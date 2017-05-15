



Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Избранный 9 мая новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) приступает к исполнению обязанностей в условиях всё более накаляющейся обстановки вокруг Корейского полуострова.

Сменивший отстраненную от должности в результате импичмента и находящуюся в настоящее время под следствием Пак Кын Хе (Park Geun-hye), президент Мун выступил с целым рядом смелых предложений во внешней политике. Прежде всего, речь идет о возобновлении диалога с Пхеньяном, куда новый глава Южной Кореи даже выражал готовность нанести визит «раньше, чем в Вашингтон», если это поможет решить проблему северокорейской ядерной программы. Кроме того, Мун заявлял о желании пересмотреть решение о размещении в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, которое вызвало резкую реакцию Пекина и буквально поссорило две страны.

Однако если речь не идёт о предвыборном популизме, то на пути устремлений нового южнокорейского президента лежат серьезные препятствия. Крайне противоречивые сигналы идут из КНДР. С одной стороны, 12 мая Пхеньян обратился к странам мира с просьбой не применять против него санкции, введенные Советом Безопасности ООН. 13 мая СМИ сообщили о том, что «высокопоставленный северокорейский дипломат» в ходе неформального общения с журналистами высказал мнение, что Северная Корея при «благоприятных условиях» готова вести диалог с администрацией Соединенных Штатов.

С другой, буквально на следующий день, 14 мая, Пхеньян осуществил новый пуск ракеты, тип и предполагаемая цель полета которой вызвали жаркие дискуссии среди специалистов. По данным западных СМИ, Северная Корея также готовится провести шестое по счету испытание ядерного взрывного устройства. В этой связи требование официального Пхеньяна созвать международный форум, который бы рассмотрел вопрос о правомочности резолюций СБ ООН о запрете на разработку ядерного оружия и санкций в случае его нарушения, может рассматриваться как попытка выиграть время.

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В этих условиях США одновременно наращивают усилия по международной изоляции Северной Кореи и свой военный потенциал в регионе. 8 мая The Wall Street Journal сообщила об одобрении Пентагоном плана на $8 млрд по усилению военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие 5 лет. Президент США Дональд Трамп в полной мере демонстрирует свою «фирменную» непредсказуемость и в отношении Южной Кореи. В частности, Трамп заявлял о возможности разрыва торгового соглашения с Сеулом, а также требовал, чтобы размещение системы THAAD было полностью оплачено южнокорейской стороной, чем вызвал неподдельный гнев своего союзника.

Мун в свою очередь в интервью западным СМИ незадолго до выборов, говорил о своей озабоченности второстепенной ролью, которую отводят его стране США и Китай, когда решают проблему Северной Кореи, исходя из интересов отношений друг с другом. В частности, растущая агрессивность по отношении КНДР со стороны не только Вашингтона, но и Пекина, делает почти нереализуемой идею Муна о возобновлении политики сближения с Пхеньяном в экономических и гуманитарных сферах, известной как «Политика солнечного света». В этой связи, высокопоставленный официальный американский источник REUTERS, говоривший на условиях анонимности, отметил, что приход Муна к власти может добавить «волатильности» отношениям Сеула и Вашингтона.

Вместе с тем, большинство западных наблюдателей сомневаются в возможности резкой смены курса Сеула. Во-первых, у обеих стран есть общий враг — Северная Корея. Во-вторых, для реализации своих инициатив президент Мун должен заручиться поддержкой парламента. Между тем, его партия контролирует лишь 40% мест в законодательном органе. А наиболее приемлемые для нее потенциальные союзники для формирования коалиционного большинства выступают против ключевых внешнеполитических инициатив президента. Наконец, не следует забывать и про новую порцию жестких санкций, введенных против КНДР весной нынешнего года Советом Безопасности ООН в ответ на очередные ракетные испытания.

Время покажет, в какой мере новый глава Южной Кореи готов реализовать декларируемую сейчас решимость не допустить превращения своей страны в разменную монету американо-китайской стратегической игры. Тем не менее, многие западные наблюдатели обратили внимание на выпущенную Муном в январе нынешнего года книгу, в которой он, как сообщается, заявляет о необходимости для Южной Кореи научиться говорить «нет» Америке. Один важный геополитический сигнал новое руководство Сеула уже обозначило. По сообщениям китайских СМИ, президент Мун высказался в поддержку возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.