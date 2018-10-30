



Андрей Черкасский ИА REGNUM Посмотрите — сколько пластика

«Вы никогда не знаете точно, что находится в теле полигона»

Коммерческий директор корпорации Multriwell Юджин Тиммерманс

«Мусорная реформа» подмосковного губернатора Воробьева привела регион на грань экологической катастрофы. Одной из точек бедствия стал город Волоколамск. Протесты местных жителей, задыхающихся от вони переполненного полигона ТБО «Ядрово», буквально взорвали информационное поле страны и подвигли жителей других населенных пунктов встать на защиту своих прав на благоприятную окружающую среду. Активная позиция волоколамцев вынудила областные власти заняться дегазацией «Ядрово». Корреспонденты ИА REGNUM побывали на месте событий и выяснили, на какой стадии находится процесс ликвидации экологического бедствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жизнь на свалке

Дарья Антонова ИА REGNUM Рабочие укрепляют склоны

Дарья Антонова ИА REGNUM Это мусорная сортировка, расположенная в нескольких десятках метров от первого дома деревни Ядрово

Напомним, что после многочисленных митингов протеста, так до конца и не выясненного отравления десятков школьников одной из местных школ, после которого губернатора Воробьева, приехавшего на место ЧП, закидали снежками, процесс наконец сдвинулся с места. 24 марта в Волоколамске прошло совещание, на котором местным жителям рассказали о планах по дегазации полигона «Ядрово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работникам свалки объяснили, что угрозы их здоровью нет. Мол, все сгорает на факеле

Андрей Черкасский ИА REGNUM Новая карта полигона стремительно заполняется

Андрей Черкасский ИА REGNUM Миллионы километров полиэтилена мы зарываем в землю

Подробности читайте здесь: Волоколамск: «Ядрово» вновь будут рекультивировать варварским способом

На совещании власти обещали измученным людям «райские кущи», а представитель компании Multriwell Юджин Тиммерманс рассказывал, что же представляет собой «уникальная» технология дегазации. Собственно, единственное отличие данной технологии от представленных в предыдущих проектах, таких например, как дегазация свалки «Кучино», заключалось в том, что если там сверлили скважины, то здесь тело полигона собирались прокалывать иглами — стичерами, за счет чего надеялись на более быструю и качественную дегазацию.

«Мы выбрали их из-за того, что у них большой опыт работы. Для нас самое главное, чтобы не было негативного влияния на окружающую среду. Сейчас мы уже локализовали все выходы газа, которые были на полигоне. Превышений ПДК нет. Мы приступили к частичной рекультивации старого тела полигона. На сегодняшний день никакой угрозы населению и негативного воздействия на окружающую среду нет. Но всё равно нужна активная дегазация», — Михаил Сылка, на тот момент замминистра экологии Подмосковья, ныне глава Волоколамского муниципального района. Цитата по телеканалу 360.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор

Дарья Антонова ИА REGNUM С дегазацией что-то пошло не так

Дарья Антонова ИА REGNUM Факел греет «белый свет»

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Ни активистам, ни журналистам тогда так и не удалось узнать подробности того, каким способом власти намерены защитить население от продуктов сжигания свалочного газа (диоксинов). Под давлением общественности власти шли на уступки, по типу «ах вам еще и фильтры, ну, будут вам и фильтры». Однако господин Тиммерманс вынужден был признать, что они совершенно не представляют, из чего состоит свалка, и вопрос о фильтрах отпал сам собой. Как можно подобрать фильтр, если ты не знаешь того, что он должен фильтровать? Тем не менее обещания были даны, и работы начались.

На некоторое время события вокруг свалки «Ядрово» выпали из фокуса общественного внимания, пока Волоколамск вновь не стало накрывать волнами зловония, тут-то и выяснилось, что данные властями обещания вновь разошлись с делом. Как раз к осени нынешнего года, согласно дорожной карте проекта, на предназначенных к дегазации участках свалки провели подготовительные работы и начали жечь газ.

На этом этапе и обнаружилась как минимум технологическая несостоятельность проекта, а возможно, также и финансовая. Мы уже сообщали, что подобные проекты экстренной ликвидации техногенных катастроф позволяют их участникам без лишних формальностей выбирать проекты и выделять на них бюджетные средства — ну как же, люди ведь страдают, нужно срочно решать проблемы. Последствия такого «свободного» обращения с законодательством сказываются почти мгновенно, и дегазация «Ядрово» тут не исключение.

Скоропалительность, с которой осуществляются работы, недофинансирование (эксперты утверждают, что на подобные проекты требуется несоизмеримо больше средств) привели к последствиям, которые воочию наблюдали местные жители и мы, корреспонденты ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Как вам современная мусорная сортировка?

Андрей Черкасский ИА REGNUM Старая и новая карты полигона, а между ними площадка для сортировки и хранилища для фильтрата

Во-первых, склоны полигона вместо обещанных 45 градусов вывели под все 60. Во-вторых, насколько можно судить, грунта для пересыпки используется меньше, чем положено. Кроме того, по словам нашего проводника, местной жительницы Елены Приказчиковой, под сурдинку того, что для успешной дегазации полигона необходимо было доформировать его тело мусором, на свалку вывезли отходов значительно больше запланированных объемов. И когда голландцы начали прокалывать тело полигона, они попросту не дошли до газовых линз.

Кроме того, компанию Multriwell обвиняют в том, что они неправильно спроектировали систему дегазации, и она не справляется со свалочным газом. В результате пленка, которой накрыли бока полигона, — рвется, газ выходит и регулярно накрывает зловонием Волоколамск. Доведенные до отчаяния люди обвиняют работников свалки в том, что те по ночам сами стравливают накапливающийся газ.

До сих пор не удается узнать, поставили ли фильтры на системы сжигания свалочного газа (факелы). А если поставили, то хотелось бы получить ответ, каким образом установлен химический состав газа, фильтровать который призвано данное оборудование. Не получилось ли так, что под разговоры о спасении людей, сжигая открытым способом свалочный газ, их попросту травят продуктами его сгорания (диоксинами). Буквально засыпая ими расположенный в нескольких километрах город.

Добавим в заключение, когда мы возвращались с прогремевшей на всю страну свалки, Елена показала нам местное кладбище — его новую часть, которая заполнилась буквально за последние два года. Признаться, участок довольно внушительный. С ее слов вышло так, что врачам строжайше запрещено ставить диагнозы, которые хоть как-то указывают на то, что причиной смерти может являться полигон «Ядрово».

Школу, в которой отравились дети, закрыли, и теперь школьники вынуждены не самым легким путем добираться в другие учебные заведения. Волоколамцы стараются уехать из города. Недвижимость обесценилась, поэтому ее попросту бросают и перебираются подальше от созданных «эффективными менеджерами и госуправленцами» проблем. А те из жителей, которым некуда и не на что переезжать, видимо, продолжат пополнять собой местное кладбище?

Дарья Антонова ИА REGNUM Обратите внимание, как от газа вздымается пленка