факторов, ограничивающих возможности Соединенных Штатов.

Publicdomainpictures.net Флаг США

В этой связи политика Трампа вполне соответствует модели, сложившейся до него. Кроме того, действия Трампа ограничены не только ожиданиями его избирателей и состоянием американской экономики, но также разногласиями в его администрации и расколом в Конгрессе. В международных делах на него давят усиливающиеся представления об общем закате Запада, а также все более рассредоточенная (и все более охваченная популизмом) Европа. Подливают масла в огонь сомнений относительно надежности США и личные качества главы Белого дома.

Таким образом, последние внешнеполитические шаги США представляют собой не столько воплощение некой «доктрины Трампа», сколько попытку действующего президента совладать с суровой реальностью.