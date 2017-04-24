Нынешнее обострение обстановки вокруг Северной Кореи лишь кажется чрезмерно раздутым (trumpedup), пишет видный аналитик Чарльз Краутхаммер в своей статье на сайте Houston Chronicle. Пхеньян обладает ядерным оружием и баллистическими ракетами уже больше десятка лет, так почему же паника возникла именно сейчас? Дело в том, что КНДР открыто заявила о намерении создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные разрушить город на территории США.

ИА REGNUM

Однако сдерживание в нынешней ситуации, по мнению Краутхаммера, не выход для Америки. Во-первых, потому что сдерживание — не такая уж надежная политика. Вспомните Карибский кризис октября 1962 года. Во-вторых, из-за патологической, по мнению Краутхаммера, иррациональности северокорейского режима. Вы бы поверили Калигуле?

Единственная альтернатива в подобной ситуации — предотвращение угрозы. И здесь США должны предложить Китаю серьезную сделку — в обмен на решительные шаги Пекина, которые заставят Ким Чен Ына отказаться от разработки ядерного оружия.

Во-первых, Пекину не нужна полномасштабная война прямо под боком. Во-вторых, китайцы крайне встревожены планами Южной Кореи (примеру которой может последовать и Япония) по размещению противоракетной системы THAAD на своей территории. Подобная система неизбежно ослабит и потенциал ядерных сил КНР. В-третьих, эскалация на Корейском полуострове может подтолкнуть США к возвращению в Южную Корею тактического ядерного оружия, выведенного оттуда в 1991 году. Наконец, Южная Корея и Япония могут решить, что растущая ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР требует от них создания собственных ядерных сил.

В качестве позитивного стимула для КНР Краутхаммер предлагает предоставить Пекину гарантии сохранения двух корейских государств при «финляндизации» Северной Кореи. После смены режима, разумеется.

По мнению Ван Сянвэя (Wang Xiangwei), опубликовавшего свою статью в South China MorningPost, по мере роста напряженности у Пекина остается только два варианта действий. Первый — быть втянутым в конфликт, в случае, если США решат нанести удар по КНДР в одиночку. Второй — вступить с американцами во взаимовыгодное сотрудничество.

Вариант, при котором Пекин решился бы поддержать смену режима КНДР изнутри, таит в себе едва ли не больше опасностей, чем односторонние действия США.

Наихудшим же развитием событий — полагает обозреватель — станет отказ от решительных действий и Вашингтона, и Пекина. В этом случае северокорейская ядерная угроза станет прекрасным предлогом для наращивания военного присутствия США в регионе. Включая и перспективу возвращения в Южную Корею тактического ядерного оружия. Подобное развитие событий вернёт Вашингтону доверие его союзников. А значит — ослабит позиции КНР.

Обзор геополитической ситуации, складывающейся в Восточной Азии на фоне военно-дипломатических маневров вокруг ядерной программы Пхеньяна, публикует британский The Economist. По мнению издания, решение северокорейской головоломки может превратиться в первое серьезное испытание способности двух великих держав — США и Китая — к реальному сотрудничеству.

Сохраняющаяся неопределенность азиатской политики Трампа порождает две ключевые угрозы для региона. Причём разрешить обе из них одновременно практически невозможно. Первые результаты встречи Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, состоявшейся в начале апреля, удивили своей доброжелательностью независимых наблюдателей и насторожили союзников Америки в регионе.

Однако растущая агрессивность Белого дома в отношении Северной Кореи может серьезно подорвать наметившееся было потепление между Вашингтоном и Пекином, не вернув при этом доверия со стороны традиционных союзников США. С другой стороны, политика США в регионе может приобрести лицемерный и отстраненный характер. Такой курс также оттолкнёт традиционных союзников и придаст новый импульс геополитическим амбициям Китая. Оба варианта развития событий, резюмирует The Ecomonist, чреваты нестабильностью и даже новой конфронтацией в Азии.

Хотя Северная Корея вызывает у Пекина всё большее раздражение, Китай готов скорее примириться с появлением у Ким Чен Ына ядерного оружия, чем с крахом государственности КНДР и миллионами отчаявшихся беженцев у своей границы. Кроме того, Китай меньше всего хотел бы видеть у себя под боком объединенное демократическое корейское государство, на территории которого расквартированы американские войска.

Похожую точку зрения разделяет Томаса Ташингер, обозреватель Beaumont Enterprise. «Наивно полагать, что Китай сдаст своего союзника и соседа». Поэтому реально опасная ситуация может возникнуть через некоторое время, когда всем станет ясно, что Северная Корея продолжает делать то, что делает сейчас, — поскольку имеет и желание, и возможности. И тогда Трампу придется отвечать на неприятные вопросы относительно тех угроз, которыми он собирался принудить Пхеньян к отказу от ядерной программы. В такой ситуации Трамп может почувствовать острую необходимость предпринять некие показательные меры в военной области, за исключением полномасштабного вторжения, разумеется. Однако их эффект для Северной Кореи будет ничтожно мал.

И всё, что останется Трампу в этой ситуации, — осознать, что он не может начать войну против Северной Кореи. Следовательно, ему уже сейчас стоит перестать делать вид, что он способен начать такую войну.