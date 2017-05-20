Президент США посещает Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Бельгию и Италию, а также примет участие на Сицилии в саммите лидеров G7. Выбор маршрута недвусмысленно показывает намерение главы Белого дома задать тон отношениям Соединенных Штатов с ключевыми союзниками на Ближнем Востоке и в Европе. Турне позволит Трампу наконец разъяснить ближайшим союзникам, да и всему миру, суть его внешнеполитической стратегии, обозначенной лозунгом «Америка прежде всего» или «Сделаем Америку снова великой / Make America Great Again». Нет сомнений, что союзникам Америки, многие из которых, как отмечает The New York Times, до сих пор наблюдают за курсом Белого дома со смешанным чувством «смятения, недоумения и тревоги», придется очень кстати возможность получить разъяснения из первых рук.

Иван Шилов ИА REGNUM Сделаем Америку великой снова

Против Ирана и всего «плохого» в исламе

У восьмидневной поездки президента США есть несколько стратегических целей. Уже сам выбор Саудовской Аравии в качестве отправной точки маршрута поездки называют «направленным сигналом» в адрес Тегерана и «Исламского государства» (организация, запрещенная в Российской Федерации). Трамп планирует объявить о сделках по продаже вооружений Эр-Рияду на сумму до $100 млрд. Кроме того, по словам эксперта Heritage Foundation Джеймса Филлипса, США намерены инициировать обсуждение инициативы о создании новой организации в области региональной безопасности. Эта структура призвана охватить многие арабские государства, «которым угрожают Иран, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», а также исламский терроризм в целом. Создание такого «арабского НАТО» могло бы способствовать росту доверия арабского мира к США, которое ослабло в результате политики администрации Обамы, стремившегося к заключению соглашения с Ираном.

Elvert Barnes Протест против политики Трампа. Вашингтон

В целом Трампу предстоит предпринять значительные усилия, чтобы убедить хотя бы союзников в исламском мире в том, что его предвыборная риторика и недавние решения о запрете въезда в США для граждан семи мусульманских стран не стали главной причиной существенного роста антиисламских настроений в его стране. С этой целью президент примет участие сразу в трех отдельных встречах на высшем уровне — с королем Саудовской Аравии Салманом (Salman), руководителями стран — членов Совета сотрудничества государств Персидского залива. А также выступит со специальным обращением перед почти пятью десятками руководителей арабских и мусульманских государств в ходе церемонии открытия Центра современного ислама.

Согласно информации на официальном сайте Белого дома, «сдерживание» Ирана будет в числе приоритетных тем и в ходе переговоров с руководством Израиля. Также не обойдут вниманием вопросы борьбы с исламским терроризмом в целом и «путей достижения мирного урегулирования» в Палестине.

Первоначальные заявления Трампа о готовности заключить «большую сделку» по палестино-израильской проблеме породили у многих надежду на открывающиеся перспективы мирного урегулирования. Однако в настоящее время, напоминает британский The Economist, ситуация изменилась в неблагоприятную сторону. Скандалы внутри страны могут свести на нет интерес Трампа к вопросу, требующему кропотливой работы по сглаживанию разногласий между не доверяющими друг другу израильским премьером Нетаньяху и главой Палестинской автономии Аббасом. К тому же позиции обоих могут пошатнуться в любой момент. В отношении Нетаньяху проводится несколько полицейских расследований, а Аббасу идет 83-й год. В результате положение «ни мира, ни войны» может вполне устроить всех.

Вольет ли новое вино в старые меха трезвенник Трамп?

Другой важной стратегической точкой поездки станет остановка в Брюсселе. По данным The Washington Post, европейских союзников Америки больше всего «тревожит растущий политический хаос, подрывающий мощь самой влиятельной державы мира». Снижение роли США в решении глобальных проблем, от «сдерживания России» до борьбы с терроризмом и ядерной программы КНДР, может способствовать усилению позиций противников Запада.

Eur.army.mil Войска США в Европе

В таких условиях остается неясной и окончательная повестка предстоящей встречи Трампа с руководством ЕС, а также саммита НАТО. Во втором случае, по словам одного из бывших чиновников альянса, слова которого приводит Foreign Policy, повестка дня, направленная на умиротворение Трампа, кажется, сводится к тому, чтобы представить американскому президенту то, что НАТО уже делает, — увеличение расходов на оборону и продолжение поддержки действий США в Афганистане и кампании по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в «новой обертке». Комментаторы гадают, пойдет ли Трамп на такую «сделку».

По словам директора европейского отделения Carnegie Center Томаша Валасека (Tomas Valasek), которого цитирует Deutsche Welle, возможные разногласия в ходе встречи в штаб-квартире НАТО могут оказаться почти катастрофическими, когда дело дойдет до Евросоюза. Ведь, по большому счету, Трамп никогда не высказывался против существования НАТО, лишь называл его «устаревшим», в то время как в отношении ЕС он проявляет себя весьма враждебно. Никогда прежде президент США не выступал открытым противником проекта единой Европы.

Имя ему — непредсказуемость

Наибольшие опасения большинства западных наблюдателей вызывает «отсутствие» у Трампа опыта в международной политике, его «восприимчивость к лести», а также «склонность» президента к отступлению от заранее согласованной повестки дня. Между тем главе Белого дома предстоят напряженные переговоры со множеством лидеров, прекрасно информированных и чрезвычайно изощренных в вопросах международных отношений. По вопросам, затрагивающим основополагающие интересы стран, которые эти лидеры представляют. (И всё это на фоне накалившейся атмосферы внутриполитических скандалов вокруг мотивов увольнения директора ФБР и непрекращающихся обвинений в «недопустимых связях с Россией»).

Вместе с тем Джеймс Стейнберг (James B. Steinberg), опытный дипломат, работавший в администрации Барака Обамы, которого цитирует The New York Times, полагает, что предстоящая поездка Трампа не должна стать неподъемным испытанием для нового руководства страны. Большую часть встреч тот проведет с лидерами стран, союзных США, в условиях отсутствия серьезных проблем в двусторонних и многосторонних отношениях.

Наконец, по мнению Стивена Хэдли (Stephen J. Hadley), бывшего помощника по национальной безопасности президента Дж. Буша — младшего, Трампа, обладающего многолетним успешным опытом в шоу-бизнесе, «никак не назовешь новичком на сцене».

В этом-то и проблема, убеждены скептики. Заявленная Белым домом программа визита выглядит невероятно амбициозной, а большинство включенных в неё вопросов заведомо не имеют быстрого решения. Что стоит за заявленным намерением Трампа объединить политических и религиозных лидеров для совместного противостояния вызовам современной цивилизации — наивность неофита внешней политики или интуитивное понимание новых тенденций глобального мира? Вопрос остается открытым.