Андрей Черкасский
Последние публикации
Хотите отметить юбилей Олимпиады-1980? Займитесь «Крылатскими холмами»
На состоявшемся в конце марта 2019 года заседании совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов предложил организовать в июле 2020 года в Москве праздничные мероприятия, посвященные юбилею летней Олимпиады 1980 года...
19 апреля 2019
Репортаж: санаторную жемчужину Солнечногорск превратили в рециклинговый ад
Славный когда-то своими озером Сенеж, благоприятным климатом и чистым воздухом курортный подмосковный городок Солнечногорск (вокруг него размещалось множество санаториев, крупнейшие из которых — пансионаты Минобороны и 4-го главного управления при Минздраве СССР — прим. ИА REGNUM ), неумолимо...
23 января 2019
Дегазация «Тимохово»: травили, травим, будем травить
Так совпало, что группа корреспондентов ИА REGNUM решила проинспектировать печально знаменитый полигон «Тимохово» именно в тот день, когда администрация подмосковного города Электросталь устраивала очередное рандеву для озверевших от непереносимой вони жителей ближайших к свалке населенных пунктов...
13 ноября 2018
«Ядрово» и смерть Волоколамска: репортаж по следам дегазации
«Вы никогда не знаете точно, что находится в теле полигона» Коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс «Мусорная реформа» подмосковного губернатора Воробьева привела регион на грань экологической катастрофы. Одной из точек бедствия стал город Волоколамск. Протесты местных жителей...
30 октября 2018
Казачество и Россия: от какого наследства мы отказываемся?
В последние два-три года правительство Российской Федерации взяло курс на мобилизацию казачества как некой опоры русского патриотизма и государственности и превращение казаков в постоянно действующие войсковые соединения. С 2017 года казачьи войска начали охрану российских границ совместно с...
25 мая 2018
Казачество — опора России. Всегда ли?
Недавно принятый правительством Российской Федерации план развития государственной политики РФ в отношении российского казачества в 2017—2020 гг., практически сразу породил в народе немало слухов и опасений. Казалось, что российская власть рассчитывает сделать из казачества новое «черносотенное»...
17 апреля 2018
Возможно ли примирить народ с капитализмом
Буржуазно-демократическая революция 1848 года кажется всего лишь одной страницей из истории Франции: она уничтожила Июльскую монархию (1830−1848), создала Вторую республику (1848−1852), в конечном же итоге привела к реставрации монархии и приходу к власти Луи Наполеона Бонапарта. Однако эта...
22 февраля 2018
Ёж в штанах американцев
В 2017 году Госдума Российской Федерации направила очередное обращение в Генассамблею ООН с требованием снять торговую и экономическую блокаду Кубы, которую США в одностороннем порядке проводит уже более 50 лет. И в 20-й раз Генеральная ассамблея ООН осудила экономическую блокаду Кубы, и в...
19 октября 2017